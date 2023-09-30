إعلان مواعيد جولات الترخيص المتنقل للشهر المقبل

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات مواعيد
العمل بجولات الترخيص المتنقل ضمن المبادرة الابتكارية (بنوصلك) خلال شهر تشرين
الأول/ أكتوبر لعام 2023م في عدد من مناطق المملكة.
وبحسب الإعلان المنشور على صفحة مديرية الأمن
العام على "فيسبوك"، ستكون ساعات الدوام للترخيص المتنقل من يوم الأحد
ولغاية يوم الأربعاء من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 2:00 ظهراً، ويوم الخميس
من الساعة 8:00 صباحاً ولغاية الساعة 1:00 ظهراً.
وتاليا تفاصيل برنامج جولات الترخيص المتنقل
للشهر المقبل:
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