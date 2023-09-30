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ندوة في معرض عمان للكتاب تناقش الترجمة وجوائزها كجسر للتثاقف

9/30/2023 2:29:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان-الغد- ناقشت ندوة أقيمت ضمن فعاليات البرنامج الثقافي لمعرض عمان الدولي للكتاب الذي ينظمه اتحاد الناشرين الأردنيين، مساء أول من أمس، "الترجمة وجوائزها.. كجسر للتثاقف والتفاهم الإنساني".
وشارك في الندوة أستاذة الأدب العربي الحديث في الجامعة الأردنية الدكتورة امتنان الصمادي، والناشر جهاد أبو حشيش/ الأردن، والكاتب محمد البعلي/ مصر، وأدارها رئيس الرابطة الأردنية للمترجمين واللغويين التطبيقيين، الدكتور سليمان العباس.
وقالت الدكتورة الصمادي، في ورقة بعنوان "جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي نموذجا": "إن الجائزة تعد إحدى أهم الجوائز العالمية التي تعنى بالترجمة، ومجالها كتب العلوم الإنسانية المطبوعة وفق نظام دور النشر المتعارف عليه، تأسست الجائزة في الدوحة/ قطر، في العام 2015".
وأضافت، أن الجائزة تتميز عن غيرها من جوائز الترجمة العربية، بأنها تمنح مشروعية السيادة للغات العالم كافة، من دون الاقتصار على تسيد الإنجليزية أو الفرنسية على بقية اللغات، فكل لغات العالم – بحسب مبدأ علم اللغة المعاصر- متساوية وجميلة وتعكس حضارة شعوبها مهما كان مستواها، وقد أخذت الجائزة على عاتقها، منذ موسمها الأول، تشجيع الترجمة من اللغة العربية وإليها بأكثر من لغة، معتمدة لغة عالمية كل عام إلى جانب اللغة الإنجليزية.
وأشارت الدكتورة الصمادي، إلى أن الجائزة تهدف إلى تكريم المترجمين وتقدير دورهم في تمتين أواصر الصداقة والتعاون بين شعوب العالم، وتقدير دورهم عربيا وعالميا في مد جسور التواصل بين الأمم، ومكافأة التميز في هذا المجال، وتشجيع الإبداع، وترسيخ القيم السامية، وإشاعة التنوع والتعددية والانفتاح، إضافة إلى تشجيع الأفراد ودور النشر والمؤسسات الثقافية العربية والعالمية على الاهتمام بالترجمة والتعريب والحرص على التميز والإبداع فيهما.
وبينت أن قيمة الجائزة ما مجموعه مليوني (2.000.000 دولار أميركي)، وأما فئات الجائزة، فتتوزع على النحو الآتي: الفئة الأولى وتشتمل على جوائز الترجمة في الكتب المفردة، وتنقسم إلى الفروع الأربعة: الترجمة من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية وبالعكس، والترجمة من اللغة العربية إلى إحدى اللغات الأجنبية، وبالعكس، ويفتح باب الترشيح سنويا اعتبارا من منتصف شباط( فبراير) حتى منتصف آب(أغسطس) من كل عام.
وقدم الكاتب البعلي من مصر، ما وصفه بمقاربة مختلفة للترجمة، وعلاقة الجوائز بالترجمة، ولماذا تترجم الأعمال العربية، وكيف تسلط الأضواء على الأعمال للترجمة، وقال:"إن ما يترجم هو ما يرغب القارئ الآخر بمعرفته"، مستشهدا بالإقبال الذي حدث على رواية "فرانكشتاين.." التي ترجمت الى 40 لغة، في محاولة من الآخر للتعرف إلى ما حدث في العراق من خلال هذا العمل الأدبي".
وأضاف، أن الجوائز تساعد في إلقاء الضوء على بعض الأعمال الأدبية، وليس كلها، كما أن الجوائز تفيد في فتح آفاق جديدة للعمل الأدبي، وتعطي للقارئ لمحة عن مجتمع لا يعرف عنه الكثير، وتسهم في مد جسور التعاون المعرفي بين الثقافات، وتتفتح أمام القارئ نافذة أخرى على ثقافة جديدة بالنسبة إليه.
وأشار الكاتب البعلي، إلى أن الناشر يقوم بدور مهم وكبير في مناخ عملي معقد مليء بالتحديات التي تواجه قطاع النشر من حيث تقديم الأفكار، وتقديم الإبداعات الجديدة، وتحدي الفرص، مثل معرض عمان الدولي للكتاب، وما يحدث فيه من لقاءات بين الناشرين، وتجمعات لغايات القراءة..الخ.
أما الناشر ابوحشيش، فقال: "إن الترجمة هي الجسر الرئيس والفاعل في عملية التثاقف، مشيرا إلى أهمية دور الناشر كوسيط فاعل في هندسة عملية الترجمة وتحفيزها، ودوره المهم والفاعل الذي لا يمكن الاستغناء عنه، وبخاصة أن الأدب بشكل عام يشكل النافذة التي يمكن من خلالها قراءة ذاكرة الشعوب وتجليات ثقافاتها، وهو أكثر قدرة على نقل العناصر الثقافية المتعددة من بيئة إلى أخرى بسلاسة.
واعتبر أن الترجمة، هي الوسيط بين الشعوب في ظل غياب وحدة اللغة، وهذا يحتاج الى المترجم الواسع الاطلاع على ثقافة الآخر، أي المترجم المزدوج اللغة، لآن النص الأدبي المترجم يساهم بشكل مباشر في تكوين الهوية الثقافية وتشكيلها وترجمته عملا على اللغة والتفكير فيها، مما يسمح للثقافات المختلفة بأن تتواصل وتتحاور بينها اعتمادا على الاختلاف الذي يحي النصوص، وينفخ فيها الحياة.
كما عرض أبو حشيش لتجربته في التعاون مع الجانب الصيني من خلال مسابقة "تلك القصص" التي أطلقت 2018، والترجمات التي تمت من وإلى اللغة الصينية، كاشفا أن العمل جار على تشكيل ملتقى عربي- صيني للتجسير بين الكتاب الصينيين والعرب.
يشار إلى أن معرض عمان الدولي للكتاب، اختتمت فعالياته يوم أمس.

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