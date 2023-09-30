وفاة ثلاثيني بإطلاق نار في جرش

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
توفي شاب يبلغ من العمر 30 عاما بعد أن أطلق
عليه شخص آخر عيارات نارية في محافظة جرش.
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه
وصل إلى مستشفى جرش الحكومي شخص يبلغ من العمر 30 عاما متوفيا بعد أن أطلق عليه
شخص آخر عيارات نارية.
وأضاف الناطق الإعلامي أنه جرى تحويل الجثة إلى
الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على القاتل
والتحقيق جارٍ معه. (بترا)
MENAFN30092023000072011014ID1107169423
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.