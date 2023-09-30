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كلوس.. ما يشوب صداقة المراهقين من ربح وخسارة

9/30/2023 2:29:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
اسراء الردايدة






يكتشف فيلم "كلوس" أو "التقرب" البلجيكي لمخرجه لوكاس دون، الصداقة الذكورية والمراهقة والهوية، من خلال علاقة مراهقين وصداقتهما منذ الصغر وحتى سن البلوغ، الذين يبدأون في تطوير هوياتهم الخاصة، ويتم اختبار صداقتهم.
الفيلم الذي افتتح فعالية الدورة 35 لمهرجان الفيلم الأوروبي برعاية سمو الأميرة ريم علي أول من أمس في الهيئة الملكية للأفلام، يتتبع صداقة صبيين يبلغان من العمر 13 عاما، ليو (إيدن دامبرين) وريمي (جوستاف دي ويلي)، ويلتقط الفروق الدقيقة والتعقيدات في صداقة المراهقين بحساسية وبصيرة كبيرة.
أحد الأشياء التي تجعل "كلوس" مميزا للغاية هو تصويره الصادق والثابت للصداقة الذكورية. لا يخجل دون تعقيدات وتحديات العلاقة الحميمة للذكور في صداقتهم التي تقوم على الحرية والانقتاح على الآخر، ولا يقدم أي إجابات سهلة. بدلا من ذلك، يقدم ببساطة العلاقة بين ليو وريمي على حقيقتها: صداقة عميقة ودائمة وإن كانت هشة لكنها مرنة.
يتعامل المخرج دون، مع هذه الموضوعات بحساسية وعناية كبيرتين. يوضح كيف يمكن أن يكون الانتقال إلى مرحلة المراهقة وقتا صعبا ومربكا، وكيف يمكن أن يكون تحديا بشكل خاص للأولاد الصغار الذين يحاولون تحديد ذكورتهم.
يدير والدا ليو مزرعة زهور، ويقضي الصبيان الكثير من وقتهما في اللعب في الهواء الطلق، والجري وركوب دراجاتهما بسعادة عبر الحقول المزهرة المشرقة، والتي يصورها المخرج لوكاس دون كما لو كانت جنة عدن.
يتمتع الأولاد برابطة قوية، سواء أخذوا قيلولة معا في العشب أو تقاسموا السرير أثناء فترات نومهم العديدة. مرارا وتكرارا، يقدم لنا المخرج دون، صورا غير رسمية لحنان الطفولة. إنه يترك السؤال مفتوحا حول ما إذا كان ليو وريمي يمران بمرحلة قريبة بشكل خاص من صداقتهما، أو ما إذا كانا قد يواجهان محفزات أخرى تتكشف أثناء بلوغهما. وفي كلتا الحالتين، يبدو أن دون يقول إنهم يستحقون الوقت والمساحة لاكتشاف ذلك.
ولحسن الحظ، فإنهم لا يتلقون أي حكم من عائلاتهم، التي كانت دائما داعمة لصداقتهم- وخاصة والدة ريمي، التي تلعب دورها الممثلة اللامعة إيميلي ديكوين. ولكن عندما يعودان إلى المدرسة بعد صيف طويل ومجيد معًا، يتعرض ليو وريمي للمضايقة وحتى التنمر بشأن صداقتهما.
يلعب ليو دور إيدن دامبرين، ويلعب دور ريمي دور جوستاف دي وايلي. إنهم يقدمون اثنين من أفضل عروض الأطفال وأقلها تأثراً، خاصة من دامبرين بدور ليو، وهو الشخصية الرئيسية في الفيلم. إنه يسجل كل نبضة من تطور ليو العاطفي الشعور بالذنب والندم- بشكل كامل تقريبا من خلال تعبيرات الوجه ولغة الجسد، بدلا من الحوار. يدرك كلوز مدى صعوبة فهم الأطفال، وخاصة الأولاد، لمشاعرهم، ناهيك عن التحدث عنها. بينما تتفكك علاقة الصداقة بين "ليو" و"ريمي"، لا يملكان الكلمات للتعبير عن خسارتهما وارتباكهما.

35 عاما من السينما الأوروبية والتبادل الثقافي
 مهرجان السينما الأوروبية في الأردن، والذي يستمر حتى 13 من الشهر الحالي هو أحد أهم الأحداث الثقافية في الأردن.
المهرجان، الذي دخل عامه الخامس والثلاثين، يعرض 18 فيلما من الأفلام الأوروبية، من الأفلام الوثائقية إلى الدراما إلى الكوميديا. للأفلام قدرة على عرض ثقافات ووجهات نظر مختلفة. من خلال مشاهدة الأفلام من البلدان الأخرى، يمكن للناس التعرف على طرق الحياة المختلفة وطرق التفكير المختلفة. وهذا يمكن أن يساعد على تعزيز التفاهم الثقافي والتسامح.
يمكن أن تساعد الأفلام أيضا في تحطيم الصور النمطية. عندما يرى الناس شخصيات من ثقافات مختلفة يتم تصويرها في ضوء إيجابي وواقعي، يمكن أن يساعد ذلك في تحدي مفاهيمهم المسبقة حول تلك الثقافات.
كما توفر الأفلام أيضا منصة للأشخاص من ثقافات مختلفة لمشاركة قصصهم. يمكن أن يساعد هذا في بناء التعاطف والتفاهم بين المجموعات الثقافية المختلفة.
وتتحدى الأفلام الوضع الراهن وتجعل الناس يفكرون بشكل نقدي في العالم من حولهم واستكشاف القضايا الاجتماعية والسياسية المعقدة بطريقة جذابة ومثيرة للتفكير، فضلا عن دورها في إلهام الناس لاتخاذ الإجراءات وإحداث فرق في العالم. إذ يمكن للأفلام أن تظهر للناس قوة الأفراد في إحداث تغيير، حتى في مواجهة الشدائد، وتلعب دورا في تعزيز السلام والمصالحة من خلال إظهار التكلفة البشرية للصراع وأهمية التسامح والتفاهم.

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