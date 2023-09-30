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وفاة الفنان المصري محمد فريد

9/30/2023 2:29:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

توفي الفنان المصري محمد فريد، عن عمر(83 عاماً) اليوم السبت، إثر وعكة صحية عنيفة ألمت به، واستدعت نقله إلى الرعاية الفائقة بأحد مستشفيات القاهرة.

وكان الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين المصريين كشف عن وفاة الفنان القدير محمد فريد، بعد معاناته الفترة الماضية من أزمة صحية وبقائه داخل العناية المركزة.
ويعد فريد أحد أبرز نجوم الصف الثاني من جيل الثمانينات في الدراما المصرية، حيث شارك في 246 عملاً فنياً ما بين السينما والمسرح والدراما التليفزيونية، كان آخرها مسلسل ((بركة)) الذي عرض على شاشات الفضائيات قبل ثلاث سنوات، وجسد خلاله شخصية الحاج صالح. - وكالات


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