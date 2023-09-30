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بق الفراش الماص للدماء يهاجم الباريسيين بضراوة (فيديوهات)

9/30/2023 2:28:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تواجه العاصمة الفرنسية باريس أزمة كبيرة، خاصة بانتشار حشرات بق الفراش الماصة للدماء.
وتعهد كليمنت بون وزير النقل الفرنسي باتخاذ إجراءات، من شأنها حماية وطمأنة الجمهور.

فيما صرح إيمانويل جريجوار، نائب عمدة باريس، بأن انتشار حشرة البق ظاهرة "واسعة النطاق"، مشيرًا إلى أنه "لا مأمن لأحد".

أضاف: "هناك عوامل خطر، لكن في الواقع يمكن التقاط بق الفراش في أي مكان والدخول به إلى المنزل".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في فرنسا عددًا من مقاطع الفيديو، التي تُظهر انتشار البق في وسائل النقل والأماكن الترفيهية كدور السينما.

فسرت جوهانا فيت، من قسم تقييم المخاطر في الهيئة الوطنية للصحة والصرف الصحي في فرنسا، سبب انتشار البق إلى حركة الأشخاص وسفرهم، وبقائهم في أماكن إقامة لفترة قصيرة.

وأضافت "جوهانا"، بحسب ما نقلته "CNN" على لسانها، أن المسافرين بتلك الطريقة، سالفة الذكر، يحضرون بق الفراش إلى أمتعتهم وحقائبهم.


هذا وسبق أن أطلقت الحكومة الفرنسية موقعًا إلكترونيًا خاصًا بمكافحة ارتفاع أعداد حشرة البق. وكالات

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