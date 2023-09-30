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إعلان نتائج القبول الموحد للدبلوم

9/30/2023 2:29:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم السبت نتائج القبول الموحد في كليات المجتمع الأردنية لمرحلة الدبلوم المتوسط للعام الجامعي 2023-2024.
وقالت الوزارة إن عدد الطلبة المتقدمين بطلبات صحيحة للقبول الموحد ومسددين لرسم تقديم الطلب بلغ (11160) طالباً وطالبة، في حين بلغ عدد الطلبة المرشحين للقبول (8404) طالباً وطالبة، كما بلغ عدد الطلبة غير المرشحين للقبول (2756) طالباً وطالبة.
وأضافت، أنه تم إرسال رسائل نصية للطلبة على أرقام هواتفهم الخلوية تتضمن نتائج ترشيحهم ضمن قائمة القبول الموحد مساء اليوم، كما تم إعلان قائمة الطلبة المرشحين للقبول على الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد/ قسم الدبلوم المتوسط على العنوان التالي ( حيث يمكن لكل طالب الحصول على نتيجته باستخدام الرقم الوطني أو رقم الجلوس في شهادة الثانوية العامة، إضافةً إلى الإطلاع على الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية في جميع التخصصات ولمختلف الشهادات.

وأكدت أنه تم تجهيز برمجية تسمح للطلبة سواءً الذين تم ترشيحهم للقبول أو الذين لم يقبلوا (طلبة إساءة الاختيار) بالدخول وتقديم طلب يتضمن ثلاثة خيارات فقط، وذلك شريطة تحقيق الطالب للحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للعام الجامعي الحالي 2023-2024 ، حيث ستبدأ عمليــــــــة تقديــــم الطلبات اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء القـــادم المــــوافق 3-10-2023، وحتى الساعة (12) مساءً يوم الخميس الموافق 5-10-2023 للفئات التالية:
1. الطلبة الحاصلون على شهادة الثانوية العامة الأردنية للعام الحالي، أو في سنوات سابقة، ويسمح لهم بتقديم طلبات إنتقال أو سوء إختيار لجميع التخصصات، وذلك شريطة تحقيق الطالب للحد الأدنى لمعدلات القبول التنافسية لهذه الفئة من الطلبة، إضافةً إلى توفر شاغر في التخصص المطلوب الإنتقال إليه.

2. الطلبة الحاصلون على شهادة الثانوية العامة العربية أو الأجنبية للعام الحالي أو في سنوات سابقة، ويسمح لهم بتقديم طلبات إنتقال أو سوء إختيار لجميع التخصصات، وذلك شريطة تحقيق الطالب للحد الأدنى لمعدلات القبول التنافسية لهذه الفئة من الطلبة مع ضرورة توفر شاغر في التخصص المطلوب الإنتقال إليه.

ودعت الوزارة الطلبة الذين تم ترشيحهم للقبول متابعة الإعلانات الصادرة عن الجامعات/ الكليات التي تم ترشيحهم للقبول فيها للتعرف والاستفسار عن الإجراءات اللازم تنفيذها والوثائق المطلوبة لاستكمال عملية التسجيل في كل جامعة/كلية.

وستطلق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إعتباراً من يوم الأحد منصة إلكترونية خاصة للإجابة على جميع استفسارات الطلبة عن عملية القبول الموحد للعام الجامعي الحالي 2023-2024، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساءً، ويمكن للطلبة الدخول إلى هذه المنصة وإرسال أي استفسار من خلالها حيث سيتم إجابة الطالب خلال 24 ساعة كحد أقصى، لذا تهيب الوزارة بجميع الطلبة وذويهم ضرورة الالتزام بعدم الحضور إلى حرم الوزارة خاصة الطلبة القاطنين في محافظات أخرى خارج محافظة العاصمة، حيث يمكنهم الاستفسار من خلال هذه المنصة مع ضرورة متابعة الموقع الإلكتروني، ومنصات التواصل الإجتماعي الرسمية الخاصة بالوزارة على الفيس بوك وتويتر للإطلاع على جميع الإعلانات التي يتم نشرها تباعاً، وللدخول لهذه المنصة يمكن استخدام الرابط التالي:

سادساً : يبين الجدول الآتي إحصائية بأعداد الطلبة المرشحين للقبول للعام الجامعي 2023-2024 موزعين حسب الجامعة/ الكلية:
التسلسل الجامعة/ الكلية العدد المرشح للقبول النسبة المئوية
1 كليات جامعة البلقاء التطبيقية 7698 91.60 %
2 كلية الطفيلة التقنية /جامعة الطفيلة التقنية 226 2.69 %
3 أكاديمية الأمير حسين بن عبدالله الثاني للحماية المدنية 144 1.70 %
4 كلية المركز الجغرافي الملكي الأردني للعلوم المساحية والجيومكانية 75 0.90 %
5 تخصصات الدبلوم المتوسط/جامعة العلوم الإسلامية العالمية 261 3.11 %
المجموع الكلي 8404 100%


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