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الفيصلي يضع اللمسات الأخيرة على تشكيلته استعدادا للشارقة

9/30/2023 2:27:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






يخوض فريق الفيصلي عند الساعة التاسعة من مساء اليوم، الجرعة التدريبية الأخيرة له في إطار تحضيراته لمواجهة مضيفه فريق الشارقة الإماراتي، عند الساعة السابعة من مساء يوم غد على ستاد الشارقة، في ثاني مباريات الفريقين بالمجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا، والتي تضم أيضا فريقي السد القطري وناساف الأوزبكي.
ويشارك في الحصة التدريبية والتي تقام على ملعب المباراة، اللاعبون: نور بني عطية، مهدي خليل، محمد العمواسي، محمد كلوب، سالم العجالين، ناثان مافيلا، براء مرعي، مهند خير الله، أنس بني ياسين، حسام أبو الذهب، احسان حداد، حاتم الروشدي، يوسف أبو جلبوش، خالد زكريا، نزار الرشدان، عبيدة السمارنة، بهاء عبد الرحمن، رفيق كامرجي، محمد العكش، رزق بني هاني، أحمد أبو شعيرة، عارف الحاج، أمين الشناينة، أدهم الرفاعي.
ويضع المدير الفني للفيصلي، التونسي غازي الغرايري خلال الجرعة التدريبية الأخيرة، الخطوط العريضة على التشكيلة التي ستبدأ اللقاء، وطريقة وأسلوب اللعب أمام فريق يضم لاعبين ومحترفين مميزين ويلعب على أرضه وبين جماهيره، ويملك القوة والإمكانيات الفنية العالية.
ورصد الغرايري وجهازه الفني المعاون، نقاط القوة والضعف عند الفريق الاماراتي، ودرس الحالتين الفنية والبدنية للفريق من خلال متابعة مباراتيه في الدوري الإماراتي أمام فريقي النصر والعين كما تابع مباراة الفريق نظيره السد القطري في دوري أبطال آسيا.
وسيعمل الغرايري، على إيجاد توليفة قادرة على تحقيق التوازن في الجانبين الدفاعي والهجومي أمام فريق متمرس، مع الاعتماد على اللاعبين الذين يجيدون تطبيق وتنفيذ الهجمة المرتدة.
وشدد الغرايري أمام اللاعبين، على ضرورة بذل أقصى جهد لتحقيق الفوز، معتبرا أن تجاوز الشارقة سيضع نجوم الفريق أمام تحد جديد يتمثل بالمنافسة الحقيقية على بطاقة التأهل.
وكان الفيصلي، باشر تدريباته من مساء يوم أول من أمس، على ستاد خالد بن محمد بنادي الشارقة.
ويسعى الفيصلي، إلى تحقيق الفوز على الشارقة، لتعويض الخسارة في المباراة الأولى أمام فريق ناساف الأوزبكي، حيث إن الخسارة تساهم في تقليص حظوظ الفيصلي في المنافسة على التأهل للدور المقبل.
ويتأهل متصدر كل مجموعة في دوري أبطال آسيا عن منطقة الغرب، إلى جانب تأهل أفضل 3 فرق تحتل المركز الثاني من بين 5 مجموعات، لبلوغ الدور ثمن النهائي من البطولة.
من جانبه يسعى الشارقة، إلى تحقيق الفوز الأول له في البطولة، خصوصا بعد تعادله مع فريق السد القطري في أولى مباريات الفريقين.
وحرص أعضاء مجلس إدارة النادي الدكتور زيادة الحجاج“رئيس الوفد، فراس حياصات، أحمد عواد، وعبد المحسن المعايطة، على حضور تدريبات الفريق، ورفع معنويات اللاعبين وتحفزهم على تقديم أفضل المستويات الفنية خلال اللقاء، وبينوا أن ثقة الإدارة وجماهير الفريق كبيرة بهم لتحقيق الفوز والعودة إلى عمان بنقاط المباراة.
وحظيت بعثة الفريق منذ وصولها مطار الشارقة، باستقبال رائع من أفراد الجالية الأردنية المتواجدة في الإمارات العربية المتحدة، الذين رافقوا الفريق إلى مقر إقامته بفندق شيراتون الشارقة، كما حرصوا على متابعة تدريبات الفريق في الملعب، وأعدوا برنامجا مميزا لتشجيع ومؤازرة“ الأزرق” يوم غد. ويعقد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الاجتماع التنسيقي للمباراة عند الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم، في قاعة ملعب المباراة بالشارقة، وسيحضره طاقم الحكام ومراقب المباراة ومراقب الحكام، إضافة إلى ممثلين عن الفريقين، وجميع الأطراف المعنية بالمباراة.
ويقام المؤتمر الصحفي لفريق الفيصلي في القاعة نفسها، عند الساعة الثامنة مساء، والذي يتحدث فيه المدرب وسيم معلى وقائد الفريق بهاء عبد الرحمن، حيث سيتناولان تحضيرات الفيصلي للمباراة.


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