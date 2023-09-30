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نتائج القبول للدبلوم المتوسط مساء اليوم

9/30/2023 2:29:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قالت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنها ستقوم في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم السبت بإرسال رسائل نصية لطلبة مرحلة الدبلوم المتوسط تتضمن نتائج ترشيحهم للعام الجامعي 2023-2024.


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