إعلان نتائج القبول الموحد للدبلوم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم السبت نتائج القبول الموحد في كليات المجتمع الأردنية لمرحلة الدبلوم المتوسط للعام الجامعي 2023-2024.
وقالت الوزارة إن عدد الطلبة المتقدمين بطلبات صحيحة للقبول الموحد ومسددين لرسم تقديم الطلب بلغ (11160) طالباً وطالبة، في حين بلغ عدد الطلبة المرشحين للقبول (8404) طالباً وطالبة، كما بلغ عدد الطلبة غير المرشحين للقبول (2756) طالباً وطالبة.
وأضافت، أنه تم إرسال رسائل نصية للطلبة على أرقام هواتفهم الخلوية تتضمن نتائج ترشيحهم ضمن قائمة القبول الموحد مساء اليوم، كما تم إعلان قائمة الطلبة المرشحين للقبول على الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد/ قسم الدبلوم المتوسط على العنوان التالي ( حيث يمكن لكل طالب الحصول على نتيجته باستخدام الرقم الوطني أو رقم الجلوس في شهادة الثانوية العامة، إضافةً إلى الإطلاع على الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية في جميع التخصصات ولمختلف الشهادات.
وأكدت أنه تم تجهيز برمجية تسمح للطلبة سواءً الذين تم ترشيحهم للقبول أو الذين لم يقبلوا (طلبة إساءة الاختيار) بالدخول وتقديم طلب يتضمن ثلاثة خيارات فقط، وذلك شريطة تحقيق الطالب للحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للعام الجامعي الحالي 2023-2024 ، حيث ستبدأ عمليــــــــة تقديــــم الطلبات اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء القـــادم المــــوافق 3-10-2023، وحتى الساعة (12) مساءً يوم الخميس الموافق 5-10-2023 للفئات التالية:
1. الطلبة الحاصلون على شهادة الثانوية العامة الأردنية للعام الحالي، أو في سنوات سابقة، ويسمح لهم بتقديم طلبات إنتقال أو سوء إختيار لجميع التخصصات، وذلك شريطة تحقيق الطالب للحد الأدنى لمعدلات القبول التنافسية لهذه الفئة من الطلبة، إضافةً إلى توفر شاغر في التخصص المطلوب الإنتقال إليه.
2. الطلبة الحاصلون على شهادة الثانوية العامة العربية أو الأجنبية للعام الحالي أو في سنوات سابقة، ويسمح لهم بتقديم طلبات إنتقال أو سوء إختيار لجميع التخصصات، وذلك شريطة تحقيق الطالب للحد الأدنى لمعدلات القبول التنافسية لهذه الفئة من الطلبة مع ضرورة توفر شاغر في التخصص المطلوب الإنتقال إليه.
ودعت الوزارة الطلبة الذين تم ترشيحهم للقبول متابعة الإعلانات الصادرة عن الجامعات/ الكليات التي تم ترشيحهم للقبول فيها للتعرف والاستفسار عن الإجراءات اللازم تنفيذها والوثائق المطلوبة لاستكمال عملية التسجيل في كل جامعة/كلية.
وستطلق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إعتباراً من يوم الأحد منصة إلكترونية خاصة للإجابة على جميع استفسارات الطلبة عن عملية القبول الموحد للعام الجامعي الحالي 2023-2024، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساءً، ويمكن للطلبة الدخول إلى هذه المنصة وإرسال أي استفسار من خلالها حيث سيتم إجابة الطالب خلال 24 ساعة كحد أقصى، لذا تهيب الوزارة بجميع الطلبة وذويهم ضرورة الالتزام بعدم الحضور إلى حرم الوزارة خاصة الطلبة القاطنين في محافظات أخرى خارج محافظة العاصمة، حيث يمكنهم الاستفسار من خلال هذه المنصة مع ضرورة متابعة الموقع الإلكتروني، ومنصات التواصل الإجتماعي الرسمية الخاصة بالوزارة على الفيس بوك وتويتر للإطلاع على جميع الإعلانات التي يتم نشرها تباعاً، وللدخول لهذه المنصة يمكن استخدام الرابط التالي:
سادساً : يبين الجدول الآتي إحصائية بأعداد الطلبة المرشحين للقبول للعام الجامعي 2023-2024 موزعين حسب الجامعة/ الكلية:
التسلسل الجامعة/ الكلية العدد المرشح للقبول النسبة المئوية
1 كليات جامعة البلقاء التطبيقية 7698 91.60 %
2 كلية الطفيلة التقنية /جامعة الطفيلة التقنية 226 2.69 %
3 أكاديمية الأمير حسين بن عبدالله الثاني للحماية المدنية 144 1.70 %
4 كلية المركز الجغرافي الملكي الأردني للعلوم المساحية والجيومكانية 75 0.90 %
5 تخصصات الدبلوم المتوسط/جامعة العلوم الإسلامية العالمية 261 3.11 %
المجموع الكلي 8404 100%
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