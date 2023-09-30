لماذا تواجه المرأة العربية كابوس انقطاع الطمث بصمت؟

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"أعاني من هبات حرارة شديدة، كأنها احتراق ذاتي، تهاجمني في أي وقت وفي كل مكان .. أحيانا ما أشعر بالوخز في كل جسمي. الحرارة وتشوش الرؤية يضايقاني في حياتي اليومية، سواء في عملي المعتمد على الكتابة والقراءة والبحث، أو في منزلي حيث أعباء المهام المنزلية وأعباء الرعاية. أصبحت عصبية جدا وأكثر ميلا إلى الانفعال أو الشجار".

هكذا حدثتني رباب، وهي سيدة في التاسعة والأربعين من العمر، عن بعض الأعراض التي تعاني منها بسبب اقترابها من مرحلة انقطاع الطمث. رباب بالتأكيد ليست الوحيدة، فغالبية النساء يعانين من تلك الأعراض التي قد تبدأ قبل توقف الدورة الشهرية بسنوات عديدة.

بالنسبة لبعض النساء، قد تمر هذه المرحلة بسلام بعدد قليل من الأعراض الخفيفة، في حين أن البعض الآخر قد يعاني من أعراض حادة، سواء الجسدية أو النفسية منها أو كليهما، يكون لها بالغ الأثر على حياتهن اليومية.

ورغم وجود مصادر كثيرة للتوعية في الغرب، سواء من خلال الهيئات الصحية الرسمية أو المنظمات الخيرية، فإنها تظل غير كافية. على سبيل المثال، أشار بحث أجرته البروفيسورة جويس هاربر أستاذة علم الإنجاب بجامعة كوليدج لندن إلى أن 90 في المئة من النساء لا يتلقين أي توعية في المرحلة التعليمية بشأن مشكلات انقطاع الطمث، وأكثر من 60 في المئة منهن لا يبدأن في البحث عن معلومات عنها إلا بعد أن تبدأ لديهن الأعراض.

وربما لهذا السبب أُعلن في المملكة المتحدة مؤخرا عن أول برنامج تعليمي من نوعه في البلاد، يهدف إلى زيادة الوعي بمشكلات انقطاع الطمث ودعم النساء اللاتي يعانين منها.

البرنامج الجديد سوف ينفذ بالتعاون بين جامعة كوليدج لندن وأبرز الجمعيات الخيرية المعنية بصحة المرأة في البلاد، كما ورد على موقع رابطة انقطاع الطمث البريطانية British Menopause Society.

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BBC ماذا عن البلدان العربية؟

يبدو أن مبادرات التوعية والدعم شبه منعدمة في العالم العربي، سواء على المستوى الرسمي أو المستوى الأهلي.

بعد عناء، توصلت إلى صفحة على فيسبوك لطبيب مصري هو الدكتور، إيهاب إبراهيم، استشاري أمراض النساء والتوليد. الصفحة تنشر معلومات مفيدة عن الأعراض التي تسبق وتصاحب انقطاع الطمث والمتاعب الصحية والنفسية التي قد تنتج عنها.

تعرض الصفحة كذلك سلسلة من الحلقات بعنوان "كيف تتعاملين مع مرحلة انقطاع الطمث؟"، وهي عبارة عن حلقات توعوية نقاشية يديرها الدكتور إيهاب مع البريطانية هيلين موريس، وهي مدربة متخصصة في مجال التأهيل النفسي للنساء اللاتي يعانين من أعراض انقطاع الطمث (Menopause Coach). ويتم خلال هذه الحلقات الإجابة على الأسئلة التي ترسلها متابعات الصفحة.

عن الأسباب التي جعلته يقدم على هذه المبادرة، يقول الدكتور إيهاب: "صادفني كثير من السيدات اللاتي واجهن مشاكل بالغة الصعوبة ترجع إلى قلة الوعي والافتقار إلى الدعم من الأسرة وأصحاب العمل، والفهم السيء لآثار انقطاع الطمث ليس فقط في مجتمعنا العربي، ولكن في الغرب أيضا ولكن بنسبة أقل...استنادا إلى متوسط العمر المتوقع، تقضي النساء حوالي ربع حياتهن في هذه الفترة، لذلك من واجبي كطبيب مختص التوعية بتلك الأعراض وحدتها وأسبابها لتحديد التدخلات الصحية المطلوبة".



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"وجدت الإجابة على غوغل"

قائمة الأعراض التي قد تعاني منها المرأة في مرحلة انقطاع الطمث وما قبلها طويلة، وتشمل عدم انتظام الدورة الشهرية والهبات الساخنة والتعرق الليلي والأرق، وتغير المزاج وزيادة الوزن وضبابية الدماغ وحكة الجلد وانخفاض الرغبة الجنسية ومشكلات في الهضم والتهابات الثدي والشعور بالدوار والاكتئاب والتوتر وتغير رائحة الجسم، بل وتغير نبرة الصوت كذلك.

ما هو انقطاع الطمث وما أعراضه؟

النصائح التي يوجهها المختصون في الغرب عادة ما تهدف إلى "تخفيف" تلك الأعراض، وعادة ما تتضمن تناول غذاء صحي وممارسة الرياضة بانتظام، وأحيانا ما يوصف العلاج بالهرمونات التعويضية، كما تُنصح المرأة بتناول بعض الفيتامينات وغيرها من المكملات الغذائية.

تقول نورا، وهي في الثامنة والأربعين من عمرها وتعاني العديد من الأعراض التي تسبق فترة انقطاع الطمث منذ نحو ثماني سنوات، إنها لم تكن تعلم شيئا عن تلك المرحلة إلا بعد أن بدأت لديها تلك الأعراض.

"منذ أن بلغت سن الأربعين، وأنا أواجه مشكلات صحية عديدة – من آلام شديدة في مختلف أجزاء جسمي، إلى صداع نصفي يؤثر على نظري، إلى نوبات حزن أو توتر مفاجئة .. وفي كل مرة كنت أذهب إلى أطباء في مختلف التخصصات وأجري العديد من التحاليل والأشعة دون جدوى. لكنني بدأت ألاحظ أن تلك المشكلات تزداد عنفا مع اقتراب الدورة الشهرية، ثم اكتشفت من خلال بحثي على غوغل أن ما أعاني منه يتعلق بتغيرات هرمونية تسبق انقطاع الطمث".

رباب أيضا وجدت الإجابة على الإنترنت.

تقول: "لا أعتقد أن الأطباء لدينا – أو على الأقل الكثير منهم، يقدّرون مثل هذا النوع من الآلام. ربما البعض يسخر أو يعتبر أن المرأة تتدلل. تعرفت على أعراض انقطاع الطمث من الإنترنت وبرامج قصيرة على تيك توك ومن واحدة من صديقاتي تكبرني بعام ونصف، فضلا عن إشارات لذلك في بعض المسلسلات الأجنبية".

يقول الدكتور إيهاب إبراهيم إن تجربته في الدراسة والعمل بكندا جعلته يهتم بتأثير انقطاع الطمث على صحة المرة النفسية والعقلية





Dr. Ihab Ibrahim

من خلال حديثي مع بعض الأطباء المختصين في بعض الدول العربية، ومتابعة المقابلات الإعلامية لآخرين، لاحظت أن التركيز يكون على الأعراض الخطيرة مثل حدوث نزيف مهبلي، أو احتباس البول. وقالت لي طبيبة أمراض نساء إن المشكلة هي أن النساء أنفسهن يتحملن الأعراض الجسمانية الأخرى في صمت، ولا ينشدن المساعدة الطبية إلا عند الضرورة القصوى بسبب غياب الوعي.

الأعراض النفسية والعقلية أيضا لا يتم التعامل معها في كثير من الأحيان. يقول الدكتور إيهاب إن تجربته في الدراسة والعمل بكندا هي التي جعلته يهتم بتأثير انقطاع الطمث على صحة المرة النفسية والعقلية "الذي يعتبره كثيرون في مجتمعاتنا العربية أمرا ثانويا".

كيف يمكن دعم المرأة في مكان العمل؟

بدأت جهات عمل في بريطانيا في توفير بعض الدعم للنساء في مرحلة انقطاع الدورة وما قبلها وما بعدها، حيث تجري بعض التعديلات مثل السماح بمرونة أكبر في دوام العمل، تغيير الزي الرسمي أو تعديل درجة حرارة أجهزة التكييف للتخفيف من وطأة الهبات الساخنة، السماح لهن بأخذ استراحات قصيرة عند الضرورة في مكان هادئ، أو أخذ إجازات مرضية لمتابعة الطبيب أو مغادرة العمل مبكرا إذا ازدادت حدة الأعراض لديهن.

تقول أمل، وهي امرأة أربعينية عاملة وأم لطفل صغير وناشطة في مجال حقوق المرأة إن الدعوات التي تطالب بألا تقع أعباء رعاية الأسرة على المرأة وحدها لا تترجم إلى واقع المرأة الذي ترى أنه لم يتغير:

"ما يحدث أن المرأة الموظفة تعاقب من جهة عملها على قيامها بوظائف وأعباء الرعاية، فما بالك لو طالبت بمراعاة آلام جسدية أو نفسية مثل آلام الدورة الشهرية أو انقطاع الطمث؟ لا يأخذ المجتمع معاناة المرأة على محمل الجد. عندما تكون هناك معاناة يشترك فيها الرجل والمرأة، يتم الاهتمام بها وأخذها على محمل الجد، أما معاناة النساء وحدهن فينظر إليها على أنها محض ادعاء أو دلع يتم تجاهله أو إسكاته أو السخرية منه".

"سن اليأس"

كل السيدات اللاتي تحدثت إليهن قلن لي إنهن يجدن حرجا في الحديث عن مشاكل انقطاع الطمث، تماما كما هو الحال بالنسبة لمتاعب الدورة الشهرية، ولا يثرن هذه المسألة إلى مع أمهاتهن أو شقيقاتهن أو صديقاتهن، وإن انقطاع الطمث لا يتم التطرق إليه إلا في سياق انعدام قدرة المرأة على الإنجاب.

تقول أمل: "لا يتحدث المجتمع، وأقصد بذلك وسائل الإعلام والدراما، عما يسميه سن اليأس إلا من زاوية عدم قدرة المرأة على الحمل أو أنها تقدمت في السن. لم يحدث أبدا أن تحدث عمل درامي عن معاناة جسدية أو نفسية تمر بها المرأة في هذه المرحلة، ولم أسمع عن أي حملات إعلامية صحية تتناول الموضوع".

وربما كان للتغيرات التي تطرأ على صحة المرأة دور في ترسيخ مفهوم أن انقطاع الطمث هو "سن اليأس"، كما يقول الدكتور إيهاب:

"للأسف الشديد لا زال في مجتمعاتنا العربية بعض الموروثات، التي [تنظر] إلى هذه المرحلة على أنها مرحلة تمثل نهاية القدرة على الإنجاب وبدء مرحلة الشيخوخة. كما قد تسبب التغيرات الهرمونية لدى المرأة في هذه الفترة والتي تؤدي إلى تغييرات في صحتها العامة، والشكاوى المتعلقة بصحتها النفسية والجسدية والجنسية والحركية في ترسيخ هذا المعتقد، وبالتالي ينعكس ذلك على صورتها الذاتية وثقتها بنفسها فتمتنع عن المصارحة وطلب الدعم".

صحيح أن النساء يفقدن قدرتهن على الإنجاب مع انقطاع الطمث، لكن ذلك لا يعني فقدانهن القدرة على العطاء في كافة مجالات الحياة الأسرية والمجتمعية. كما أنه لا ينبغي أن يعني معاناتهن من متاعب جسدية ونفسية في صمت بدون دعم أسري ومجتمعي، وبدون طلب المساعدة.

يقول الدكتور إيهاب: "أنصح كل سيدة أدت وتؤدي دورها على أكمل وجه أنها، كما تعتني بمن حولها، فهي بحاجة إلى الاعتناء بنفسها أولا لكي تتمكن من مواصلة المسيرة".

تم تغيير أسماء السيدات اللاتي تحدثن عن تجاربهن بناء على رغبتهن.