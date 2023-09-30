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الطباخي: علينا تجاوز الخلافات لمصلحة الوطن ونقابة المهندسين

9/30/2023 2:29:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عقدت القائمة البيضاء في نقابة المهندسين مؤتمرا في مجمع النقابات المهنية تحت عنوان "رؤية لمستقبل أفضل" بحضور عدد من النقباء السابقين ونقيب وأعضاء مجلس نقابة المهندسين.

وقال رئيس القائمة المهندس عامر الطباخي إن نقابة المهندسين أصبحت صرحا يصعب على تيار واحد مهما كانت قوته أن يديره منفردا.

وأضاف الطباخي في كلمته خلال افتتاح المؤتمر: "على كل غيور على نقابته ومهنته أن يكون شريكا معنا في العمل على إعادة اللُحمة إلى البيت النقابي، وأن يتم وضع الخلافات جانبا لمصلحة الوطن والنقابة ومنتسبيها".

وأشار إلى أن المؤتمر يهدف إلى مراجعة مسيرة القائمة التي تجاوزت 30 عاماً من العمل والإنجاز والعطاء، استطاعت من خلالها أن تحقق الإنجازات المهنية والاقتصادية والخدمية والوطنية، ما جعلها محط احترام وتقدير كل النقابات المهنية الأخرى الأردنية أو العربية.

من جانبه، تطرق نقيب المهندسين الأسبق المهندس وائل السقا إلى إنجازات القائمة التي خدمت من خلالها النقابة والمهنة ومنتسبيها والاقتصاد الوطني.

وأشار إلى الدور الوطني والمهني للنقابة في عهد القائمة، والجهود التي بذلت على المستوى المحلي والعربي والعالمي والذي تكلل بانضمام النقابة لاتحاد الاستشاريين الدولي.

وأكد انفتاح القائمة على المكونات المختلفة في النقابة وتقبلها للنقد الهادف إلى بتصويب مسيرتها، ورفضها لاستهداف رموزها.

من جانبه، قال رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدكتور مالك عمايرة إن القائمة ساهمت ببناء النقابة وحازت على ثقة المهندسين لسبعة وعشرين عاما، وإنه لن يحبطها أية تحديات تواجه النقابة، وأنها ما وجدت إلا لبنائها.

وأضاف عمايرة أن المؤتمر تناول أربعة محاور؛ هي التاريخ والمراجعات، والواقع والدور النقابي الذي نريد، ومن نحن وماذا نريد، والمستقبليات وبناء رؤية لمستقبل أفضل.

وأشهر نقيب المهندسين الأسبق المهندس عبدالله عبيدات "الكتاب الأبيض" الذي يتناول إنجازات القائمة بالأرقام والإحصائيات.

وأشار عبيدات إلى أن القائمة ستقوم بإعداد كتاب يوثق ردها على بعض التهم التي طالت أعضاء القائمة ومجالس النقابة خلال تولي القائمة لمسؤولياتها.

كما تم خلال المؤتمر إطلاق الموقع الإلكتروني للقائمة، وتكريم النقباء السابقين ونوابهم والأمناء العامين السابقين ومساعديهم من أعضاء القائمة.

ويتحدث خلال المؤتمر الذي يقام على مدى يومين عدد من أعضاء القائمة الذين كانت لهم مساهمات وتجارب مهنية ونقابية.

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