لماذا تهاجمنا الكلاب الأليفة؟

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تصاعد الجدل مؤخراً بشأن حوادث هجوم الكلاب الأليفة على البشر وتسببها في بعض الحالات بوفاة الضحية في أكثر من دولة.

وأدّت هذه الهجمات في بعض الدول إلى اقتراح تعديل القوانين الخاصة بحظر سلالات معيّنة من الكلاب تصنف على أنها خطرة.

ونتحدث هنا بشكل خاص عن حالات هجوم الكلاب الأليفة التي يربيها أشخاص، وليس تلك الضالة في الشوارع.

وانقسم المهتمون بين مؤيد ورافض لوضع قوانين تتعلّق بحظر سلالات معيّنة.

وسجّلت بريطانيا في الأشهر الأخيرة تصاعداً لافتاً في عدد هجمات الكلاب.

الكلاب يمكنها التعرف على الأشخاص غير الجديرين بالثقة

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وتدخّل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ووزيرة الداخلية سويلا برافرمان بعد الجدل حول هجمات تسببت بها سلاسة "إكس أل بولي" بشكل خاص.

ووعدا بوضعها على لائحة الحظر ما أثار غضب مالكيها.

كما شهدت دول عربية نقاشاً بشأن اقتناء الكلاب "الخطرة"، بعد رصد حوادث مماثلة.

وتسبّب هجوم كلب من نوع بيتبول بوفاة المواطن محمد الماوي في مصر في مارس/آذار من هذا العام. كما أدى هجوم آخر في لبنان لكلب من نوع دوبرمان على مالكه الشاب إلى وفاة الأخير.

ويرى البعض أن المشكلة تكمن في أن بعض أنواع الكلاب، شرسة أو عدائية ويجب حظرها. لكن البعض الآخر يرفض هذه النظرية، ويشير إلى أن الخطأ هو خطأ الإنسان الذي يقتني أو يتاجر بتلك السلالات.

ما أسباب هجوم الكلاب على البشر؟

تهاجم الكلاب من تراه دخيلاً غريباً على منزل بغياب مالكيه، أو معتدياً عليها أو على عائلتها أو أصحابها البشر، لكن هناك أسباب أخرى بحسب الخبراء، أهمّها الخوف.

تهاجم الكلاب عند شعورها بخطر ما وبالحاجة للدفاع عن نفسها.

تبدي سلوكاً عدائياً للبشر في حال تعرضت سابقاً للأذى والضرب والمعاملة السيئة لوقت طويل، فتفقد الثقة والأمان حتى في مالكها.

تكون في مزاج سيء حين تعاني من مشاكل صحية: سوء تغذية أو آلام أو جروح أو أمراض غير ظاهرة.

تظهر العدائية إن كانت كلاباً غير اجتماعية، لم تعتد حضور الأشخاص والأطفال والحيوانات الأخرى: مثل الكلاب التي تربط بحبل أو توضع في مكان ضيق أو على سطح مبنى بمفردها طوال اليوم.

حين تكون مدرّبة بشكل خاطئ على الهجوم والحماية، ولا تستمع إلى نداء صاحبها عند مناداتها.

لكن هناك وجهات نظر تقول إن بعض الكلاب تملك أطباعاً عدائية بسبب طبيعة سلالتها أو تركيبة جيناتها الوراثية، وتهاجم لأنها شرسة من دون أن يكون السبب مرتبطاً بظروف معيّنة أو بخلل في التدريب أو التربية.

ما هي سلالات الكلاب المحظورة؟



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رغم أن حوادث عقر الكلاب المسجّلة غير محصورة بسلالة معيّنة، إلا أن بعض سلالات الكلاب تسجّل أرقاماً أعلى من غيرها، وبعضها قد يتسبب بقتل الضحية.

وتختلف سلالات الكلاب المحظورة في كل بلد بحسب المعايير التي تحددها السلطات.

وقد تكون الكلاب التي تعرف بانتمائها أو تحدّرها من فصيلة بيتبول، القاسم المشترك بين أغلب لوائح الحظر في الدول التي تعتمد قوانين لمنع سلالات معيّنة.

يُضاف إلى البيتبول، الكلاب التي تملك بنية جسدية ضخمة وتُوظّف عادة في مهام مثل حماية وحراسة الأشخاص والممتلكات والحظائر ومنها كلاب التوسا، الماستيف، والدوغو الأرجنتيني، والبوربول.

وحُظرت هذه الكلاب إما بسبب ارتباطها بهجمات على البشر وإما بسبب الاعتقاد السائد بأنها خطرة.

وأصدرت بريطانيا، وهي المرجع العالمي في تصنيف نوادي سلالات الكلاب، قانوناً لحظر الكلاب الخطرة عام 1991، تضمّن حظر أربع سلالات فقط.

لكن السلطات البريطانية قررت أن تحظر كلاب "إكس أل بولي" بحلول نهاية العام الحالي. وهذه المرة الأولى التي تضيف فيها سلالة جديدة على اللائحة منذ صدور القانون.

قانون حظر الكلاب المصنفة بأنها خطرة على البشر، تعتمده عدة دول عربية مثل تونس والمغرب والإمارات والسعودية.

ولا يوجد في لبنان والأردن قانون يحظر الكلاب على أساس نوع السلالة، بل هناك قوانين تحاسب مالكي الكلاب بناء على شكوى إزعاج أو سلوك خطر.

وأصدرت سلطات دائرة عمّان الكبرى في الأردن، قانوناً يفرض حيازة ترخيص خاص على من أراد اقتناء كلب مهما كان نوعه.

وأقرّ مجلس النواب المصري قانوناً صدر في مايو/أيار رقم 29 لعام 2023، لحظر 16 نوعاً بعد الهجوم الأخير الذي أدى إلى مقتل محمد الماوي. وقالت الناشطة المدافعة عن حقوق الحيوانات دينا ذو الفقار إن القانون "أقرّ على عجل ودون دراسة دقيقة".

وحضرت ذو الفقار جلسات مناقشة هذا القانون مع الهيئة العام للخدمات البيطرية في مصر، في أغسطس/ آب الماضي، لتحديد شروط الاقتناء ومنع التهجين وحصر لائحة الحظر بأربع سلالات وفقاً للقانون البريطاني. لكن القانون لم يصبح نافذاً بعد.

استخدم البشر الكلاب الضخمة والقوية في المساعدة على صيد الضواري أو الحماية منها

كلاب من صنع الإنسان



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هُجنت سلالات الكلاب القوية أو الضخمة على يد البشر للمساعدة في صيد الحيوانات الكبيرة (الخنازير أو الغزلان) أو المدافعة عن القطيع ضد الذئاب أو المصارعة أو حماية ملكية كبيرة، أو للمشاركة في مسابقات ورهانات مصارعة الكلاب التي كانت شائعة في الولايات المتحدة وأوروبا قديماً كما هو الحال مع البيتبول.

وأثبتت بعض الدراسات أن هذه الحيوانات أصبحت تصلح لمرافقة البشر منذ وقت طويل، بعد تحويل آلاف منها للعيش في منازلنا.

وصُمّمت هذه الكلاب عبر التزاوج بين عدة أنواع كبيرة وقوية على مدى سنوات، ليحصل الكلب في نهاية المطاف على الشكل والحجم والقوة التي سيوظفها البشر.

خبير سلوك الحيوانات هدج (بشارة) حتّي من لبنان، يقول إن "الهجمات تزيد لأن الكلاب تزيد، ولأنّ مجتمعنا أصبح متقبلاً للكلاب أكثر من قبل".

"لكن مجتمعنا لا يعامل الكلب بالشكل الصحيح، ولا يملك لا الخبرة لاختيار الكلب المناسب"، وفق ما يرى حتّي.

ويضيف" إن هناك نوعين من الكلاب – كلاب الوظيفة أو المهام وكلاب الاستعراض. يجب الحفاظ على كلاب المهام ولكن مسألة اقتناء أو إنتاج كلاب الاستعراض تصرف غير إنساني".

يشير حتّي إلى أن سلالات "الكلاب الموجودة هي من صنع الإنسان".

ويؤكد أن الكلب الوظيفي صُنع كي لا يتعب ولديه قوة تحمل وطاقة مهولة.

يتابع قائلاً: "عندما لا يتمكن الكلب من إخراج هذه الطاقة الكبيرة، يُصاب بالحصر النفسي أو يتملّكه القلق، وقد يتحول سلوكه إلى سلوك تدميري".

عندها تبدأ المشكلة - وفق ما يرى حتّي - مع وضع هذا الكلب في قفص، أو باعتماد مالكيه على الصراخ والعقاب، "فيفقد الكلب الثقة في أقرب الناس إليه".

ويقول بشارة إن عامل الخوف والقلق ينتقل أيضاً في جينات الكلاب، وإن الخوف يتحول إلى شراسة عند بلوغ الكلاب سنّ 11 شهراً. "وأمام الخوف، يملك الكلب خيارين، الفرار أو الهجوم، وذلك بحسب الظروف التي يتواجد فيها".

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إذا قمنا على سبيل المثال ببحث على الإنترنت باللغة العربية عن كلاب البيتبول – الموجودة على أغلب لوائح الحظر - سنرى نتائج يشير أغلبها إلى أنها كلاب شرسة وعدائية ومحظورة.

أما باللغة الإنجليزية والفرنسية، سنرى أن أغلب المعلومات تشير إلى عكس المفهوم السائد.

سترى الوجهين المتناقضين تماماً لهذه الكلاب. مشاهد تظهرها مخيفة وقوية أو تهاجم أشخاصاً وكلاباً أخرى، ومشاهد تظهرها لطيفة ومحبوبة ومتقبلة لجميع الكائنات وأحياناً كسولة.

ولا تصنف كلاب البيتبول ضمن سلالات الكلاب العريقة، بل ينظر إليها على أنها كلاب هجينة من كلاب البولدوغ وأنواع كلاب تستخدم في الصيد، وجرى العمل على تطوير هذه السلالة في القرن التاسع عشر.

محمد سميمي مدرّب محترف ومربي كلاب من الدار البيضاء في المغرب، يقول لبي بي سي نيوز عربي إنه "لا توجد مشكلة مع البيتبول إن حظي بالتربية السليمة في ظروف نقية ونظيفة وجيدة". وإن صورة البيتبول العدائية "تعود أسبابها إلى مالكيه".

"كلاب ذكية جداً وعاطفية"

فيكتوريا ستيلويل خبيرة في سلوك الكلاب وتدريبها بين بريطانيا والولايات المتحدة، تقدم برنامجاً تلفزيونياً شهيراً على إحدى قنوات "أم بي سي " بعنوان "أنا أو الكلب"، وتعرض في كل حلقة معالجة مشكلة ناتجة عن سلوك الكلاب الأليفة في المنازل.

تقول في حديث مع بي بي سي نيوز عربي، إنّ "كلاب البولي أو البيتبول وغيرها، كلاب هُجنت في الأساس لمواجهة الدببة أو الثيران كما يدل اسمها (بول = ثور)".

وتضيف: "حتى الكلاب التي هُجنت لاستخدامها في مصارعة الكلاب، هُجنت أيضاً لتكون قريبة جداً من الإنسان واجتماعية".

تملك فيكتوريا ستيلويل أكاديمية لتخريج المدربين ومساعدة الأشخاص والمؤسسات التي تقتني كلاباً، وتؤكد أنّ "البيتبول والبولي كلاب قابلة للتدريب بشكل فعال جداً وهي كلاب ذكية جداً ويمكن أن تكون عاطفية جداً. وستفعل أي شيء لتسعدك".

وتتابع فيكتوريا ستيلويل: "أعمل دائماً مع كلاب البيتبول ولي الكثير من الخبرة مع هذه الكلاب، وطيلة عملي معها على مدى 20 عاماً، لم أتعرض لأي هجوم أو أذى، باستثناء مرة واحدة حين حاول أحدها مهاجمتي".

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سلاسة سيئة أم إنسان غير مسؤول؟

يقول محمد سميمي من المغرب إن كلاب اللابرادور كانت مسؤولة عن عدد كبير من الحوادث في الولايات المتحدة، ولكنها ليست محظورة، "الأمر ليس له علاقة بنوع السلالات".

ويعطي مثالاً من تجربته في تربية الكلاب، إذ تعامل مع سلوك عدائي صادر عن كلب لا يتخطى وزن سلالته 4 كيلوغرامات.

يقول إن "80 بالمئة من الأخطاء ناتجة عن أخطاء البشر".

على سبيل المثال، بعد تربية كلاب الدوبرمان على مدى عقود بطريقة معينة، تحوّلت وظيفتها الأساسية وغرائزها لتصبح كلاباً تشارك في عروض الجمال، وتعيش في المنزل.

من جهتها، تقول دينا ذو الفقار إن الحوادث غير متعلقة بنوع السلالة: "يمكنني أن أربي كلباً من نوع "لولو" (صغير الحجم) وأجعله شرساً".

خبير تربية السلالات اللبناني جهاد الحاج يقول لبي بي سي نيوز عربي: "لا توجد سلالة سيئة. هناك ميل عند بعضها للحماية أكثر من غيرها وبعضها لديه القدرة الجسدية على الإيذاء".

لكنه يقول إن الكلب يستطيع أن يتعلم "إدراك قوته وحجمه بدءاً من طفولته أثناء اللعب".

أين يخطئ البشر؟

من الواضح أن هذه السلالات تحتاج اهتماماً والتزاماً خاصاً، إضافة إلى الكثير من الوقت والمساحة اللازمة لاقتنائها وتربيتها.

قد تبدأ المشكلة منذ اتخاذ قرار تربيتها في منزل صغير أو في مدينة مزدحمة، أو اصطحابها من دون خبرة في التعامل مع الكلاب القوية والنشطة ومن دون الاطلاع عن معلومات بشأنها.

وعادة ما ينصح الخبراء في سلوك أو تدريب هذه السلالات، بعدم اقتنائها لمن لا يملك الخبرة.

ا لاستخدام السيئ

من خلال نظرة سريعة على عدد صفحات مقتني كلاب البيتبول والبولي على وسائل التواصل الاجتماعي، نلاحظ إقبالاً على تربيتها في البلاد العربية.

لا يقتني الجميع هذه الكلاب بغرض الحماية أو المرافقة. البعض يقتنيها للتباهي والاستعراض، أو التجارة أو المشاركة في مسابقات قتال الكلاب رغم حظرها قانونياً.

ترى فيكتوريا ستيلويل إنها "كلاب قابلة للتدريب بشكل كبير، وتفعل ما تأمرها به، لذلك استخدمت للقتال ولتكون متفاعلة وشرسة".

تشبه الخبيرة هذه السلالات إلى جانب كلاب الشرطة بالسيارات الأقوى والأسرع في السباق، وتقول: "إن لم تعرف كيف تقودها، يعني أنك لم تعرف كيف تربي كلبك، عندها ستكون هناك مشكلة. يجب أن تتأكد من أن كلبك لا يشكل خطراً على الإنسان".

تجّار الكلاب والتهجين العشوائي





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الجزء الثاني من المشكلة وفق ستيلويل "هم مربو الكلاب للمتاجرة"، ويطلق عليهم أيضاً اسم أصحاب مزارع الكلاب. يدرك هؤلاء أن "هناك من يدفعون الكثير من المال للحصول على ما تستطيع تلك الكلاب تقديمه".

تقول: "يهجنون تلك الكلاب أو الوحوش الضخمة عبر التزاوج. أنا أحمّلهم المسؤولية. فبعض هذه الكلاب غير متسلسلة جينياً بالشكل صحيح – وألوم الأشخاص الذين يشترونها لأنهم لا يعرفون ما تحتاج إليه من عناية".

ويرى جهاد الحاج أنّ "قدرة الكلاب، قوتها، ولياقتها، وحتى مشاكلها الصحية، تنتقل بالوراثة".

بعض الكلاب ترث مشاكل صحية عائلية، مثل تلك الناتجة عن التزاوج بين الأقارب، أو مع كلاب مريضة.

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سوء التربية والتدريب

المعاملة السيئة وتعنيف الكلاب من الأسباب التي يقول خبراء سلوكيات الكلاب، إنها تؤدي إلى عدوانية وعدم ثقة لدى الكلاب.

يملك جهاد الحاج شركة "إليت دوغز"، لاستيراد وتربية الكلاب إلى لبنان ودول أخرى في الشرق الأوسط.

يقول لبي بي سي نيوز عربي: "التعنيف على أنواعه يخلق مشاكل نفسية وعصبية لدى الكلاب. نحن نمنع زبائننا حتى من الصراخ على كلابها".

ويوصي الخبراء بتلبية احتياجات الكلاب المتعلقة بغرائزها الأساسية مثل الشم واللعب والجري، وبالمتابعة الصحية والتغذية الجيّدة، وبمنحها المساحة اللازمة والحرية عند الحاجة.

وينصحون بأن تتلقى الكلاب التي تنتمي إلى سلالات كبيرة أو قوية أو رياضية، تربية وعناية خاصة، وتدريبات لاستبدال وظائفها وتحويل تركيزها وتهدئتها وتكييفها مع العالم الخارجي، ومع الأصوات والسيارات والطيور والكلاب الأخرى والبشر.

وينبغي أن تمارس هذه الكلاب اللعب والرياضة والتمارين والحركة بانتظام لإخراج طاقتها الكبيرة.

وأدّت الزيادة في الإقبال على اقتناء الكلاب، إلى انتشار واتساع سوق تدريبها والتجارة بها.

لكن تدريب الكلاب يمثل تحدياً، لا سيما التدريب على الدفاع والحماية. وقد يؤدي الخطأ في التدريب إلى عدم امتثال الكلب للأوامر وإلى وقوع حوادث.

ولا ينبغي تركها بمفردها إلاّ بعد التأكد من أنها لطيفة وآمنة ومعتادة على الإنسان والحيوانات الأخرى. والأهمّ التأكد من أنها تستمع إلى مالكها وتعود إليه في حال مناداتها.

هل يساهم حظر سلالات معيّنة في منع حوادث هجمات الكلاب؟

يؤكد خبراء تربية الكلاب الذين تحدثت معهم بي بي سي نيوز عربي، أن الحظر ليس حلاً عملياً.

تقول فيكتوريا ستيلويل إن هناك سلالات أخرى قد تهاجم البشر، ويمكن لكلب صغير أن يتسبب بمقتل طفل أحياناً.

تضيف: "بالطبع هذا ليس خطأ الكلاب، بل خطأ البشر، لكننا وصلنا إلى ما وصلنا إليه ونحن هنا الآن، وينبغي القيام بشيء ما".

تقول إن "الحظر قد يكون حلّاً مع الأسف"، لوقف التجارة بهذه السلالة. لكنها تضيف: "ما يقلقني هو أن قانون الكلاب الخطرة (البريطاني) لم يفلح". وأنّ الحظر "يطال أيضاً كلاباً بريئة سلوكها جيّد وآمن، وكذلك مالكي الكلاب الذين يتصرفون بمسؤولية".

وتابعت بالقول: "لننظر إلى ولايتي كولورادو ودنفر الأمريكيتين، حيث يوجد قانون لحظر البيتبول منذ 20 عاماً. لا تزال المستشفيات تسجل أعداداً هائلة من عقر الكلاب وأغلبها من سلالة "غولدن ريتريفر"، وهو كلب يستخدم للمعالجة النفسية ومساعدة الكفيف.

"لا ينبغي أن يُقتل أحد بسبب هجوم كلب"

تقول ستيلويل في حديثها لبي بي سي نيوز عربي "حين تفكّر أن هناك 30 هجوماً قاتلاً بسبب الكلاب كل عام، مقارنة مع وجود 90 مليون كلب في الولايات المتحدة، ستجد أن هذا رقم صغير. لكن ومع ذلك، لا يمكنك قول هذا لوالدين خسرا ابنهما بسبب هجوم كلب".

وأضافت: "لا ينبغي أن يُقتل أحد – ولا أي طفل بسبب هجوم كلب. لهذا أتفهم موقف الحكومة، نحتاج لفعل شيء حيال ذلك".

هل يوجد حلول أخرى؟

في بريطانيا تدخلت مجموعات مختصة في سلوك الكلاب وتدريبها لتنظيم محاضرات وندوات مجانية تشرح كيفية التعامل مع طباع وخصائص كلاب إكس أل بولي.

وعرضت المساعدة في التدريب على استخدام ووضع كمامة على فكّ الكلاب.

وإضافة إلى الحلول التي تقضي بمنع التهجين والتجارة العشوائية، هناك مسؤولية على مالكي الكلاب، مثل تثقيف أنفسهم، والاستعلام، والتدريب، وتفير العناية الجيّدة.

وهناك مسؤولية تترتب على مهجني وبائعي هذه الفصيلة من الكلاب، إذ لا ينبغي فصل الجراء عن أمها في وقت مبكر.

يقول محمد سميمي إنه يعطي الزبون الكلب الذي يناسب بيئته وظروفه، وليس وفق لون الكلب والشكل الذي يعجبه.

"لا يمكن لأحدهم اقتناء كلب من نوع مالينوا وهو يعيش في شقة 60 متر مربع".

أما جهاد الحاج، فيقول إنهم يراقبون صحة وطباع أم وأب الجراء التي يبتاعونها لزبائنهم، ويبحثون عن معلومات تتعلق بالأجداد.

"نتابع أيضاً الزبائن الذي يختارون كلاباً قد تسبب المتاعب في حال عدم تربيتها بالشكل الصحيح".





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سلاح قاتل؟

من الحلول التي تطرح للحد من سوء التربية، وبالتالي الهجمات العدائية، فرض ترخيص لاقتناء بعض سلالات الكلاب التي تملك بنية جسدية ضخمة أو قوية والتي غالباً ما يتسبب هجومها بأضرار جسدية.

"يجب أن تمتلك رخصة لاقتناء هذه الكلاب كما هو الحال بالنسبة لرخصة امتلاك سلاح قاتل"، يقول جهاد الحاج. ويرى أنّ على الأشخاص امتلاك مؤهلات معينة لتربيتها.

يضمّ هدج (بشارة) حتّي صوته إلى الأصوات المطالبة بنوع من ترخيص لاقتناء كلب. ويوصي أيضاً بأن تعالج مشاكل السلوكيات عند ظهورها، وعدم الإنتظار.

ويرى حتي إخصاء الكلاب والحدّ من النسل من الحلول الممكنة. "هجّنا حيوانات تتكاثر من دون حدود، وليس هناك ما يفترسها، ولدينا علاجات ولقاحات لوقايتها، فأصبح لدينا كمية كبيرة من الكلاب، أكثر مما نحتاج".

من جهتها، تقول فيكتوريا ستيلويل إننا "نحتاج إلى تشريع لفرض شروط على من يريد اقتناء كلب حتى ولو كان من سلالة شيواوا".