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الفلسطينيون يرحبون بمطالبة لجنة تحقيق أممية بعقوبات على الاحتلال

9/30/2023 2:28:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
نادية سعد الدين






عمان- فيما رحبت الفصائل الفلسطينية بالتقرير الأممي الذي يطالب بعقوبات قانونية على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، عم الإضراب الشامل أنحاء بالضفة الغربية في "يوم الغضب الشعبي" أمس حدادا على روح شهيد فلسطيني ارتقى برصاص الاحتلال، في ظل مواجهات عنيفة بالبلدة القديمة في القدس المحتلة ضد عنف المستوطنين بحق الفلسطينيين.
وأكدت حركة "حماس" أهمية ما ورد في تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، والتي أكدت فيه أن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة ضد الشعب الفلسطيني تستوجب عقوبات قانونية، بالتزامن مع دعوة المجلس الوطني الفلسطيني إلى تحرك دولي عاجل لوقف جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الفلسطينيين.
وقال الناطق باسم حركة "حماس"، عبداللطيف القانوع، إن حركته "ترحب بالموقف الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة والذي أكد على انتهاكات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني على مدار عقود أبرزها الاستيطان على الأراضي الفلسطينية".
ودعا القانوع "المجتمع الدولي والأمم المتحدة على وجه الخصوص إلى الأخذ بهذه التقارير، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم المستمرة بحق الشعب والأرض والمقدسات".
وفي الأثناء؛ عم الإضراب والغضب الشعبي الشامل في محافظة رام الله والبيرة وأنحاء من الضفة الغربية، أمس، حدادا على روح الشهيد الفلسطيني محمد جبريل رمانة من مخيم الأمعري، الذي ارتقى مساء أول أمس متأثرا بإصابته المباشرة برصاص قوات الاحتلال.
وشمل الإضراب العام كافة مناحي الحياة التجارية والقطاعات العامة والخاصة، بما فيها المؤسسات التعليمية في المحافظة، في ظل دعوة حركة "فتح" – إقليم رام الله والبيرة إلى الإضراب الشامل والنفير العام وتصعيد المواجهات مع الاحتلال على نقاط التماس والطرق الالتفافية، عقب ارتقاء الشهيد رمانة، الذي أقدم الاحتلال على إطلاق النار بشكل مباشر على سيارته تحت حجج وذرائع واهية.
وأعلن مجلس الطلبة والحركة الطلابية الفلسطينية في جامعة بيرزيت تعليق الدوام والإضراب في كافة مناحي الجامعة حدادا على روح الشهيد رمانة، داعيا للمشاركة الحاشدة من جموع الطلبة في المسيرات الاحتجاجية التي نظمها والتي رددوا خلالها التكبيرات وهتافات للشهداء والمقاومة الفلسطينية.
وتواصل قوات الاحتلال نصب الحواجز العسكرية الثابتة والمتنقلة في محيط وقلب المدن والمحافظات الفلسطينية؛ لإخضاع الفلسطينيين لعمليات التفتيش والاعتقال وإعاقة حركتهم، وتنفيذ الإعدامات الميدانية بدم بارد.
في حين أدى عشرات المستوطنين المتطرفين، طقوسا تلمودية، في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة، ونفذوا "الرقصات" الاستفزازية عند أبواب المسجد الأقصى المبارك وفي سوق القطانين، تزامنا مع أول أيام ما يسمى "عيد العرش" اليهودي المزعوم، والذي يستمر أسبوعا، مما أدى لوقوع المواجهات مع الفلسطينيين.
وأجبرت قوات الاحتلال التجار الفلسطينيين في شارع الواد وسوق القطانين على إغلاق محالهم التجارية، لتسهيل اقتحام المستوطنين.
ويستغل الاحتلال "الأعياد اليهودية" المزعومة للتنغيص على المقدسيين، بالتزامن مع انتهاكات كبيرة تمارسها قوات الاحتلال من فرض الحصار، وتشديد الإجراءات العسكرية على الحواجز، وإعاقة وصول الفلسطينيين إلى الأماكن المقدسة في القدس المحتلة.
وفي وقت سابق أمس؛ خلصت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، في تقرير أصدرته، إلى أن سلطات الاحتلال "انتهكت وما تزال تنتهك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير من خلال احتلالها الطويل الأمد واستيطانها وضمها للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967".
وأصدرت اللجنة تقريرها تحت عنوان "العواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية"، وفي إطار قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يطلب من محكمة العدل الدولية، إصدار فتوى (رأي استشاري) بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية.
وأشارت لجنة التحقيق الدولية إلى أن "النتيجة القانونية لانتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وهو التزام تجاه الجميع، تقع على عاتق دولة إسرائيل".
وأضافت أن "الاحتلال الإسرائيلي، الذي دام 56 عاما حتى الآن، غير قانوني بموجب القانون الدولي"، مؤكدة أن نتيجة الأعمال غير المشروعة تستوجب عواقب قانونية على إسرائيل لوضع حد لـ "الفعل غير المشروع دوليا"، كما أكدت أن جميع الدول والأمم المتحدة ملزمة بالتحرك بشكل عاجل لوضع حد لهذه الأعمال غير القانونية.
ومنح مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة التحقيق ولايتها في 27 أيار (مايو) 2021 للتحقيق "داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وداخل إسرائيل في جميع الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني وجميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان التي سبقت 13 نيسان (أبريل) 2021 ووقعت منذ هذا التاريخ".
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد اعتمدت في 30 كانون الأول (ديسمبر) 2022 بالأغلبية، مشروع القرار الخاص بالممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة، بأغلبية 87 دولة صوتت لصالحه، مقابل معارضة 26 دولة، فيما امتنعت 53 دولة عن التصويت.
وباعتمادها لهذا القرار، أحالت الجمعية العامة للأمم المتحدة الطلب إلى محكمة العدل الدولية لتقديم رأي استشاري قانوني بشأن الآثار القانونية الناجمة عن انتهاك سلطات الاحتلال المتواصل لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، واحتلالها الطويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، واستيطانها وضمها لها.
كما يتضمن ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي لمدينة القدس المحتلة وطابعها ووضعها، إضافة إلى كيفية تأثير سياسات سلطات الاحتلال وممارساتها على الوضع القانوني للاحتلال والآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة.

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