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بدء تقديم طلبات إساءة الاختيار اليوم والتنقل بين التخصصات غدا

9/30/2023 2:26:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
حنان بشارات






عمان - أكد مستشار وزارة التعليم العالي مدير وحدة القبول الموحد مهند الخطيب أنه تم تجهيز برمجية تسمح للطلبة، سواء الذين تم ترشيحهم للقبول أو الذين لم يقبلوا (طلبة إساءة الاختيار) بالدخول وتقديم طلب يتضمن ثلاثة خيارات، شريطة تحقيق الطالب للحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للعام الجامعي الحالي 2023-2024.
وأضاف الخطيب أن عمليــــــــــــــــــة تقديــــــــــــــــم الطلبات ستبدأ اعتبارا من صباح اليوم حتى الساعة (12) مساء الأربعاء الموافق 4/ 10/ 2023، وذلك لفئات الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الأردنية للعام الحالي، ويسمح لهم بتقديم طلبات انتقال أو سوء اختيار لجميع التخصصات بما فيها تخصصا الطب وطب الأسنان، وذلك شريطة تحقيق الطالب للحد الأدنى لمعدلات القبول التنافسية لهذه الفئة من الطلبة، إضافة إلى توفر شاغر في التخصص المطلوب الانتقال إليه.
وأضاف بأنه يسمح للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الأردنية في الأعوام السابقة بمن فيهم طلبة رفع المعدل (المعيدون) بتقديم طلبات انتقال أو سوء اختيار لجميع التخصصات باستثناء تخصصات الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، ودكتور الصيدلة، وذلك شريطة تحقيق الطالب للحد الأدنى لمعدلات القبول التنافسية لهذه الفئة من الطلبة، إضافة إلى معدل المواد العلمية المطلوب إن وجد، مع ضرورة توفر شاغر في التخصص المطلوب الانتقال إليه.
وسمح أيضا، للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة العربية للعام الحالي 2023، ويسمح لهم بتقديم طلبات انتقال أو سوء اختيار لجميع التخصصات باستثناء تخصصات الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، ودكتور الصيدلة، حيث إن المقاعد المقررة للقبول في هذه التخصصات تم توزيعها على الدول/جنسية الشهادة الثانوية، وذلك شريطة تحقيق الطالب للحد الأدنى لمعدلات القبول التنافسية لهذه الفئة من الطلبة إضافة إلى علامة امتحان المفاضلة المطلوب إن وجد، مع ضرورة توفر شاغر في التخصص المطلوب الانتقال إليه.
أما الطلبة الحاصلون على شهادة الثانوية العامة الأجنبية للعام الحالي 2023، يسمح لهم بتقديم طلبات انتقال أو سوء اختيار لجميع التخصصات باستثناء تخصصات الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، ودكتور الصيدلة، فيما تم توزيع المقاعد المقررة للقبول في هذه التخصصات على جنسية الشهادة الثانوية، وذلك شريطة تحقيق الطالب الحد الأدنى لمعدلات القبول التنافسية لهذه الفئة من الطلبة إضافة إلى علامة امتحان المفاضلة المطلوب إن وجد، مع ضرورة توفر شاغر في التخصص المطلوب الانتقال إليه.
وتبدأ عملية تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين اعتبارا من صباح يوم غد، وحتى الساعة (12) مساء من يوم الأربعاء المقبل، من خلال الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد، وفقا للإجراءات المعلنة سابقا للطلبة الأردنيين، علما أن عملية تقديم الطلبات محصورة فقط بالطلبة المحققين لمتطلبات النجاح والالتحاق بالجامعات الرسمية في شهادة الثانوية العامة الأردنية لأول مرة في الدورة الصيفية (العامة) 2023، أو الدورة التكميلية (2022).
كما يشترط أن يكون الطالب حاصلا على البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية الأردنية، حيث سيتم إعلان نتائج قبولهم لاحقا بعد انتهاء عملية تقديم الطلبات.
كما ستبدأ عملية تقديم طلبات الانتقال من تخصص إلى آخر، ومن جامعة إلى أخرى للطلبة المستفيدين من المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية، والمدارس ذات الظروف الخاصة من خلال طلب إلكتروني متاح على الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد اعتبارا من صباح يوم غد الاثنين، وتنتهي في تمام الساعة (12) مساء من يوم الأربعاء المقبل.
وستكون عملية تقديم طلبات الانتقال الإلكترونية محصورة بالطلبة المستفيدين من هذه المكرمة، والذين تنطبق عليهم شروط الاستفادة فقط، كم أنها تشمل الانتقال إلى جميع التخصصات باستثناء التخصصات الطبية (الطب، طب الأسنان، دكتور الصيدلة، الصيدلة)، ووفقا للحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للمكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية، والمدارس ذات الظروف الخاصة للعام الجامعي الحالي 2023/ 2024.
وستقوم الوحدة بإعلان أسماء الطلبة الذين حققوا الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي للعام الجامعي الحالي للتخصص الراغبين بالانتقال إليه، وذلك وفقا للشواغر المتوفرة في التخصص نفسه.
وستطلق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اعتبارا من اليوم منصة إلكترونية خاصة للإجابة عن جميع استفسارات الطلبة عن عملية القبول الموحد للعام الجامعي الحالي، وذلك من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة السادسة مساء، ويمكن للطلبة الدخول إلى هذه المنصة وإرسال أي استفسار من خلالها، حيث ستتم إجابة الطالب خلال 24 ساعة كحد أقصى.
ودعت الوزارة جميع الطلبة وذويهم ضرورة الالتزام بعدم الحضور إلى حرم الوزارة خاصة الطلبة القاطنين في محافظات أخرى خارج محافظة العاصمة، حيث يمكنهم الاستفسار من خلال هذه المنصة مع ضرورة متابعة الموقع الإلكتروني، ومنصات التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بالوزارة على الفيس بوك وتويتر للاطلاع على جميع الإعلانات التي يتم نشرها تباعا، وللدخول لهذه المنصة يمكن استخدام الرابط: ;

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