Saturday, 30 September 2023 10:26 GMT

هل يحل تخفيض القبول ببعض التخصصات الجامعية معضلة الجودة؟

9/30/2023 2:27:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
حنان بشارات






عمان - تزامنا مع ظهور نتائج القبول الموحد، ما يزال قرار وزارة التعليم العالي بتخفيض أعداد المقبولين في بعض التخصصات، لا سيما تخصصي الطب وطب الأسنان مبعث كثير من التساؤلات حول ما إذا كان هذا القرار هو الحل الوحيد والأنسب للمواءمة بين المخرجات الجامعية ومتطلبات سوق العمل.
كما يتساءل آخرون فيما إذا كان قرار التخفيض حلا آنيا لفترة زمنية محددة، وكيف يمكن أن تكون هناك رقابة على التزام الجامعات بالطاقات الاستيعابية وضماناتها، وهل نجح التعليم العالي في توجيه بوصلة التعليم نحو تجويد المحتوى والحد من معدلات البطالة أم أن إجراءاته المباغتة جاءت لتدارك ما لا يمكن تداركه؟
في هذا الصدد، اعتبرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن قرار تخفيض المقاعد الجامعية هو "الأنسب لمعالجة تجاوز الطاقات الاستيعابية للجامعات، والذي انعكس على جودة التعليم، وأدى إلى ارتفاع معدلات البطالة في تخصصات مشبعة وراكدة".
وأشارت على لسان مستشارها مدير وحدة القبول الموحد مهند الخطيب لـ"الغد"، إلى أن هناك إجراءات لهيئة اعتماد الجامعات، من بينها زيادة الرقابة على المقاعد المخصصة للجامعات، ولوقف التجاوزات في البرنامج الموازي الذي خصص له 30 % من الطاقة الاستيعابية.
ومن الإجراءات كذلك، وفق الخطيب، رفع نسبة معدل القبول لطلبة الشهادات الخارجية إضافة الى تحديد أعداد الطلبة في الجامعات الخاصة.
وبين أن مجلس التعليم العالي خفض معدلات تخصصي الطب وطب الأسنان في الجامعات الخاصة بحدود أدنى من نظيرتها في الجامعات الرسمية، لكونها مشاريع استثمارية وطنية، وتشغل أعضاء هيئة تدريس أردنيين، وهي ملزمة بقبول 60 % من المقاعد المخصصة للطلبة من خارج الأردن.
وحول ما اذا كان قرار التخفيض مفاجئا وبلا مقدمات، قال الخطيب إن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2016-2025 ألزمت الجامعات بالطاقات الاستيعابية، فيما درس مجلس التعليم العالي أعداد الطلبة على مقاعد الدراسة والخريجين، والراسبين، واتخذ قراره بتحديد عدد المقاعد وتخفيضها حفاظا على جودة التعليم الأردني.
وبين أن التخفيض لم يكن مفاجئا، لافتا الى أنه لا يمكن اعتبار العام 2022 سنة أساس، ومشددا على أن القبولات في الأعوام السابقة كانت أقل بسبب اعتماد السنة التحضيرية للطلبة، وجائحة كورونا، وتضخم أعداد الطلبة.
واعتبر أن القياس على العام 2022 غير متوافق مع الواقع إطلاقا، وأن القياس على السنوات السابقة يفوق المتوسط بالمعدلات الطبيعية.
وكشف عن أن الوزارة بدأت سلسلة إجراءات توعوية وحملات للطلبة وذويهم تدعوهم لتجنب الالتحاق بتخصصات الطب وطب الأسنان، لكن هناك إصرارا غير مبرر على هذين التخصصين، أما فيما يتعلق بكليات الهندسة، فتم تخفيض القبول فيها بنسبة 50 %.
وحول إذا ما كانت هناك جاهزية لدى هيئة اعتماد الجامعات للمتابعة والرقابة على الطاقة الاستيعابية للجامعات وعدم تجاوزها، حاولت "الغد" التواصل مع رئيس هيئة الاعتماد الدكتور ظافر الصرايرة لكن دون جدوى.
وتعليقا على قرار تخفيض مقاعد الجامعات، قال الدكتور باسم تليلان، الخبير المتخصص في شؤون التوظيف والعمل، إن القرار سيشكل عبئا ماديا على أهالي من يرغبون بدراسة تخصصات بعينها، ما سيضطرهم لدفع المزيد من الأموال والاقتراض لتعليم أبنائهم في الخارج، أو في الجامعات الخاصة، موضحا أن هذه الأموال لا تذهب لموازنة الجامعات الرسمية بل للقطاع الخاص، فضلا عن تحويل عملة صعبة إلى خارج الأردن.
وتابع تليلان أن الأردن "دولة تتعرض لتهديد حقيقي من المخدرات، وكان الأولى إشغال الطلبة بتدريسهم وزيادة معارفهم بدلا من حرمانهم من المقاعد الجامعية وتركهم نهبا للشارع وفريسة سهلة للمخدرات والجريمة".
وأوضح أنه "يفترض أن لدى مجلس التعليم العالي خططا وإستراتيجيات تمتد الى 5 او 10 سنوات، ومن غير المقبول أن يتخذ قرار كهذا من دون مقدمات، وهو ما شكل صدمة للطلبة سببها قرار وليست أستراتيجية متدرجة أو دراسة واضحة المعالم".
وأضاف أن هذه القرارات "لن تساعد في تخفيض معدلات البطالة، ولا تساهم في إيجاد فرص عمل للخريجين، إذ إن التعليم شيئ والعمل والتأهيل شيئ مختلف تماما، وبالتالي كان ينتظر من مجلس التعليم إعداد خطة متدرجة لخمس سنوات لا تطبق فورا ولكن تتدرج على أعوام لمعالجة المشكلة إن كانت هناك مشكلة أصلا".
بدوره، قال الخبير الدستوري الدكتور رياض الصرايرة إن القرار جاء لتشجيع جامعات القطاع الخاص، وفي ظاهره للحد من أعداد الخريجين في الجامعات الرسمية، بخاصة التخصصات الراكدة والمشبعة، غير أن الواقع يختلف تماما، لأن سوق العمل مغلق، ولا مواءمة بين مخرجات التعليم والسوق.
وأضاف الصرايرة، أن القرار "غير مدروس وصادم، وكان ينبغي أن يدرس بعناية، وأن يكون ضمن خطة متدرجة وليس انفعاليا او بشكل مستعجل، بل كان يتوجب إبلاغ الطلبة او تحذيرهم بنية المجلس، فلربما غيروا اتجاهاتهم وآراءهم".
واعتبر أن الحد من أعداد مقاعد الجامعات وتقليص أعداد الخريجين في الجامعات الرسمية، لا يمنع ذوي الطلبة من إرسال أبنائهم للدراسة في الخارج وبمعدلات أقل، وبتكلفة أقل ايضا، إلا أن ما يحدث أننا نساهم في إخراج العملة الصعبة من البلد دون أن تستفيد منها الجامعات المثقلة بالديون.
ودعا الصرايرة الى احترام عقل المواطن الأردني، فالتعليم حق دستوري للمواطن وليس من أجل الوظيفة فقط، ولا يجوز المساس به، وهو ثقافة للمواطن ترسخت في ذهنه ولا يمكن التخلي عنها، ولم يعد التعليم للنخب فقط.
وكان بلغ عدد الطلبة المتقدمين بطلبات صحيحة للقبول الموحد من المسددين للرسوم (72763) طالبا وطالبة، في حين بلغ عدد الطلبة المرشحين للقبول (39397) طالبا وطالبة، وعدد الطلبة غير المرشحين للقبول (33366) طالبا وطالبة.
كما بلغ عدد الطلبة المقبولين في 10 جامعات رسمية 39397 طالبا وطالبة، منهم 5684 للجامعة الأردنية، و6799 لجامعة اليرموك، و6333 لجامعة البلقاء التطبيقية، و3242 لجامعة مؤتة، و2727 لجامعة العلوم والتكنولوجيا، و3714 للجامعة الهاشمية، و3590 لجامعة آل البيت، و3533 لجامعة الحسين بن طلال، و1300 لجامعة الطفيلة التقنية، و2453 لجامعة العلوم الإسلامية.

MENAFN30092023000072011014ID1107169431

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث