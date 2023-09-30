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النقد اللاذع للأبناء والتهميش أمام الآخرين.. جروح نفسية يعمقها الآباء

9/30/2023 2:29:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
تغريد السعايدة






لم تكن كلمات عابرة تلك التي وجهتها والدة الطفل ليث (13 عاماً) إليه، حين قالت أمام أصدقائه: إنها لا تتوقع منه أن يحقق النجاح مستقبلا في الثانوية العامة، وإنما سيكون "فاشلا"، وإنها لا تراه إلا عاملا في وظيفة ذات شأن قليل، على عكس أقرانه، على حد تعبيرها".
تلك الكلمات الصادمة، كانت موجهة للطفل أمام مجموعة من أصدقائه في الحي، حيث بدا على وجهه، وفق أصدقائه، مدى التأثر والغضب والحزن والخجل في الوقت ذاته، في حين أن والدته كانت تعتبر ذلك الحديث من باب تحفيزه للاقتداء بأصدقائه وأن يكون أكثر اجتهادا ومثابرة في الدراسة.
هذا الأسلوب من التحفيز من قبل الأهل، أشبه بطلقة "قاتلة" للقدرات والمشاعر الإيجابية لدى الطفل، كما يقول الاختصاصي التربوي والنفسي الدكتور موسى مطارنة.
ويبين، أن هذه الطريقة تعتبر من أشد أنواع الإساءة المعنوية التي قد تؤثر على حياة الأبناء في المستقبل.
ووفق مطارنة، فإن الأطفال في هذه المرحلة يمرون في مراحل نمو، وهم بحاجة لأجواء وبيئه محفزة ومشجعة على النمو الصحيح، بما يساعد في تنمية قدراتهم ومهاراتهم.
وينمو الذكاء لدى الطفل من خلال التحفيز ورفع الدافعية لديه بأشكال مختلفة، والأم والاب عنصران مؤثران في ذلك، حيث يزرعان هذه المهارات والقدرات والتفوق لديه، ويبنيان شخصية متميزة ومبدعة وسعيدة في المستقبل، كما يقول مطارنة.
لذلك، لا بد من أن يدرك أولياء الأمور، أنهم النماذج التي تبني شخصية الأبناء، كون أي طفل في المجتمع تتكون شخصيته من خلال النموذج والقدوة.
ويصف مطارنة الطفل في المراحل الأولى من حياته بأنه "في فترة البناء وكأنه صفحة بيضاء يلتقط من النماذج التي حوله"، لذلك يجب على الوالدين أن يشكلان الحافز والدافعية والابتعاد عن المقارنة والإساءة للطفل، أو التقليل من قيمته وأهميته، لأن هذا يسبب لديه انعكاسات نفسية وسلبية تظهر على المدى القريب والبعيد.
وفي النطاق ذاته، تؤكد الاختصاصية التربوية الدكتورة سعاد غيث، أن مثل هذه الحالات التي تتواجد في المجتمع وبين كنف الأسرة، كما في الحالة سابقة الذكر، أن الأم هنا مارست مجموعه من الإساءات النفسية والعاطفية واللفظية والاجتماعية على طفلها أمام اصدقائه. كما سببت له جرحا نفسيا.
تجربة كهذه، تصفها غيث، بأنها تقلل من تقدير الطفل لذاته وصورته أمام الآخرين تهتز، كما تتأثر رغبته في أن يكون على تواصل مع أقرانه.
عدا عن ذلك، فإن ما قامت به الأم يقلل من شأنه ومن قيمته أمام أقرانه، وبالتالي، تعتقد غيث، أن هؤلاء الأصدقاء من الممكن ان يتبنوا وجهة نظر الأم ولاحقا سيحكمون عليه بالسوء كونها وصفته بالفاشل، وبالطبع قد يكون ليس فاشلا، وإنما متميز في جانب آخر، ووصفه بالفاشل تهمة فيها الكثير من الظلم.
ووفق غيث، لا يوجد إنسان فاشل تماما، والأطفال سريعا ما يتبنوا وجهات نظر آبائهم فيهم بحكم أنهم اقل نضجا وعلما وخبرة ومعرفة، وبالتالي يستسلمون لنظرة الأهل لهم ويتبنونها.
وهنا يصبح للطفل تعريف نفسي لذاته، وهذا يسمى كما تبين غيث بـ"النبوءة المحققه لذاتها"، في مختلف مراحل حياته، لأن تصرفات وعبارات الأهل تقوده نحو الفشل وغياب الدافع لتحقيق النجاح.
لذا، تحذر غيث الأهل من أن يكونوا شديدي الحرص لكل ما يوجهونه للأبناء الصغار منهم تحديدا، كونهم يتأثرون بما يقال لهم وأن يراعوا كلامهم ويختاروه بعناية.
وتنوه غيث، إلى أن المطلوب ليس التصفيق للطفل أنت رائع وأنت بطل، ليس هذا هو المطلوب وإنما المطلوب، الإشادة به كإنسان أولا على مستوى تصرفاته الإيحابية والالتفات إليها.
كما تنصح غيث، بضرورة توعية الأطفال بالأخطاء الصادرة عنهم، فلا يوجد إنسان لا يخطئ ولا يفشل ويواجه الصعوبات وهذا جزء من "أدميتنا وبشريتنا".
وتذهب غيث، إلى أن التعزيز لا يقتصر على نجاح الأبناء المدرسي والعلامات، بل وأن يكونوا صالحين وطيبين وجيدين مع الاخرين، فكل إنسان مميز بطريقته ومساره.
وينبغي، "أن نرحب بالفروقات الموجوده بين الأبناء وبين الآخرين وحتى بين أولادنا أنفسهم داخل المنزل"، وفق غيث.
إلى ذلك، فإن فترة المراهقة هي الأكثر تأثرا بما يوجهه الأهل للأبناء من عبارات، كونهم أكثر حساسية، ويكون لديهم رد فعلي سلبي، فالمراهق يرى نفسه مستقلا.
وكما يقول مطارنة: "هنالك "ردة فعل عدوانية"، وعلى الأهل أن يتنبهوا إلى أن التصرفات الخاطئة تصنع شخصا غير سوي، وفي داخله غياب للرغبة في الحياة، وقد يدخل في حالة اكتئاب، لذا لا بد من مراعاة الحالة النفسية للطفل ولا نقارن بينه وبين الآخرين، ولا ننعته بالفاشل، بل نحفزه ونعامله بتقدير ونتقبله كما هو، ونخلق لديه مهارات يواجه فيها حياته مهما كانت الظروف".

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