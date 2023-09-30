Saturday, 30 September 2023 10:29 GMT

كيف تعمل ميزة الصحة النفسية في أجهزة آبل؟

9/30/2023 2:29:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يتيح تحديث برنامج iOS 17 لشركة آبل خيار تسجيل المشاعر اللحظية أو الحالة المزاجية اليومية ضمن ميزة تتبع الصحة النفسية.

ويمكن للمستخدمين مشاركة نتائج التقييم الذي يترتب على تفعيل الميزة، مع طبيب أو أخصائي موثوق به لإجراء متابعة.

وتشير شركة آب إلى أن تطبيق صحتي (آبل هيلث) في نظامي iOS 17 وiPadOS 17، وتطبيق الانتباه الذهني في نظام watchOS 10، يوفران طريقة جذابة وسلسة للمستخدمين للتعمق في حالتهم النفسية.

وتطمئن بأنه يتم تشفير جميع المعلومات التي يتم إدخالها، في كل من أدوات التسجيل والتقييم، على الجهاز ولا يمكن الوصول إليها إلا باستخدام رمز المرور أو Touch ID أو Face ID.

وعند مزامنة البيانات الصحية مع السحاب (iCloud) باستخدام المصادقة الثنائية الافتراضية ورمز المرور، يتم تشفير بياناتك الصحية من طرف إلى طرف. بعبارة أخرى، لا أحد يستطيع قراءتها، بما في ذلك آبل.

أين تجد هذه الميزة على الجهاز ؟

توجد ميزة الصحة النفسية في قسم "آبل هيلث" على أجهزة آيفون وآيباد وعبر تطبيق Mindness في "آبل ووتش".

على جهاز آيفون أو آيباد، يمكن العثور على هذه الميزة عن طريق فتح Apple Health والنقر فوق "تصفح" لتجدها ضمن قائمة الفئات الصحية.

-اضغط على هذا الخيار، ثم حدد الحالة الذهنية.
-في الشاشة التالية، انقر فوق زر "البدء" إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها هذه الميزة، أو زر "التسجيل" أو رمز التقويم في الزاوية اليمنى العليا إذا كنت قد فعلت ذلك من قبل.
-يمكنك أيضًا برمجة تذكير يومي لتسجيل الحالة المزاجية أو العاطفة من خلال النقر على "خيارات" ومن هناك، يمكنك اختيار أن يتم -تذكيرك بإنشاء سجل جديد خلال يومك، في نهاية يومك، و/أو في وقت محدد من اليوم.
-تتضمن هذه القائمة أيضا خيارا لإدارة إشعارات التسجيل في "آبل ووتش".
-للعثور على ميزة التسجيل على "آبل ووتش"، انقر فوق تطبيق Mindbeing وإذا كان لديك watchOS 10، فسيكون خيار التسجيل متاحًا في تلك القائمة.

الفرق بين الحالة المزاجية والعاطفة

قبل أن تقوم بتسجيل أي شيء، قامت"آبل هيلث" بتمييز مهم بين العاطفة والحالة المزاجية.

ففي مقال توضيحي حول الفرق بين العاطفة والمزاج ضمن ميزة الصحة النفسية، تشير "آبل هيلث" إلى أن العاطفة هي رد فعل لحظي لتجربة معينة، بينما الحالة المزاجية تستمر لفترة أطول، ويمكن أن تنبع من عوامل متعددة، وقد لا يكون لها سبب واضح.

عند تحديد زر "التسجيل" أو رمز الحالة الذهنية، ستتمكن من بدء عملية التسجيل.

عندما يُطلب منك "التسجيل"، حدد العاطفة أو الحالة المزاجية، اختر ما يناسبك أكثر، استنادًا إلى أحداث اليوم، أو ما ترغب في تحليله لمعرفة الاتجاهات.

يمكنك أيضًا اختيار تسجيل المشاعر والحالة المزاجية بشكل منفصل.

على سبيل المثال، قد يرغب أحدهم أصبح والدا حديثا في تسجيل كل من المشاعر والحالة المزاجية لتتبع المشاعر التي تنشأ استجابة لتجارب الأبوة المجهدة أو المبهجة، بالإضافة إلى فهم مزاجه العام بشكل أفضل بمرور الوقت أثناء تكيفه مع وضعه الجديد.

وقد يكون تسجيل المشاعر مفيدا أيضا لشخص يتطلع إلى تحديد التجارب التي تعزز أو تزيد من سوء حالته الصحية، مثل الوقت الذي يقضيه في وسائل التواصل الاجتماعي أو الهوايات أو النشاط البدني.

وبغض النظر عما تختاره، سيُطلب منك بعد ذلك قياس طبيعة حالتك المزاجية أو عواطفك على مقياس من "غير سار للغاية" إلى "ممتع للغاية".

انقر فوق "التالي" للاختيار من بين أكثر من ثلاثين من الصفات التي تصف مشاعرك بشكل أفضل، بما في ذلك "الهدوء" و"الغضب" و"غير مبال" و"غيور" و"مبهج" و"فخور".

وأخيرًا، سيُطلب منك ملاحظة ما له "التأثير" الأكبر عليك، نقلا عن الحرة.

وتشمل العوامل المكتوبة مسبقا والتي يمكنك الاختيار من بينها الصحة والروحانية والأسرة والمهام والطقس والمال والأحداث الجارية.
يذكر أنه يمكنك العودة بالزمن عبر أيقونة التقويم وتسجيل المشاعر أو الحالات المزاجية التي حدثت في الماضي.

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