نتائج القبول للدبلوم المتوسط مساء اليوم

نتائج القبول للدبلوم المتوسط مساء اليوم
التاريخ
9/30/2023 2:29:18 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنها ستقوم في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم السبت بإرسال رسائل نصية لطلبة مرحلة الدبلوم المتوسط تتضمن نتائج ترشيحهم للعام الجامعي 2023-2024.
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