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رعب في بلدة عراقية.. صوت غريب داخل قبر وتحرك من السلطات (فيديو)

9/30/2023 2:28:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



في مشهد رعب لا يتكرر كثيرًا، تجمع عراقيون حول قبر في منطقة فايدة شمال الموصل بعد سماع أصوات من داخله، قبل أن تتدخل السلطات.
وقال أهالي منطقة فايدة إنهم سمعوا أصواتا تشبه طرق الباب، تصدر من داخل القبر الذي يرقد فيه جثمان لاجئ سوري توفي قبل نحو 40 يوما.

وذكرت وسائل إعلام أن ابنة المتوفى قالت إنها سمعت صوتا يصدر من داخل القبر، يشبه طرق الباب، وأمّن آخرون على روايتها، مؤكدين أنهم سمعوا الصوت نفسه.

وتجمع الأهالي حول القبر، وطالبوا المسؤولين بضرورة فتحه للتأكد من مصدر الصوت، ولكن قاضي المدينة رفض مطالب الأهالي بشكل قاطع، مؤكدا أنه لن يسمح بفتح القبر.

وقال الأهالي إن القبر للاجئ سوري، توفي قبل 40 يوما بسكتة قلبية، وكان عمره 60 عاما، وأثارت هذه الواقعة جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي. -وكالات










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