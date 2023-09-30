هل بالفعل تسببت مادة الأليكوبوند في حريق حفل الزفاف في العراق؟

أفضت التحقيقات الأولية أن سبب اشتعال النيران هو استخدام الألعاب النارية

منذ اندلاع حريق أثناء حفل زفاف في أحد قاعات الأفراح في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى العراقية أدى إلى مصرع ما لا يقل عن مئة شخص بحسب وزارة الصحة العراقية، بدأ التساؤول عما إذا كانت المادة المستخدمة في بناء قاعة الأفراح والتي تعرف باسم الأليكوبوند هي التي ساعدت على تغذية النيران، ما تسبب في اشتعالها في أرجاء القاعة .

بعيد اندلاع الحريق مباشرة نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن مديرية الدفاع المدني العراقي قولها إن "الحريق أدى إلى انهيار أجزاء من القاعة، نتيجة استخدام مواد بناء سريعة الاشتعال ومنخفضة التكلفة تنهار خلال دقائق عند اندلاع حريق".

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور تغلب عبد الهادي الوائلي وهو مهندس معماري ومخطط مدن عراقي مقيم في كندا، إن مادة الأليكوبوند هي مادة رخيصة تستخدم في البناء وألوانها جميلة و سهلة التركيب . وعادة ما يلجأ إليها المالك أو المستشمر لزيادة أرباحه، لاسيما و أن تكلفة شرائها رخيصة.

ويرى الوائلي إن استخدام مادة الأليكوبوند ليس السبب الرئيسي أدى إلى تفاقم الحريق ، مضيفا أنه " من المبكر أن نقيم الحادث ... ولكن من(خلال)معرفتي بطرق البناء والتجاوزات (التي تحدث) من البلدية، السبب هو قصور الدوائر البلدية في متابعة إنشاءات من هذا النوع" خاصة وأن مواد البناء المستخدمة هي مواد قابلة للاشتعال وغير مقاومة للحريق".

استخدام الألعاب النارية

ويشاطر المعماري والأكاديمي العراقي الدكتور موفق جواد الطائي، الدكتور تغلب عبد الهادي، الوائلي، الرأي في أن استخدام مادة الألكيبوند ليس السبب الرئيسي وراء اشتعال الحريق.

إذ يقول الطائي إن هناك أسباب عدة عززت من اشتعال النيران. بيد أن "السبب الأساسي هو استخدام الألعاب النارية، لأنه عند استخدامها داخل قاعة كبيرة الحجم كهذه يزداد الأمر تعقيدا لاسيما وأن مواد البناء غير مقاومة الحريق و لن تقاوم لمدة ربع ساعة".

كما يقول الدكتور تغلب عبد الهادي الوائلي إن "هناك أيضا قصوراً وسوء تصرف من إدارة الحفل لاستخدام الألعاب النارية في هذا المكان".

البحث عن جرارات لإيجاد مخارج الطوارئ

وتقول ريم غسان وهي ناشطة مجتمعية في منظمة السلام والحرية، متحدثة من قضاء الحمدانية لبي بي سي إن المنظمة تلقت اتصالات إغاثة من بعض الضحايا فور اندلاع الحريق في القاعة، طالبوا خلالها يإيجاد مخارج للفرار.

وأضافت، قائلة إنه" لا يوجد باب للخروج سوى بابين: الباب الرئيسي وباب المطبخ. كان الوضع كارثيا لأن خلال اللحظات الأولى للحريق، كان الناس المتواجدين يتصلون للسؤال..... عن جرارات لكسر الجدران" حتى يتمكنوا من الخروج من وسط من النيران المشتعلة .

وردا على هذا يقول الدكتور تغلب عبد الهادي الوائلي مهندس معماري ومخطط مدن العراقي إن "مخارج الحريق غير مدروسة بعناية.هذا إذا كانت موجودة أساسا".

كما يتساءل الدكتور موفق جواد الطائي هل" من الممكن أن تتضمن الإجازة أبوب آمنة للحريق، لاسيما أنه لا توجد مخارج آمنة"، مضيفا أن الأشخاص الذين يعطون إجازات أو تصاريح البناء في بعض محافظات العراق قد يكونوا غير مختصين و قد لا يكونوا معماريين.

كما يقول الدكتور تغلب عبد الهادي إنه " بالتأكيد هناك قصور من الجهات البلدية في تحديد مواد البناء خاصة في المناطق العامة و مباني التجمعات"

ويقول باسم العوادي المتحدث باسم الحكومة العراقية لبي بي سي " إن عدم وجود إجراءات سلامة .... يدل على أنه هناك جهات معينة سواء أن كانت البلدية أو غيرها لم تطبق إجراءات السلامة، أولم تقم باللازم أوإلا فكيف تم منح الإجازة. بالنهاية لابد أن يكون هناك تقصيرا".

واستدرك العوادي في حديثه لبي بي سي، قائلا إنه "سُتطبق أشد العقوبات قانونياً على المقصرين الذين تهاونوا في عدم تطبيق إجراءات السلامة في هذه القاعة"

أجهزة طبية مُسممة ومستشفيات غير مؤهلة

وتقول الناشطة المجتمعية في منظمة السلام والحرية، ريم غسان، إن المأساة أزادات لأن المستشفيات كانت غير مؤهلة وغير كافية. كما أن الكثير من المصابين أصيبوا بتسمم لأن المعدات التي اُستخدمت لإسعافهم أوعلاجهم كانت "مسممة".

وبحسب غسان فإن مستشفيات الإسعافات كانت غير لإنقاذ المصابين القادمين" فبدأت سيارات الإسعاف تتوجه إلى أربيل والموصل".

وتردف ريم في حديثها قائلة إنه بسبب الفوضى انقلبت إحدى سيارات الإسعاف في الطريق من الحبانية إلى أربيل وتوفي عدد من المصابين بسبب هذاالحادث.

ليس هذا فحسب ، بل أضافت ريم أنه كانت هناك ثلاث سيارات إسعاف فقط في الحبانية كلها متوفرة لإطفاء الحريق و"هي كانت غير كافية لحجم الحريق و حجم القاعة".

ويقول خديدا خليف عيدو، عضو مجلس محافظ نينوى السابق إنه بعد سيطرة ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية عام 2014 على بعض مناطق سهل نينوى ومنها الحبانية وما تلاه من دخول القوات العراقية لاستعادة السيطرة على تلك المناطق، ساهم ذلك الصراع في محي بعض البنى التحتيةهناك.

وعن هذا يقول باسم العوادي المتحدث باسم الحكومة العراقية " إن هذا الحادث لفت الانتباه إلى واقع مدينة الحمدانية وواقع سهل نينوى .السيد رئيس الوزراء موجود اليوم هناك وسيتابع الموضوع بأدق تفاصيله فيما يتعلق بالُبنى التحتية. وسيكون هناك لقاء قريب للسيد رئيس الوزراء مع قادة الدفاع المدني في العراق" لمعرفة واقع عملهم و ما الذي يحتاجونه" .

كما قال العوادي:" "في العراق التركيز دائما يكون على المدن الكبيرة... مراكز المحافظة تكون مجهزة .....دائما للأسف تكون الإجراءات أقل تقديرا أو أقل تنفيذا كلما ابتعدنا عن مراكز المدن الكبيرة ".