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2200 مقعد جامعي شاغر.. هل بدأت التخصصات الهندسية بالانقراض؟

9/30/2023 2:26:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد الكيالي






عمان- بات الجيل الجديد من طلاب الجامعات يتخلون شيئا فشيئا عن التخصصات التي كانت الأكثر رواجا في الجامعات الأردنية في السنوات الماضية، بعد أن كشفت وحدة القبول الموحد عن العزوف عن دراسة التخصصات الهندسية في ظل وجود 2200 مقعد شاغر فيها.
هذا العزوف، برّره نقابيون ومواطنون بأنه ولادة "وعي مجتمعي" بين الناس والطلاب، ومعرفتهم بأن تخصص الهندسة بات من التخصصات التي يصعب إيجاد فرص عمل فيها داخل أو خارج المملكة.
وفي هذا السياق، قال عبدالله السعيد، إنه كان منذ أعوام عدة، يحلم بدراسة الهندسة الكهربائية، إلا أنه في الآونة الأخيرة غيّر رأيه وبات يفكر في تخصص آخر.
وفي حديثه لـ"الغد" أضاف الشاب البالغ من العمر 18 عاما: "بعد التفكير مليا، قررت التوجه نحو دراسة هندسة الأمن السيبراني والتخصص في علم هندسة الحاسوب".
وأكد عبدالله قائلا "لا أريد أن أتخرج من الجامعة وأبقى أحصل على مصروفي من والدي. أريد أن أعمل وأبني مستقبلي".
ودعمه في رأيه، والده محمد الذي اعتبر أن اختيار ابنه كان جيدا.
وقال الأب إن تخصصات الهندسة لم تعد مجدية في الوقت الحالي، مضيفا: "لا أريد أن ينادوني أبو المهندس أو ما شابه، كل همّي أن يجد ولدي عملا يتكئ عليه ومهنة يحبها".
ولطالما كانت نقابة المهندسين، تقوم بإصدار نشرات إرشادية للناجحين في الثانوية العامة، من أجل إرشادهم نحو التخصصات المطلوبة أو الراكدة أو المشبعة، تجنبا لدراستها وإهدار عمرهم وأموال ذويهم فيها.
وفي آخر نشرة إرشادية لنقابة المهندسين والتي تحمل رقم 13، أظهرت الأرقام إشباعا تاما وركودا في جميع تخصصات الهندسة وتخصصاتها الفرعية.
وتعدّ نسبة المهندسين في الأردن الأعلى عالميا مقارنة بعدد السكان، حيث بلغت النسبة في آخر تعداد مهندس واحد لكل 39 مواطنا.
من جانبه، قال عضو مجلس نقابة المهندسين المهندس بشار الطراونة إنه بعد صدور قائمة القبول الموحد، كان هناك 2200 مقعد جامعي شاغرا في التخصصات الهندسية المختلفة.
وعزا الطراونة ذلك في تصريح لـ"الغد"، إلى أسباب عدة منها البطالة بين المهندسين والتي تراوحت نسبتها بين 25 % و30 %.
وفي السبب الثاني، أضاف أن عدد المهندسين في الأردن أصبح اليوم يفوق 190 ألف مهندس ومهندسة، فيما باتت فرص العمل لهم في الأردن محدودة، وفي الخارج تقلصت أيضا وليست كما كانت سابقا.
وشدد على أن التطور التكنولوجي المتسارع، يشجع طلبة الثانوية العامة على التوجه لدراسة تخصصات لها علاقة بعلم الحاسوب وهندسة الحاسوب والذكاء الاصطناعي؛ لأن هذه التخصصات لها فرص عمل أكبر.
وقال إن مجلس نقابة المهندسين يعمل على تمكين المهندسين للحصول على فرص عمل من خلال تنظيم دورات تدريبية في مجالات متخصصة ومطلوبة في سوق العمل.
وبين الطراونة أن النقابة تعمل على ضبط العمل الهندسي بما يضمن تعيين الكوادر الهندسية في المشاريع، منوها بأن هنالك محاولات نفذتها النقابة منذ أعوام لتطوير العمل الهندسي وفتح فرص عمل للمهندسين في ألمانيا.
وأكد أن هناك برامج عملت عليها النقابة لفترة طويلة استفاد منها عدد من المهندسين، إلا أن "المشكلة التي واجهتنا بأن اللغة الألمانية كانت عائقا، بالإضافة إلى البطء في عملية التشغيل في ألمانيا، سواء من الشركات أو في الحصول على التأشيرات".
ولفت الطراونة إلى أن هنالك أعدادا من المهندسين استفادوا من برنامج اللغة، ووصلوا إلى الالتزام ببرامج دراسات عليا في الجامعات الألمانية، خاصة وأن الدراسة في هذه البرامج مجانية.
وشدد على أن هناك طلبا كبيرا بين طلاب الثانوية العامة لدراسة هندسة الحاسوب، حيث بلغ معدل التنافس في الجامعات الأردنية إلى ما نسبته 98 %، مشيرا إلى أن هناك طلبا على التخصصات الهندسية ذات العلاقة بتكنولوجيا المعلومات والحاسوب.
ولفت إلى أن معظم التخصصات الهندسية مشبعة وجزء منها راكد، كاشفا عن أن هناك ما يقرب من 8 إلى 9 آلاف مهندس على مقاعد الدراسة في مختلف تخصصات الهندسة.
وكان نقيب المهندسين المهندس أحمد سمارة الزعبي أكد أن النقابة أخذت على عاتقها البحث عن أسواق مختلفة محليا وإقليميا وعالميا، من أجل توفير فرص تدريب وتشغيل لمنتسبيها رغم الزيادة الكبيرة في أعداد الخريجين، والذي يشكل عبئا كبيرا على النقابة.
ووفقا لآخر الأرقام الصادرة عن النقابة، بلغ عدد المنتسبين للنقابة 192277 مهندسا ومهندسة، فيما بلغ عدد الطلبة على مقاعد الدراسة 34199 طالبا وطالبة في الجامعات الأردنية، و3000 طالب وطالبة على مقاعد الدراسة في جامعات خارج المملكة.
ولفت الزعبي إلى أن هذه الأرقام تتطلب مساعدة الطلبة خريجي الثانوية العامة وذويهم وتمكينهم من اختيار التخصص الهندسي المناسب لهم وفق معطيات المعدلات وسياسة القبول الجامعي ومؤشرات سوق العمل، بغية تطوير إستراتيجية وطنية لتطوير وترشيد التعليم الهندسي، وبناء ثقافة مجتمعية فعالة متكاملة مع تلك الإستراتيجية.
وبين أن النقابة تسعى دوما إلى الإيضاح والتوجيه الإيجابي فيما يتعلق بالتخصصات الهندسية والذي يتوافق مع مؤشرات سوق العمل ومؤشرات الكفايات والتخصصات المطلوبة.
ودعا الزعبي إلى أن يتم خلال الفترة الدراسية الجامعية تعزيز الحصول على الشهادات المهنية ذات الاعتماديات الدولية التي ترفد وتعزز تخصص الطالب.

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