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الخصاونة يفوز ويخسر الوطن!

9/30/2023 2:26:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








في التعديل السابع على حكومة الدكتور بشر الخصاونة، نتفق جميعنا على أنه لم يأت بجديد، وأن ما جرى من تعديل خلال الأسبوع الماضي هو نمط متكرر لدى الخصاونة وغيره من رؤساء الوزراء السابقين. الاستفادة الوحيدة حصدها هو دون غيره، فقد أوصل رسالة واضحة للتواقين بمغادرته الدوار الرابع بأنه باق حتى انتهاء عمر المجلس النيابي الحالي على أقل تقدير.
التعديل إن لم يعد بالفائدة على الدولة، فهو حتما لن يضر، فما اعتدنا عليه، دون تشاؤم، هو أننا ومنذ أعوام ثلاثة مضت أمام حكومة تسيير أعمال في جميع المجالات، وحتى يكون الحديث هنا منطقيا وواقعيا فلا بد من ذكر بعض الدلائل على ذلك، لكي لا يذهب أحد إلى اتهامنا بالسلبية، في وقت يحتاج الناس فيه إلى بث الروح الإيجابية جراء ما تمر به المملكة على الصعيدين؛ الداخلي والخارجي.
أولا: تمتلك الحكومة فريقا اقتصاديا غير متجانس، وهذا كفيل بأن يكون سببا في عدم تحقيق أي إنجاز بحجم البلد وطموحات الناس، وحتى لو تغنت الحكومة بخطة التحديث الاقتصادي، فجميعنا يعلم جيدا أنها ليست وليدة الدوار الرابع، وإنما مشروع دولة، ومع ذلك تمر الأيام دون تقدم واحد في هذا الإطار، الذي يجب أن يقوم على الشراكة بين القطاعين؛ العام والخاص. الحكومة ما تزال منفرا رئيسا للقطاع الخاص وغير قادرة على استيعابه والعمل معه.
أما سياستنا المالية، فرغم تغني صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وبعض الدول الغربية باستقرارنا ماليا، إلا أن هذا ليس هو المطلوب في هذه المرحلة، وغير كاف، حيث نحتاج إلى تحسّن واضح في هذا الإطار، فالذي ينام فرحا لأنه لم يُهزم فقط، لن يأتي يوم ويشعر بنشوة الانتصار. يبدو أن هدف القائمين على السياسة المالية هو الخروج بأقل الخسائر فقط، دون أن يكلفوا أنفسهم عناء التفكير خارج الصندوق.
صحيح أن الأردن تميّز بإدارة ملفه المالي، خصوصا مع تبعات جائحة كورونا، بيد أن التفكير الإستراتيجي لما بعد ذلك ضئيل، وغير مضمون النتائج.
الملف الثاني الذي يهمّ الأردن هو الأمن الغذائي، والذي يدار بنفس العقلية. التصريحات الرنّانة والأحلام والطموحات هي عنوان الأمن الغذائي. أين هو العمل على أرض الواقع؟ أتمنى من الوزراء المعنيين الإجابة العلمية عن هذا السؤال!
وفي ملف التعليم، ما تزال مباني مدارسنا الحكومية مستأجرة، ومتهالكة، ومنهاجنا يتجدد دون تقييم للمخرجات، والمعلمون تقليديون دون تدريب وتأهيل ومتابعة تنفيذ، في حين ما تزال المدارس الخاصة تتغول على دخول الناس ممن يهربون إليها من المدارس الحكومية مجبرين. حتى التوجيهي ما نزال نفشل في الخروج بتوليفة جديدة أكثر تقدما وتخدم مخرجاته مستقبل هذا البلد. وفي التعليم العالي فالأمر سيان، ويكفينا مراقبة جامعاتنا وسياقها التعليمي لنكتشف أن لا جديد فيها.
إذا ما استثنينا السياحة، فلا يوجد ما نصفّق له لدى الحكومة الحالية. كما لا يمكن تقييم نتائج قانون البيئة الاستثمارية الجديد حاليا، وكلي أمل ألا يكون جزءا من منظومة هدر الوقت والجهد وأن يعود على الدولة بالنفع، لعله يساهم في تحسين النمو الاقتصادي وخفض نسب الفقر والبطالة، وهي نسب لا أريد أن أتحدث عنها في هذا المقال، لأنها عنوان فشل جميع الحكومات وليست الحكومة الحالية فقط.
لنترك فرحة التعديل السابع لأصحابه، فلن ننتظر منه تحقيق خرق كبير، ولن ألوم الوزراء الجدد إن لم يتركوا أثرا، ومنهم من أتى في الرمق الأخير. كيف لي أن أكون مؤمنا بنتائج تعديل وزاري، وبمسبباته، في الوقت الذي لم يتمكن فيه رئيس الوزراء من استكماله بصورة طبيعية. لو كان مدروسا، من حيث الفكرة والأسماء الداخلة لما كانت الفوضى عنوانه الرئيس. هدف التعديل جاء كما لو أن الرئيس يقول "أريد تغييرا وليس تحسينا"!

MENAFN30092023000072011014ID1107169424

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