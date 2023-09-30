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كفافي: غوغل يحتفي بمرور 40 عاما على اكتشاف تماثيل عين غزال

9/30/2023 2:29:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- قال خبير الآثار وعضو مجلس أمناء مُتحف الأردن، وأحد مديري مشروع حفريات عين غزال د. زيدان كفافي، إن احتفاء محرك البحث العالمي "غوغل" بمرور 40 عاماً على اكتشاف تماثيل عين غزال، مرده الاهتمام العالمي بهذه التماثيل، لما تحمله من أهمية تاريخية، تفضي إلى أنها من أقدم التماثيل في العالم التي صنعت على يد الإنسان.
وأكد كفافي في تصريح لـ(بترا) أمس، ضرورة تسليط الضوء على المكان الذي اكتشفت فيه التماثيل، وتهيئته للأغراض السياحية، بإنشاء متحف، وعمل متنزه وغيرها من المحفزات السياحية.
وأضاف كفافي، أن الموقع اكتشف أثناء توسعة الجرافات لطريق في العاصمة عمان العام 1979 في منطقة عين غزال، ومن ثم بدأت الحفريات الأثرية فيه ابتداء منذ العام 1982، عن طريق بعثة أثرية أردنية- أميركية مشتركة من دائرة الآثار العامة وجامعة اليرموك والمركز الأميركي للأبحاث الشرقية بعمان وجامعة سان دييغو ومركز التصحر في جامعة أريزونا.
وأشار إلى أن عمليات التنقيب، استمرت 20 موسماً، كان آخر موسمين لها في الأعوام 2011 و2012، إذ كشفت عن أن الموقع استُوطن لمدة تقارب 2500 عام من دون انقطاع في الفترة بين 7250 و5000 ق.م، وأنه بلغ أكبر مساحة له في الفترة بين 6500 -6000 ق.م تقريباً.
ولفت إلى أنه "إذا ما أخذنا بالاعتبار، أن الموقع يعدُّ الآن جزءاً من العاصمة، وعمره الذي يقارب عشرة آلاف عام، وبدأ السكن فيه في العصر الحجري الحديث قبل الفخاري "ب"، فإنه يحق لنا الزعم بأن منطقة سيل عمّان، شهدت بزوغ أقدم عاصمة في العالم".
وبيّن أن اكتشاف تماثيل عين غزال والبالغ عددها 32 تمثالاً، وتمثالاً نصفياً، ورأسَ تمثال؛ على دفعتين الأولى في العام 1983، والثانية في العام 1985، أرسلا إلى المتحفين البريطاني في لندن والأميريكي سمثسونيان في واشنطن على التوالي، للترميم بناء على اتفاقيات وقعت مع دائرة الآثار الأردنية لهذا الغرض.
واعتبر بأن هذه التماثيل متميزة وفريدة من نوعها في العالم، بسبب طريقة صناعتها المتشكلة بعمل هيكل بشري من أعواد القصب، ومن ثم طليها بطبقة من الجص، لافتاً إلى أن المهم جداً في تصنيعها، هو معرفة السكان القدماء للمنطقة بكيفية صناعة الجص، بالإضافة إلى أن دقة التصنيع تنعكس في تشكيل عناصر الوجه كالأعين والأنف والفم، وإضافة الكحل من مادة القار لعمل بؤبؤ العين. ويبلغ ارتفاع التمثال الكامل بحسب كفافي، سواء ذكوري أو أنثوي قرابة متر، والنصفي نحو 40 سنتيمتراً.
وأضاف "يظهر أن عقائد سكان الموقع، قد تطورت في الفترة بين حوالي 6500 – 6000 ق.م، ما اضطرهم لهجر هذه التماثيل، فقرروا دفنها في ساحة أحد البيوت عوضاً عن إهمالها، وهذا أكد لنا بأن لها صفة دينية، وبناء عليه، بنى سكان عين غزال في هذه المرحلة مباني لها صفة عقائدية، أي أن الناس أصبحوا يقيمون طقوساً دينية داخل مبان عوضاً عن التعبد أمام تمثال".
وقال، إن هذه التماثيل تعرض حالياً في متحفي: الأردن، والوطني للآثار في جبل القلعة، والتراث الأردني بجامعة اليرموك؛ والإقليمية في متحف اللوفر بأبي ظبي، والعالمية في متحف اللوفر بباريس، والمتحف البريطاني في لندن.
وأكد أن القطع الفنية المكتشفة في موقع عين غزال، لها دلالات مهمة على وجود مدرسة فنية فيه خلال العصر الحجري الحديث، والتي تعكس التقدم الفكري والذهني لدى سكان المنطقة، بالإضافة إلى أن الموقع لعب دوراً مهماً في التقدم الحضاري في المناطق المحيطة به.
واستمد موقع عين غزال اسمه من نبع ماء كان يسقي سكان عمان لفترة من الوقت، وهو موقع يتمركز على ضفتي سيل الزرقاء، ويبدو أن المنطقة كانت وفيرة الغزلان؛ اذ عثر المنقبون عن الآثار في إحدى الغرف المكتشفة في عين غزال على 13 قرن غزال.
ودعا إلى الاهتمام بالموقع كجزء من التراث الأردني الذي ذاع صيته في العالم، والمحافظة عليه بتهيئة قاعات العرض المناسبة له، ووضعه على الخريطة السياحية لمدينة عمّان، كما أنه واحد من آلاف المواقع الأثرية في الأردن.
وطالب كفافي بدعم دائرة الآثار بالتعاون مع القطاع الخاص لتهيئة الموقع لأغراض سياحية.
من جهتها، أصدرت دائرة الآثار بيانا قالت فيه "تحتفل شركة غوغل اليوم (أمس) بتماثيل عين غزال، التي تعود للعصر الحجري الحديث، نظرا لكونها أحد أقدم التماثيل للشكل البشري، وهي التماثيل المكتشفة في الأردن في العام 1983، وتأتي احتفالات غوغل عبر شعار مبتكر (Google Doodle) جديد، يظهر على صفحتها الرئيسية للبحث".
وأضافت، أن التماثيل "هي مجموعة تماثيل أثرية مصنوعة من الجص المكتشفة في الأردن، يعود تاريخها إلى آلاف السنين، اكتشف علماء الآثار أول مخبأ لها تحت الأرض في العام 1983، ومجموعة ثانية من المنحوتات في العام 1985 في عين غزال، وهو موقع من العصر الحجري الحديث في الأردن".
وأضافت أن التماثيل تصور شخصيات عين غزال؛ الرجال والنساء والأطفال بملامح بشرية معقدة، مثل العيون اللوزية والأنوف البارزة والأرجل وأصابع القدمين والأظافر الواقعية.
ووجدت في التماثيل بعض الأضرار التي أثرت عليها، نتيجة تحطم فراغها الداخلي، بسبب ما كان محشوا به من مواد عضوية نباتية، وقد حدث هذا التحطم جراء تأثير الضغط عليها أثناء وجودها تحت الأرض، ما جعل الطين يملأ كافة حوافها.
وتتميز هذه التماثيل بأن لها شكلا خاصا، يتمثل في شبكات تصدعها الناعمة التي تتمتع بها، وهي تعكس تطور الحضارة البشرية على مر العصور.
كما اكتسبت شهرة عالمية، ويمكن رؤية هذه التماثيل الجصية في صالات العرض مثل متاحف: الأردن في عمان، والآثار الأردني، والبريطاني، واللوفر أبوظبي".
تعتبر من الآثار المهمة في المنطقة العربية.
وبحسب الصفحة التي خصصها موقع غوغل للتعريف بالتماثيل، فإن الباحثين لا يملكون إلى اليوم، أي تفسيرات واضحة حول سبب صنع هذه التماثيل، إلا أنه من المعروف بأنه بعد تأدية غرضها، دفن الأسلاف في عصور ما قبل التاريخ التماثيل على نحو إستراتيجي ومحاذاتها من الشرق إلى الغرب.
وقد تأثر فنانون أردنيون في أعمالهم الفنية بهذه التماثيل، واستلهموها في أعمالهم، ومن بينهم الفنانان رفيق اللحام وحازم الزعبي وآخرون، لما تتمتع به من بعد تاريخي، يصوغ سردية عن الحياة في المنطقة العربية وبالذات في الأردن قبل آلاف الأعوام، فهي تشير الى اللحظات الأولى للاستقرار البشري في المنطقة.
وتعد منطقة عين غزال، واحدة من مناطق العاصمة الثرية بآثار العصور الحجرية من مدافن وبيوت وحلي وغيرها، وهي موقع أثري يقع في الشمال الشرقي من مدينة عمان على الطريق الرئيس الذي يربطها بمدينة الزرقاء.
وكشفت الحفريات الأثرية في منطقة عين غزال، عن بقايا قرى زراعية، وتعد المنطقة بلدة ومستوطنة زراعية ورعوية، وهي ترتفع عن سطح البحر 720 م، وتجاور نبع ماء، وموقعها يقع في نطاق سلسلة جبلية، وامتدادها على جانبي سيل الزرقاء، ويغطي موقع الاكتشاف ما مساحته 120 دونما، وهو مساو لموقع البيضا، ووادي شعيب في الأردن، ويصنف كأكبر مواقع العصر الحجري الحديث في الشرق الأدنى القديم، أما اليوم فقد انتشر البناء في قرية عين غزال الحديثة حول مجرى سيل الزرقاء.
ويزخر الأردن بثروة غنية من الآثار والمواقع الأثرية التي تشهد على تاريخه العريق ويضفي عليه صفات فريدة تجعله بمثابة متحف مفتوح للعالم أجمع.-(بترا)

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