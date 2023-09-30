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زاهي وهبي لـالغد: المرأة ملهمتي وأكتب للإنسان أينما كان

9/30/2023 2:29:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
رشا كناكرية






حظي الشاعر والإعلامي اللبناني زاهي وهبي بمحبة الجمهور عبر مسيرة امتدت لسنوات طويلة، حيث لامست كتاباته وأشعاره القلوب وأضفت الحنين والاشتياق للأماكن والأوطان والشخوص.
وهبي شكل جزءا من ذاكرة الجمهور، خصوصا في برامجه الحوارية التي استضاف فيها شخصيات ثقافية وفنية وأصحاب إنجازات على جميع الأصعدة.
مؤخرا؛ حضر الشاعر وهبي معرض عمان الدولي للكتاب الذي يقيمه اتحاد الناشرين الأردنيين، وأحيا أمسية شعرية استثنائية، وسط حضور أردني وعربي جاء للاستماع لصاحب ديوان "ليل يديها" الذي وقعه ضمن أروقة المعرض.
وفي حديث خاص لـ "الغد" تحدث وهبي عن سعادته بتواجده بمعرض عمان الدولي للكتاب، معبرا بهذه الكلمات، " كل زيارة إلى الأردن عموما، وإلى عمان خصوصا سبب فرح غامر وهنا أشعر أنني في بلدي وبين ناسي".
ويضيف، أنه يزور الأردن باستمرار منذ أكثر من ثلاثين عاما، وفي كل زيارة يحظى بمزيد من الصداقات الجميلة المثمرة كما يستمتع بزيارة أماكن جديدة في أرجاء الأردن.
ويصف وهبي عمان بالمدينة الملهمة له، لافتا إلى أن الأمسية التي أحياها في معرض الكتاب كانت ناجحة بفضل الحضور الجميل والحاشد الذي غمره بمحبته وصدق مشاعره.
ويقول: "هذه الأمسية تضاف إلى ما سبقتها من أمسيات رائعة أحييتها في عمان والسلط وإربد وجرش والفحيص على مدى عمر من الصداقة العميقة مع الأردن وشعبه الكريم ومبدعيه الذين حاورت عددا كبيرا منهم طوال مسيرتي الإعلامية".
وبحسب وهبي، فإن المرأة حاضرة في ديوان "ليل يديها" كما في معظم دواوينه، مبينا أنه ينظر إلى هذا الوجود بوصفه أنثوية خصبة وولادة فالمرأة أشبه بالطبيعة بجمالها وتجددها وفصولها المتعددة وخصوبتها ومقدرتها الهائلة على العطاء.
وبين وهبي، أن ديوان "ليل يديها" يضم مجموعة من قصائد الحب للمرأة، ولكن أيضا للحياة بشكل عام فهو يؤمن أن هذا العالم الذي تنهشه الحروب والنزاعات لا خلاص له بغير الحب والحب على مستوى الأفراد، وأيضا على مستوى الشعوب والجماعات.
وينوه وهبي، إلى أن العنوان مستوحى من إحدى قصائد الديوان وفيها: "يا رب، ‏لا تدعني وحيدا بلا صلاة ‏بارك كلمتها كل حين ‏ضع فرح الشعوبِ في عينيها ‏خذ بصوتها إلى ساعة استجابة ‏وخذني ضوءا في ليل يديها".
وأكد وهبي، أنه يكتب للمرأة الأنثى، ولكنه يكتب أولا للمرأة الإنسان فهي حاضرة في قصائده بجميع صفاتها حبيبة وأما وابنة وصديقة ومثلما يكتب لها بجميع حالاتها، شابة في مقتبل العمر، أو سيدة متقدمة في السن، عاشقة أو مناضلة.
ويلفت، إلى أن الكتابة للمرأة لا تعني عدم الكتابة لغيرها، فالشاعر لا يستطيع الانسلاخ عن واقعه، مؤكدا بذلك أنه يكتب للإنسان أينما كان ويكتب لوطنيه لبنان وفلسطين، وللمدن التي يحبها، ولكل أمر يحرك مشاعره ويلهمه فهو يكتب للعشاق والموجوعين والفقراء والحالمين بأوطان أفضل.
ويذكر وهبي، أنه كتب قصيدة لسيدة مصابة بسرطان الثدي وأخرى لفتاة مقعدة، مثلما كتب للزوجة الحامل، فالمرأة لا يمكن حصرها فقط في خانة محددة أو صفة واحدة.
ويعترف وهبي، انه في عصر السوشال ميديا، تراجع تأثير التلفزيون، وأيضا مع ولادة منصات العرض الأخرى، ولكن ما يزال ثمة جيل أو أكثر يتابع التلفزيون ويتأثر به ومن ناحيته يحاول قدر الإمكان تقديم حوارات تجذب مختلف الأجيال. ولهذا عمد في السنوات الماضية، إلى توسيع مروحة ضيوفه لتشمل أسماء من الأجيال الشابة في مختلف المجالات الأدبية والفنية مع الحرص على إبقاء مساحة واسعة للمخضرمين.
أما تلك التجربة التي عاشها وهبي مع إصابته بفيروس "كورونا" في بداية العام 2021، فوصفها بجملة "الحياة جميلة يا صاحبي" كما قال يوما الشاعر الكبير ناظم حكمت.. جميلة جدا لكن لا شيء فيها يستحق العناء غير الحب.. الحي هو الزاد والذخيرة المباركة.
وقال: "لقد غيرت هذه التجربة في الكثير، لكنها زادتني حبا للحياة وللإنسان في كل مكان. وصرت مؤمناً أكثر بمقولتي: طوحده الحب ينقذ العالم.. ذلك الحب الذي غمرني به الأهل والأصدقاء والزملاء والمحبون على امتداد الوطن العربي رفع معنوياتي وآزرني في لحظات الخطر، وساعدني على التجاوب مع العلاجات التي كان يعتمدها الأطباء".
في حينها؛ "كانت نسبة الأكسيجين على الشاشة أمامي ترتفع كلما قرأت لي زوجتي الإعلامية رابعة الزيات تغريدة أو مقالة أو كلمة طيبة كتبها أحدهم، أو أبلغتني أن فلانة أو فلانا قد اتصل يطمئن، كل ذلك عجل في شفائي، ومنحني القوة على مواجهة الفيروس القاتل".
وختم حديثه عن تلك التجربة؛ "مَن أطلق شائعة وفاتي لا أدعو له سوى بطول العمر".

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