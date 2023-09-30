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صقور الأردن.. انتصار مبهر يعزز فرصه في ميدالية تاريخية

9/30/2023 2:27:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






بلغ المنتخب الوطني الأول للرجال لكرة السلة، الدور ربع النهائي من دورة الألعاب الآسيوية، بفوزه على المنتخب الفلبيني بنتيجة 87-62 (النصف الأول 42-29) في لقاء جمعهما أمس بصالة الألعاب الرياضية في مركز هانغتشو الأولمبي، ضمن الجولة الثالثة من ختام دور المجموعات.
وتصدر“صقور الأردن” جدول ترتيب فرق مجموعته الثالثة برصيد 6 نقاط من ثلاث انتصارات على تايلند (97-63) والبحرين (84-60) والفلبين (87-62)، يليه المنتخب الفلبيني ثانيا برصيد 5 نقاط، فيما احتلت البحرين المركز الثالث بفوزها على تايلند (76-62)، والأخيرة ودعت البطولة من دورها الأول.
وتنطلق تصفيات الملحق التأهيلي للدور ربع النهائي يوم غد، فيما تقام مباريات الدور ربع النهائي يوم بعد غد الثلاثاء.
وبدأ المدير الفني للمنتخب الوطني وسام الصوص اللقاء معتمدا على فريدي إبراهيم في صناعة الألعاب بإسناد من سامي بزيع والمجنس الأميركي رونديه جيفرسون حول القوس، مع تولي المجنس جون بوهانون وأحمد الدويري مهمة اللم والتسجيل تحت السلتين، فيما اعتمد مدرب الفلبين كوني تيموثي على الخماسي، سكوتي تومسون وفاجاردو جونيمار وأوفتانا كالفين وأجيلار جابيث وبراونلي جاستن.
وتبادل الفريقان التسجيل في الفترة الأولى التي تقارب فيها شكل الأداء، ليتقدم المنتخب الوطني (16-13)، قبل أن ينوع من خياراته في التسجيل ويعزز تقدمه في النصف الأول (42-29) بعدما حسم الفترة الثانية (26-16).
وحاولت الفلبين العودة في نتيجة المباراة بحسمها الفترة الثالثة (23-17)، لكن“صقور الأردن” ردوا بقوة في الفترة الرابعة (28-10)، ليفوزوا في النتيجة النهائية للمباراة بفارق 25 نقطة (87-62).
وبرز رونديه جيفرسون في اللقاء من جانب لاعبي المنتخب الوطني بتسجيله 25 نقطة مع 6 متابعات و9 تمريرات، يليه فريدي إبراهيم بتسجيله 17 نقطة مع 3 متابعات ناجحة و5 تمريرات حاسمة، فيما كان براونلي جاستن المسجل الأبرز من جانب الفلبين بـ 24 نقطة مع متابعتين و3 تمريرات.
وبلغت نسبة نجاح التسجيل العام للمنتخب الوطني 52 % (32 من 61) مقابل 33 % للفلبين (24 من 72)، كما بلغت نسبة نجاح تسجيل لاعبي الصقور من داخل القوس 65 % (24 من 37) مقابل 42 % للفلبين (20 من 48)، و33 % من خارج القوس (8 من 24) مقابل 17 % (4 من 24)، و71 % من خط الرميات الحرة (15 من 21) مقابل 83 % للفلبين (10 من 12).
وقام المنتخب اللوطني بـ 43 متابعة (34 دفاعية و9 هجومية) مقابل 41 للفلبين (26 دفاعية و15 هجومية)، وسجل المنتخب الوطني 13 نقطة من استثمار حالات التيرن أوفر مقابل 6 للفلبين، التي سجلت 19 نقطة من الفرصة الثانية مقابل 12 نقطة للاعبي المنتخب الوطني، الذين سجلوا 10 نقاط من الفاست بريك مقابل نقطتين للفلبين، والأخيرة سجلت دكة بدلائها 11 نقطة مقابل 14 نقطة جاءت من“بنش” المنتخب الوطني.




لاعب المنتخب الوطني رونديه جيفرسون خلال المباراة أمام الفلبين -(من المصدر)

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