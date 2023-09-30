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أرقام استثمار إيجابية

9/30/2023 2:26:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)






تطورات إيجابية للغاية بدأت تظهر في ملامح البيئة الاستثمارية في المملكة بعد التطبيق الفعلي لقانون الاستثمار الجديد الذي بدأ سريانه بداية العام الحالي.
التطورات ظهرت فيما كشفت بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي التي تتعلق بالتدفقات الاستثمارية الحقيقية التي تدفقت إلى المملكة فعلا كأموال، وليس فقط في التسجيل الذي يستفيد من الإعفاءات التي نصت عليها قوانين وأنظمة الاستثمار، والتي تعطي دلالة حقيقية ودقيقة عن حجم واقع الاستثمار الفعلي، حيث أشارت البيانات الأولية لميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي إلى أن إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المملكة خلال الربع الثاني من عام 2023 بلغت 383.8 مليون دولار، بارتفاع نسبته 85.7 %، مقارنة مع الربع المقابل من عام 2022، مدفوعة بشكل أساسي بالأرباح المعاد استثمارها والاستثمارات الحديثة التسجيل لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
وكشفت الأرقام ذاتها أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المملكة بلغت خلال النصف الأول من عام 2023 حوالي 776 مليون دولار، بارتفاع نسبته 20.9 % عن مستواها في الفترة المماثلة من عام 2022.
هذه الأرقام تدل بوضوح وتؤكد توقف عمليات الجمود الحاصلة في بيئة الاستثمار المحلية، والتي عانت الكثير من التراجع في السنوات الأخيرة، وصلت نسبته في بعض السنوات وتحديدا في عام 2018 إلى أكثر من 60 %، الأمر الذي كان يدل على وجود إشكالية قانونية وإدارية في جذب الاستثمارات للمملكة.
طبعاً، قانون الاستثمار، الذي أثار في بداية إقراره جدلا كبيرا من مختلف قوى المجتمع، بدأ مثله مثل قانون الضريبة الذي أقر في عام 2019، والذي كان محل اعتراض واسع، وها هو اليوم يثبت نجاعته وقوته وشموله في تعزيز عمليات الإصلاح الضريبي ومعالجة التشوهات والتهرب. والأهم من ذلك هو توسيع قاعدة الشمول الضريبي ودخول شرائح جديدة تحت مظلة الضريبة.
اليوم، قد تكون النتائج الأولية للتدفقات الاستثمارية مؤشرا على أن قانون الاستثمار الجديد يسير بالاتجاه الصحيح، والأرقام تثبت ذلك. وقد تكون المسألة فقط تحتاج إلى بعض الوقت، مصحوبة بجهود إدارية عالية المستوى لجذب المستثمرين إلى المملكة من خلال حملات الترويج والمشاركة في المعارض الدولية المزمع إقامتها في المرحلة المقبلة، والتي سيكون لها تأثير إيجابي كبير في الوصول لمراكز الاستثمار الباحثة عن مواطن لها في المنطقة. والمملكة إحدى أبرز هذه المواطن إذا ما أحسن توظيف الميزات التنافسية، أهمها من موقع جغرافي متميز، ونظام سياسي اقتصادي مستقر وموازن، وجهاز مصرفي قوي وتشريعات حديثة تتناسب مع متطلبات الحداثة.
كل ما ينقص الأردن في المرحلة الحالية هو مشروع استثماري عملاق أو حزمة مشاريع كبرى يجب أن تخرج من إطار المباحثات والمشاورات إلى النور والبدء الفعلي في تنفيذها، لتكون علامة تميز حقيقية في الاقتصاد وإطلاق مرحلة جديدة مع المئوية الثانية. فالاقتصاد بأمس الحاجة إلى مثل هذه المشاريع التي تخلق الأجواء الإيجابية في المجتمع، وتبعث رسائل اقتصادية نوعية للمستثمرين والمؤسسات الدولية والمانحين، إضافة إلى أنها تساهم في خلق انطباعات إيجابية يحتاجها الجميع بأمس الحاجة.

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