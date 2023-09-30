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تعليقا على منطوق بشار الأسد

9/30/2023 2:26:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








ينام العرب ليلهم الطويل وهم يبررون كل شيء بوجود مؤامرة، فإذا انهار بلد عربي تحت وطأة المظالم الداخلية قالوا مؤامرة، وإذا تحولت دولة من شبه فاشلة إلى فاشلة كليا قالوا مؤامرة.
المؤامرات موجودة بطبيعة الحال، ولا أحد ينكرها، لكن لماذا تنجح الأمم الثانية في التغلب على المؤامرات، ولا ننجح نحن، ولماذا تمر المؤامرات مثل عاصفة في حياتنا، ولا تدخل دولا ثانية.
هذا يعني أن هناك هشاشة تاريخية في البنية العربية، والكلام هنا تستثيره مقابلة الرئيس السوري بشار الأسد مع التلفزيون الصيني المركزي حين استذكر واقع سورية قبل الحرب وقال بالحرف.."أنا أتحدث عن الوضع قبل الحرب، قبل الحرب كان معدل النمو في سورية في أفضل مستوياته وقريبا من 7 % وهي نسبة عالية جدا لبلد إمكانياته محدودة، لم يكن لدينا ديون، نحن لم نكن بلدا مدينا، كنا نأخذ قرضا ونسدد القرض مباشرة، كانت لدينا كمية كافية من القمح وكنا نصدر لعدد من الدول القمح، كنا نصدر الخضار والفواكه وكنا نطور صناعاتنا في بداية التطوير الصناعي عندما بدأت الحرب، لذلك أستطيع أن أقول بكل ثقة بأن توقف الحرب، وإعادة إعمار سورية سيجعل سورية أفضل بكثير مما كانت عليه قبل الحرب، وطبعا نحن الآن أمام تحد داخلي مرتبط بالحرب والحصار، ولكن أمام تحد خارجي مرتبط بالوضع الاقتصادي العالمي، آثار كورونا، آثار الحرب في أوكرانيا، كل هذه الأشياء أدت إلى ارتفاع كل الأسعار".
منطوق الرئيس السوري هو ذات منطوق كل الذين يتشيعون له، أي أن سورية كانت قوية جدا قبل الحرب، وتعرضت إلى مؤامرة كونية أدت إلى تدميرها برغبة من إسرائيل والولايات المتحدة، وشراكة أطراف عربية ودولية، وحين تسأل عن سبب المؤامرة يقال لك انها تنزلت بسبب مواقف سورية الوطنية ضد إسرائيل، ولرفض دمشق الرسمية التوقيع على أي معاهدة صلح مع إسرائيل، ولرعايتها تنظيمات مسلحة تتحالف معها، وتعمل ضد الاحتلال الإسرائيلي.
ايا كانت دقة الكلام فلا يجوز تسفيه كل الذي حدث في سورية بكونه مجرد مؤامرة، وعلينا أن نسأل دمشق الرسمية عن الكيفية التي واجهت بها المؤامرة، ولماذا سمحت للمؤامرة أن تكبر وتتوسع وقد كان بإمكانها أن تستوعب الأحداث في سورية، خصوصا في البدايات في مناطق جنوب سورية، وقد زارت شخصيات عربية مهمة دمشق يومها سرا، في بدايات الربيع العربي، وقدمت وصفات لمنع توسع الأحداث، لكن دمشق لم تسمع يومها، واتجهت نحو العنف الدموي.
هذا يعني أن تذمر الرئيس من الوضع الاقتصادي الحالي، وخراب البنية التحتية، والحاجة ربما لما يتجاوز أكثر من 400 مليار دولار لاعادة الاعمار، لايجوز منطقيا تبريره بفكرة المؤامرة، لان سوء الإدارة في مواجهة أي مؤامرة، اسوأ من المؤامرة نفسها، هذا فوق أننا قبل الفوضى في سورية، وحتى هذا الوقت، لم نشهد إطلاق رصاصة واحدة من سورية على إسرائيل، برغم كل الاعتداءات الإسرائيلية على سورية، حتى لا يبدو من ينتقد دمشق الرسمية، بمثابة المتحالف مع إسرائيل، وتلك قصة ثانية يراد الترويج لها برغم كل الدمار الإنساني الذي شهدناه.
سورية اليوم أصبحت ملعبا لكل الأطراف الدولية والاقليمية، أميركا، روسيا، إسرائيل، تركيا، إيران، والعداد مفتوح هنا لأطراف سرية وعلنية، ولولا البنية الهشة في سورية، بعيدا عن تفاخر الأسد بالوضع قبل الحرب، لما اطلت عاصفة المؤامرة على سورية، ولما نجحت، خصوصا، ان أخطر كلفة لا يتحدث عنها الأسد، لا تتعلق بكلف الأعمار، وإعادة البناء، بل كلفة اعادة صياغة الوجدان السوري الشعبي، بعد أن تشرد الملايين وتم الاستثمار في الكراهية الدينية والطائفية والمذهبية والعرقية والقبلية، وبعد أن أصبحت مناطق معينة في سورية بمثابة جزر مستقلة لجماعات وتنظيمات وأعراق وعواصم اقليمية دولية، لتكون هذه هي الكلفة الأكبر، التي لا يمكن حل عقدها بجمع المال، أو توفيره، بهذه السهولة التي يتحدث عنها الأسد في بقية مقابلته.

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