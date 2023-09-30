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تأخر الموسم بـ سوق العارضة يربك قطاعات اقتصادية بوادي الأردن

9/30/2023 2:25:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
حابس العدوان






الأغوار الوسطى – في وقت تشهد فيه مناطق وادي الأردن تراجعا ملحوظا في الزراعات المبكرة، أدى تأخر الإنتاج الزراعي بوادي الأردن إلى إرجاء افتتاح سوق العارضة المركزي للثلث الأخير من شهر تشرين أول (اكتوبر) الحالي، الأمر الذي انعكس سلبا على قطاعات اقتصادية عدة تعتمد نشاطاتها بشكل مباشر وغير مباشر على حركة السوق.
وبحسب مدير السوق المهندس أحمد الختالين، فإن تأخر مواعيد الزراعة نتيجة التغيرات المناخية إنعكس على حجم الإنتاج الخضري، لافتا إلى أن عدم وجود كميات كافية وتجارية أدى لعزوف التجار عن فتح محالهم في السوق.
ويضيف "لا شك أن تأخر الموسم له آثار سلبية على العديد من القطاعات الاقتصادية كالمصدرين وتجار الجملة وأصحاب محال الكمسيون، إضافة إلى العمالة المحلية التي تنتظر بفارغ الصبر بدء العمل في السوق"، موضحا أن سوق العارضة من الأسواق التصديرية التي تعتمد بشكل شبه كلي على التجار والمصدرين لبدء العمل.
ويبين أن تأخر وتراجع الإنتاج للموسم الحالي سيؤدي بطبيعة الحال إلى تأخر افتتاح التجار لمحالهم رغم الكلف التشغيلية المترتبة عليهم، عازيا تأخر الإنتاج إلى العوامل المناخية وعجز المزارعين عن زراعة أراضيهم لقلة السيولة وتخوف آخرون من تدني الأسعار مع استمرار مشكلة التسويق.
ويعد سوق العارضة من الأسواق الموسمية، إذ يبدأ عمله في تشرين الأول (اكتوبر) وينتهي في حزيران (يونيو) سنويا، وهي الفترة التي يندر فيها الإنتاج المماثل للإنتاج الزراعي في دول الجوار والدول الأوروبية المقبلة على أجواء باردة.
ويرى المزارع وليد الفقير أن وجود المصدرين في السوق خلال المواسم الماضية، حافظ على مستويات مقبولة للأسعار، إذ إن افتتاح السوق يوفر على المزارع جزءا من كلف التسويق المرتفعة، مقارنة بتوريد إنتاجه للأسواق المركزية الأخرى، قائلا "إذا استمرت الأوضاع التسويقية على ما هي عليه، فغالبية المصدرين سيعزفون عن الشراء، ما يؤدي لانتكاسة مبكرة لمزارعي الوادي، بدأت موشراتها مع تأخر الإنتاج".
وبين تاجر المواد الزراعية نواش العايد أن غالبية الأراضي في الأغوار الوسطى ما تزال غير مزروعة، في حين يقتصر النشاط الزراعي على مساحات محدودة في مناطق الأغوار الشمالية، لافتا إلى أن تأجيل العمل في السوق لحين ورود كميات كافية يؤثر على العديد من القطاعات التجارية كأصحاب محال المستلزمات الزراعية والمشاتل الذين ينتظرون سداد جزء من ديونهم.
ويشير إلى أن معظم المزراعين يتذرعون بعدم بدء الإنتاج أو عدم التوريد للأسواق المركزية لتأجيل عمليات السداد، مبديا عدم تفاؤله بنجاح الموسم نتيجة ضبابية الرؤية بشأن تسويق الإنتاج خارجيا مع استمرار إغلاق معظم الأسواق التقليدية ووجود الكثير من المعيقات التي تقف حائلا دون تسهيل حركة مرور المنتوجات إلى العديد من الأسواق كتركيا وأوروبا وروسيا ولبنان.
ويلفت إلى أن جميع هذه المعيقات بالإضافة إلى التغيرات المناخية أسهمت في تأخر الإنتاج الغوري واستمرار العمل بالموسم الشفوي وبالتالي تأجيل افتتاح السوق، مبديا تخوفه من تكرار سيناريو الموسم الماضي والذي كان الأسوأ منذ عقود.
ويؤكد عدد من التجار أن تأخر الإنتاج بكميات وافرة دفع بمعظم أصحاب المحال في السوق إلى تأجيل بدء العمل لحين افتتاح السوق بشكل رسمي، موضحين أن الإنتاج في وادي الأردن ما يزال في بدايته وما يتوفر من إنتاج قليل يورد الى سوق عمان المركزي، وعملهم في ظل الكميات المنتجة حاليا لن يمكنهم من تغطية نفقات عملهم.

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