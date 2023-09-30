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صفقة الرهائن الإيرانية

9/30/2023 2:28:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



هنري روم* - (معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى) 18 أيلول (سبتمبر) 2023

يمنح اتفاق تبادل الرهائن بين الولايات والمتحدة وإيران طهران إمكانية الوصول إلى الأموال المجمدة لأغراض إنسانية، مما يمهد الطريق على الأرجح لاستئناف المحادثات النووية هذا الخريف حيث يحاول الجانبان تخفيف التوترات. وبالنسبة للبيت الأبيض، كانت إزالة عقبة الرهائن خطوة أساسية قبل استئناف المفاوضات. ومع ذلك، لن تهدف هذه المحادثات إلى التوصل إلى اتفاق شامل قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية، نظراً للقيود السياسية القائمة في واشنطن.
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في الثامن عشر من أيلول (سبتمبر)، أنهت الولايات المتحدة وإيران عملية تبادل للأسرى، تضمنت إطلاق سراح خمسة أميركيين محتجزين على خلفية تهم ملفقة في طهران. ومن جانبها، أطلقت واشنطن سراح خمسة مواطنين إيرانيين متهمين بانتهاك العقوبات وبارتكاب جرائم فيدرالية أخرى (وقد اختار ثلاثة منهم عدم العودة إلى إيران). إضافة إلى ذلك، مُنحت إيران إمكانية الوصول إلى حوالي 6 مليارات دولار من الأموال التي كانت محتجزة سابقاً في كوريا الجنوبية.
يعد منح إيران الوصول إلى الأموال الجانب الأكثر إثارة للجدل في الصفقة، وقد أدى إلى موجة من المطالبات غير المحقة. وفي جوهره، سيسمح هذا الترتيب لإيران باستخدام أموالها الخاصة، وقد يحسن وصولها إلى بعض السلع الإنسانية، مثل الغذاء والدواء. لكن الاتفاق يثير أيضاً مخاوف أوسع نطاقاً حول الكيفية التي يمكن بموجبها لواشنطن أن تردع إيران وروسيا والصين ودولاً أخرى من اعتبار احتجاز الرهائن مشروعاً مربحاً.
أصل الـ6 مليارات دولار
لدى واشنطن تاريخ طويل من ربط تحويل الأموال الإيرانية بإطلاق سراح طهران لرهائن، بما في ذلك ما حدث في الأعوام 1981 و1991 و2016، مع تنفيذ الاتفاق النووي. وفي كل حالة، توصلت الولايات المتحدة إلى تسويات مالية مع إيران متعلقة بالنزاعات التي نشأت مع الثورة الإسلامية في البلاد في العام 1979، التي كانت مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالإفراج عن الأميركيين المحتجزين كرهائن في إيران أو لبنان. وفي حالات عدة، تم إطلاق سراح الرهائن خلال فترة إدارة ترامب من دون الإفراج عن الأموال الإيرانية.
لكن الأموال المحتجزة في كوريا الجنوبية مختلفة. فبدلاً من أن تكون من الأموال المرتبطة بنزاعات تعود إلى أربعين عاماً، كانت هذه الأموال عبارة عن مدفوعات للمشتريات الأخيرة لكوريا الجنوبية من منتجات الطاقة الإيرانية، وخاصة المكثفات، وظلت قابعة في مصرفين من مصارف كوريا الجنوبية. ومن الناحية النظرية، كان ينبغي أن تكون إيران قادرة على استخدام تلك الأموال للمشتريات الإنسانية. ولكن من الناحية العملية، لم يكن من الممكن الوصول إلى هذه الأموال لأن الحكومة والمصارف الكورية كانت قلقة بشأن التعرض للعقوبات الأميركية.
في عهد إدارة ترامب، حاولت سيؤول وواشنطن فتح قناة دفع مقومة بالوون الكوري للتجارة الإنسانية، إلا أن هذه القناة لم تبصر النور قط. وأصبحت الأموال بمثابة حجر الرحى حول عنق كوريا الجنوبية، وتعرضت كوريا لضغوط متزايدة من إيران، التي استولت على ناقلة تابعة لكوريا الجنوبية في العام 2021، وانتقمت من الأصناف ذات العلامات التجارية الكورية، وهددت باتخاذ إجراءات قانونية ضد سيؤول.
كما شهدت إيران انخفاض قيمة أموالها. وتم الاحتفاظ بالأموال بالعملة الكورية ولم تدر أي فوائد، وفقاً "للبنك المركزي الإيراني". وأدى انخفاض قيمة الوون في السنوات الأخيرة إلى تراجع قيمة الأموال بنحو مليار دولار، مما ترك حوالي 6 مليارات دولار اليوم. كما استخدمت إيران مبالغ صغيرة من تلك الأموال لدفع مستحقاتها للأمم المتحدة مرات عدة.
القناة القطرية
في إطار صفقة الرهائن المذكورة، وافقت واشنطن على تسهيل حركة الأموال الإيرانية من كوريا الجنوبية إلى قطر عبر أوروبا. وذكر المسؤولون الأميركيون والإيرانيون أنه لن يسمح لطهران بالوصول إلى الأموال إلا لأغراض غير خاضعة للعقوبات. وفي حين ادعى الرئيس إبراهيم رئيسي مؤخراً، بأن إيران ستكون قادرة على إنفاق الأموال "حيثما نحتاجها"، فقد نفى مسؤولون إيرانيون آخرون هذا الادعاء.
ومن جانبها، صرحت واشنطن بأنها ستواصل الإشراف على المعاملات، على الرغم من أنها لم تقدم أي تفاصيل بهذا الصدد. وقد تتبع إطار العمل الذي حددته وزارتا الخارجية والخزانة الأميركيتان في العام 2019، والذي يهدف إلى "ضمان درجة غير مسبوقة من الشفافية في التجارة الإنسانية مع إيران". وقد تم تصميم هذه الآلية حصرياً لتسهيل تصدير "السلع الزراعية والأغذية والأدوية والأجهزة الطبية" إلى إيران، على أن تمارس الأطراف المشاركة في عمليات النقل هذه "العناية الواجبة المعززة" وتقدم معلومات مفصلة إلى المسؤولين الحكوميين. وفي المقابل، ستبارك وزارة الخزانة الأميركية القناة المالية، مما يطمئن الشركات والمصارف بعدم تعريض نفسها لمخاطر العقوبات.
وإذا تم تطبيق هذا الترتيب، فإنه يمكن أن يحد من صعوبة حصول إيران على بعض المواد الغذائية والأدوية. لكن الطريق إلى الأمام قد لا يكون سلساً. ففي أوائل العام 2020، عملت إدارة ترامب مع سويسرا على إنشاء أول قناة مالية بناءً على إطار العام 2019، لكن "اتفاقية التجارة الإنسانية السويسرية" لم تعالج سوى عدد قليل من المعاملات منذ ذلك الحين. وقد واجهت عدداً من التحديات، بما في ذلك نقص السيولة وقلة الحماس من جانب المسؤولين الإيرانيين. وفي حين أن القناة القطرية لن تواجه على الأرجح مثل هذه القضايا، إلا أن مشكلة أخرى ربما تطرأ. فمع الآلية السويسرية، اشتكى المشاركون والمراقبون من أن متطلبات "العناية الواجبة المعززة" تشكل عبئاً كبيراً، ويمكن أن تواجه القناة القطرية هذا التحدي أيضاً.
ينطوي تحويل مبلغ الستة مليارات دولار على ثلاثة مخاطر محتملة. الأول هو خطر سوء الاستخدام. وكما كان عليه الحال في الماضي، يمكن لإيران إيجاد طرق للادعاء الاحتيالي بأن معاملة معينة هي معاملة إنسانية، أو تهريب سلع إنسانية إلى الخارج من أجل تحقيق الأرباح. ومن الناحية العملية، لا يمكن لأي آلية، مهما كانت صارمة، القضاء على هذه المخاطر مع الاستمرار في الوقت نفسه في تسهيل مبيعات المواد الغذائية والطبية. وإضافة إلى توخي الحذر بشأن التحويل وسوء الاستخدام، يجب على واشنطن أن تشرح للرأي العام كيف ستسعى إلى الكشف عن هذه السلوكيات وردعها باستمرار.
ثانياً، حتى لو كانت الآلية تعمل بشكل مثالي، فإن الأموال تظل قابلة للاستبدال في نهاية المطاف، أي أنه على الرغم من أن مبلغ الستة مليارات دولار المحول من كوريا الجنوبية سيقتصر على المشتريات الإنسانية، فإن الإفراج عنه سيحرر مبلغاً مساوياً من الأموال يمكن أن تستخدمه طهران لأغراض أخرى، من بينها قطاع الدفاع. ومع ذلك، من المرجح أن تكون الادعاءات بأن إيران ستخصص جميع هذه الموارد لتحقيق أغراض شائنة أمراً مبالغاً فيه. فلدى طهران متطلبات محلية متنافسة فيما يتعلق بأموالها، كما أن المؤسسة العسكرية والنووية لا تعاني تقريباً من نقص في الموارد.
ثالثاً، حتى لو كان التوصل إلى اتفاق لإعادة الأميركيين المحتجزين ظلماً إلى وطنهم مبرراً، فإنه بلا شك يؤكد صحة وجهة نظر إيران القائمة على أن احتجاز الرهائن هو وسيلة مقبولة لتحقيق أهدافها، ويوجه الرسالة نفسها إلى روسيا والصين. ولذلك، ينبغي على واشنطن أن تسعى إلى التوصل إلى تفاهمات مع دول مستهدفة أخرى حول نهج مشترك لمنع احتجاز الرهائن الذي ترعاه الدول، بما في ذلك ما يتعلق بما يقرب من ثلاثين سجيناً أوروبياً ما يزالون في إيران. وقد يستلزم ذلك الاتفاق على قواعد جماعية للمفاوضات، أو العقوبات، أو الامتيازات.
التطلع إلى المستقبل
يرتبط إطلاق سراح الأميركيين الخمسة بالجهود الأميركية الأوسع نطاقاً لتهدئة التوترات مع إيران. وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، اتخذت الحكومتان خطوات أخرى للتخفيف من التوتر القائم. فقد امتنعت واشنطن عن فرض عقوبات على إيران ذات صلة ببرنامجها النووي، مما سمح بتزايد صادرات النفط الإيرانية بسرعة، أو الضغط من أجل إصدار قرارات (ضد إيران) في مجلس محافظي "الوكالة الدولية للطاقة الذرية". كما سهلت واشنطن الوصول إلى الأموال الإيرانية في العراق. أما طهران فقد أوقفت فعلياً الهجمات بالوكالة على القوات الأميركية، وخفضت معدل مراكمتها لليورانيوم عالي التخصيب، وسمحت بزيادات متواضعة في المراقبة النووية الدولية. ولكنها في الوقت نفسه، عرقلت عمل المفتشين ورفضت الوفاء بالتزاماتها الأخرى التي تعهدت بها "للوكالة الدولية للطاقة الذرية".
قد تكون الخطوة التالية هي استئناف المحادثات النووية التي انهارت قبل عام بعد رفض إيران التوصل إلى اتفاق على تسوية. وبالنسبة للبيت الأبيض، كانت إزالة عقبة الرهائن خطوة أساسية قبل استئناف المفاوضات التي من المحتمل أن تُستأنف هذا الخريف وقد تتضمن مفاوضات مباشرة مع إيران. ومع ذلك، لن تهدف هذه المحادثات إلى التوصل إلى اتفاق شامل قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية، نظراً للقيود السياسية القائمة في واشنطن. ومن المرجح أيضاً أن تكون طهران مترددة بشأن التوصل إلى اتفاق قد يبطله رئيس جمهوري. وبدلاً من ذلك، سيكون الهدف هو احتواء التوترات واتخاذ خطوات لاحقة لخفض التصعيد مع مناقشة ما يمكن أن يبدو عليه اتفاق نووي جديد.

*هنري روم: زميل أقدم في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، متخصص في العقوبات على إيران والقضايا الاقتصادية والنووية.

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