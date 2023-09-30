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وفاة ثلاثيني بإطلاق نار في جرش

9/30/2023 2:25:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



توفي شاب يبلغ من العمر 30 عاما بعد أن أطلق عليه شخص آخر عيارات نارية في محافظة جرش.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه وصل إلى مستشفى جرش الحكومي شخص يبلغ من العمر 30 عاما متوفيا بعد أن أطلق عليه شخص آخر عيارات نارية.

وأضاف الناطق الإعلامي أنه جرى تحويل الجثة إلى الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على القاتل والتحقيق جارٍ معه. (بترا)

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