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تجارب إعلامية في جلسة حوارية ضمن فعاليات عمان الدولي للكتاب

9/30/2023 2:29:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان-الغد- أقيمت ضمن فعاليات البرنامج الثقافي لمعرض عمان الدولي للكتاب الذي يقيمه اتحاد الناشرين الأردنيين أول من أمس، جلسة حوارية بعنوان "تجارب إعلامية".
وشارك في الجلسة الكاتب الصحفي الأردني حسين الرواشدة، والإعلاميان العراقي سلام مسافر، والسوري خالد الرشد من قناة روسيا اليوم، وأدارتها الزميلة الإعلامية عطاف الروضان.
واستهل مسافر مقدم برنامج "قصارى القول" على قناة روسيا اليوم الجلسة بالحديث عن بدايات عمله الصحفي والإعلامي في العراق، والأماكن التي تنقل إليها، ومن ثم هجرته إلى خارج العراق وإلى الاتحاد السوفييتي سابقا، وانضمامه لصحف عربية ودولية، إلى أن استعانت به قناة روسيا اليوم مع صحفيين عرب في موسكو من أجل البدء بإنشاء قناة باللغة العربية.
وعرض لمراحل كتابه الذي يحمل اسم "الهمجية"، الذي وقعه في معرض عمان الدولي للكتاب، والذي يؤرخ كما قال لـ"الغزو الأميركي للعراق"، اعتمادا على شهادات نادرة وحصرية.
كما أشار الإعلامي العراقي مسافر، إلى تجربته الإعلامية داخل روسيا اعتمادا على تجربته السابقة وخبرته في المجال الإعلامي، حيث قام بتغطية الكثير من الأحداث ومنها "التدخل الروسي في أفغانستان"، وحادثة "تشيرنوبل"، التي استطاع من خلالها مقابلة علماء لهم دورهم في معالجة هذا التسرب الذي لم يعلن في حينه.
وقال: "إن التجارب مهمة في حياة الصحفي والإعلامي، كما أن تجربتي الشخصية استطاعت أن تؤسس قناعات ومهارات بالكتابة".
أما الإعلامي السوري الرشد، فأشار، إلى تأثير الثقافية المزدوجة عليه، وكيف استغل هذه الثقافة كروسي من أصل سوري في المجال الإعلامي حيث وفرت له فرصة التواصل مع الكثير من الضيوف في برنامج "رحلة في الذاكرة" الذي يقدمه على القناة".
كما تحدث عن دخوله حقل الإعلام، وكيف دخله من باب الأكاديمي، وحيث ساهم مع زملاء له في وضع اللبنة الأولى للقناة باللغة العربية من خلال إنتاج برنامج يقدم شهادات الشخصيات الروسية المعروفة بتحفظها في التعامل مع وسائل الإعلام، وكيف تجاوز هذه الجزئية، حيث ولد برنامج شهود في الذاكرة، ومن ثم انتقل إلى تقديم العلماء الروس المشهود لهم بتبسيط العلوم.
وحول موضوع الأجندة الإعلامية، أكد الرشد أنه لا يفرض علينا كإعلاميين أي أجندات إعلامية حتى نفرضها على الجمهور ممن يشاهدون برامجنا، مضيفا أن قضية الحرية الإعلامية يجب أن تسير جنبا إلى جنب مع المسؤولية الإعلامية.
بدروه، قال الصحفي الرواشدة، والكاتب في صحيفة الدستور: "إن تجربته الإعلامية متواضعة قياسا بتجارب أخرى، ولكنها طويلة بدأت في سن (16) عاما، عندما بدأت فعليا بممارسة القراءة، إذ لم يكن لدينا بديل عنها سوى مساعدة الأهل في عملهم اليومي وهو الزراعة".
كما تحدث عن بداية عمله كناقد أدبي في الصحافة، من خلال صحيفة اللواء التي كانت تصدر آنذاك، ومن ثم نشره لديوان شعر، حتى انضمامه إلى صحيفة الدستور في العام 1994 ومواكبته لجيل من المؤسسين للصحافة الأردنية.
وقال: "إن الكاتب الصحفي في رحلة بحث دائم عن الحرية في بلادنا، وهو أمام جمهور متنوع ويتميز بصفات مختلفة بحسب قناعاته الشخصية، كما أن الإعلام هو جزء من الصورة وليس بمعزل عن السياسية أو الاقتصاد، مضيفا أن توجه الجمهور نحو أي وسيلة إعلامية أو متابعة كاتب معين يخضع في معظمه للمناخات السياسية، والسقوف المتاحة".
وفي نهاية الجلسة التي أدارتها الزميلة الإعلامية عطاف الروضان، أجاب المشاركون عن أسئلة ومداخلات ضيوف معرض عمان الدولي للكتاب.

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