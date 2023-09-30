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سعد أبو تايه والفرسان يرسمان الفرح بباقة تراثية في مادبا

9/30/2023 2:29:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد الشوابكة






احتفلت مديرية سياحة محافظة مادبا بيوم السياحة العالمي، حيث أقامت حفلا فنيا أحياه الفنان الأردني سعد ابو تايه وفرقة فرسان البادية للفنون والتراث في ساحة مركز زوار مادبا وسط حضور من الأفواج السياحية التي تأتي إلى المواقع السياحية والأثرية في مادبا عبر مركز الزوار.
وفي مستهل الحفل قام مدير سياحة مادبا وائل الجعنيني بصحبة موظفي مديرية السياحة باستقبال الأفواج السياحية بحفاوة، ملقيا كلمة ترحيبية بالحضور أشار من خلالها، إلى أنه في كل عام تحتفل وزارة السياحة والآثار بيوم السياحة العالمي.
وأكد اهتمام وزارة السياحة والآثار الكبير بالمواقع السياحية والأثرية، مبينا أن لمادبا أهمية تاريخية لها موقع مهمة على الخريطة السياحية والثقافية والدينية.
وأكد الجعنيني، تعانق الإبداع والأصالة والفنون العريقة، جمالا وبهاء وكمالا في حضرة الطرب والتراث الأصيل في هذا اليوم المبهج بالفرح والسرور على أرض مركز الزوار الذي يستقبل على مدار العام مئات الآلاف من مختلف الجنسيات لزيارة المواقع الأثرية والسياحية، في هذه المحافظة المليئة بالمواقع السياحية والأثرية.
ولتمكين مادبا سياحيا، فإن وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة تبذلان جهودا واضحة من أجل استقطاب السياحة لمادبا، حيث تشهد المحافظة حركة سياحية خارجية وداخلية نشطة من خلال الترويج الخارجي للأردن، وبرنامج "أردننا جنة" الذي مكن المواطنين الذين شاركوا في البرنامج من التعرف إلى المناطق السياحية في الأردن، كون الوزارة والهيئة تتكفلان بدفع تكاليف البرنامج، وهذا سهل على المواطنين، خصوصا ذوي الدخل المحدود، المشاركة في هذا البرنامج.
واستهل أبو تايه وصلته الغنائية بصحبة فرقة الفرسان للفنون الشعبية في تقديم مجموعة من الأغنيات التراثية والفلكلورية والوطنية، التي بادل الجمهور كلماتها بالتصفيق طيلة الحفل الذي أطرب فيه الحضور بغناء عدد من الأغنيات الوطنية والتراثية، ويدخلهم في الأجواء الحماسية والتفاعلية من خلال الطابع الغنائي الذي قدمه، ليذهب بهم إلى الأغنيات الشعبية والدبكات التي زادت حماس الجمهور الذي تفاعل وكان متعطشا للفرح والبهجة.
كما قدم أبو تايه العديد من الأغنيات الخاصة والوطنية والشعبية التراثية والسامر الأردني، والتي كان لها النصيب الأكبر من الحفل الذي امتاز بنقل الجمهور إلى أغنيات تراثية وقديمة عالقة في أذهانهم ليقدمها بأسلوب حديث وعبر صوته الجياش المليء بالإحساس والقوة والعنفوان، ليؤدي أجمل ما غناه طيلة مسيرته الفنية ليستشعر الجمهور قدرة الفنان الأردني على تقديم عطاء مميز من ناحيتي الحضور والأداء، وهذا ما فعله أبو تايه في وصلته الغنائية، ليوصل رسالته على طريقته الخاصة، واختتم وصلته بتقديم الشكر إلى وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة لتميكن الفنان من المشاركة في الفعاليات التي تنظمها سنوياً، لأن الفن والثقافة مكملان أساسيان للسياحة.

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