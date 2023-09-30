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ماريا قرياقوس ذات العام ونصف.. أصغر ضحايا حريق نينوى

9/30/2023 2:28:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



بعمر لم يتجاوز العام ونصف لقيت الطفلة ماريا أسعد قرياقوس، حتفها في حريق حفل زفاف قاعة الهيثم بمدينة الحمدانية، في محافظة نينوى العراقية، لتصبح بذلك أصغر الضحايا في مأساة القاعة.

فتلك الصغيرة التي تميزت بعينيها السوداوين، غادرت مرحلة الحبو قبل شهرين وبدأت تسير على قدميها وسط فرحة أهلها وأقاربها، لكنها باتت الآن في قبرها إثر الحريق الكارثي الذي سيبقى عالقاً في أذهان العراقيين.

فيما لا يزال والدها البالغ من العمر 38 سنة، وأمها ذات الأربعين عاماً، يعيشان صدمة كبيرة جراء فقدانهما طفلتهما الجميلة، ومعها راح ضحية الحادث أحد أعمامها، إضافة إلى ثلاثة من أبناء عمومتها، واثنتين من زوجات أعمامها، وكذلك واحدة من أقاربها.


غياب الرقابة ونقص الخدمات
وعن الفاجعة المؤلمة، قال الأب لشبكة رووداو الإعلامية، إن الكارثة لم تكن متوقعة، وهنالك العديد من الضحايا والأطفال ذهبوا ضحية ذلك الحريق"، مبيناً أن "بيتاً من بيوت الضحايا كان يضم عشرة أشخاص، لكن بقي منهم فرد واحد، يبلغ من العمر 11 سنة".

وأضاف أن "ماريا كان من المفترض أن يكون لها مستقبل جميل، لكن حياتها انتهت". وقال "كنا نلعب معها وكنا نتمنى لها أن تكبر وسط الخير.. لها وللكل".

إلى ذلك، انتقد قرياقوس غياب الرقابة ونقص الخدمات الصحية، وتأخر فرق الدفاع المدني في مدينة الحمدانية، معرباً عن أمله في "شفاء المصابين". ووصف ما جرى في المدينة بأنه رعب، قائلا "شاهدت أمامي نحو عشرين جثة.. فكلما كنا نزيل الغطاء عن الجثث بحثاً عن أقاربنا لا نشاهد غير جثث متفحمة لا نستطيع التمييز بينها".

كما أكد أن "الكثير من الأطفال اصبحوا يتامى".

الحريق الكارثي
يذكر أن مديرية صحة نينوى كانت أعلنت أنه لم يتم التعرف على هوية 38 جثّة لضحايا حريق الحمدانية حتى الآن.

فيما ذكر معاون مدير الصحة أن 101 شخص فقدوا حياتهم حتى الآن بالحريق، والوضع الصحي لبعض المصابين غير مستقر.

وبينما ينتظر ذوو الضحايا إجراءات حكومية رادعة بحق المتسببين بالحادث، يؤكدون أن حياة المسيحيين في العراق باتت في خطر، ويفكرون بالهجرة من البلاد. العربية

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