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التكريم الملكي للثقافة والمثقفين.. ندوة في معرض عمان الدولي للكتاب

9/30/2023 2:29:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أقيمت ضمن فعاليات البرنامج الثقافي لمعرض عمان الدولي للكتاب الذي ينظمه اتحاد الناشرين الأردنيين، مساء الجمعة ندوة بعنوان "التكريم الملكي للثقافة والمثقفين".

وتحدث الفنان التشكيلي سهيل بقاعين عن مبادرة "عبق اللون" التي أطلقها بهدف تعليم المكفوفين الرسم من خلال اللون، وعن تطوعه في أكاديمية المكفوفين، ثم تأسيس دارة سهيل لتعليم الفنون من أجل تعليم المكفوفين وفئات أخرى الرسم والتعامل مع اللون.

وأشار بقاعين إلى أن المبادرة توسعت عبر دول مختلفة عربية وعالمية، وانتشرت بأكثر من لغة، وأطلقت ستة معارض منها معرض كامل يشتمل على 89 عملا لعدد من كفيفي البصر، وستكون هناك مشاركة فعالة في معرض عالمي مع ذوي الهمم في دبي خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأوضح أن التكريم الملكي من جلالة الملك عبدالله بوسام التميز، وزيارة ولي العهد لدارة سهيل في وقت سابق، أكدت أهمية مبادرة "عبق اللون"، وساهمت في نقلها إلى عوالم أخرى، ودفعت إلى الاهتمام بشريحة مهمة من أبناء الوطن، يستحقون الحب والرعاية.

أما الصحفي إبراهيم السواعير، فتحدث عن أهمية الثقافة كرديف للسياسة، وهي بوصلة حقيقية للشعوب، وأن الأردن من أنشط البلاد العربية ثقافة، وهذا ما تظهره أرقام المكتبة الوطنية.

وبين أهمية التكريم بالنسبة للمثقف كتعبير معنوي كي يشعر المثقف أنه في مكانه الطبيعي، وأنه جزء من المجتمع، ولا ينسحب تدريجيا من المشهد الثقافي في بلد قائم على الفعل الثقافي، وعرض لجهود الملك المؤسس الذي كان بلاطه حافلا بالشعراء، وأوجه التكريم من خلال استعراض نماذج من المبدعين الأردنيين الذين تم تكريمهم خلال السنوات االماضية، والتي تدل على قرب جلالة الملك وولي عهده من الثقافة والمثقفين.

وكان الناقد السينمائي ناجح حسن الذي أدار الندوة قد استهلها بالقول إنه منذ تأسيس الدولة الأردنية والمبدع في الأردن يحظى بتكريم الهاشميين لتشجيعه على الإبداع، مضيفا أن هذا التكريم تم في أكثر من عهد ملكي واستمر حتى الآن.

ودعا إلى أن يكون التكريم هذا حافزا للمؤسسات الوطنية من أجل تقديم مبادرات نوعية تتفاعل مع الكتاب والمثقفين.

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