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وعورة عجلون.. هل تدخل بحسابات استعدادات مواجهة الشتاء؟

9/30/2023 2:25:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عامر خطاطبة






عجلون - في خطوة أصبحت تقليدا سنويا، تبدأ الجهات المعنية بمحافظة عجلون في هذا الوقت من السنة، بمناقشة الاستعداد للتعامل مع الظروف الجوية المحتملة طيلة فصل الشتاء، بينما تتكرر مطالب سكان بضرورة أن تأخذ هذه النقاشات طبيعة المحافظة الوعرة مع أهمية تحديد البؤر الساخنة والخطرة ومعالجتها في وقت مبكر.
وتتميز عجلون بطبوغرافية وعرة، وانحدارات بالطرق، وتشكل للسيول، وإغلاق للطرق بسبب تراكم الثلوج وارتفاع منسوب المياه بالشوارع، وجرف الأنقاض وحدوث انهيارات للسلاسل وجوانب الطرق، إلى حد توقف الحركة بشكل كامل أثناء المنخفضات الجوية.
ويرى سكان أن تلك الاستعدادات، وكإجراء وقائي، يفرض تحديد المواقع الخطرة ومعالجتها قبل الهطل المطري، كإزالة أغصان الأشجار والصخور وأي عوائق تحجب الرؤية أمام السائقين، سيما خلال الضباب، وعمل قنوات حديثة ومتسعة لتصريف مياه الأمطار، وإلزام أصحاب ورش العمار بحماية مواد البناء، خصوصا الرمال التي تجرفها السيول للطرق.
ويقول المواطن نبيل الصمادي، إن وعورة المحافظة تستدعي الاستعداد المبكر في كل عام لمواجهة الظروف الجوية المحتملة خلال فصل الشتاء، خاصة فما يتعلق بفتح وتنظيف عبارات تصريف الأمطار وقنوات المياه الجانبية وإزالة أي عوائق وأنقاض، كالتراكمات وبقايا الحجارة والأتربة والرمال في ورش العمار من على جوانب الطرق للحيلولة دون إغلاقها، مؤكدا ضرورة أن تعمل الجهات المعنية على تهيئة وإعداد الطرق وكل ما يتعلق بها من بنى تحتية وإزالة العوائق الطبيعية من أشجار وصخور كبيرة وأكتاف طرق مهددة بالسقوط تلافيا لحدوث أي مشاكل قد تنجم عند الهطل المطري.
وأكد المواطن جاسر أبو عبدالله أهمية تكاتف جهود كافة الجهات المعنية للعمل والاستعداد للظروف الجوية حتى لا تحدث أي أزمات في المحافظة نتيجة تساقط الأمطار والثلوج خلال المنخفضات الجوية بفصل الشتاء.
ولفت إلى ضرورة إزالة أغصان الأشجار وجذوعها التي تحجب الرؤية في بعض الطرق، سيما المتواجدة على منعطفات حادة، وربما تتسبب بحوادث خطيرة، فهي تجعل حدود الرؤية أمام السائقين في حالات الضباب والتجاوز محدودة، بحيث يتفاجأ السائقون بقدوم مركبات من الاتجاه المقابل، كما أن بلوغ أغصانها إلى حرم الطرق ببعض المواقع يجعل السائقين لا يلتزمون بأقصى اليمين لتجنبها، داعيا إلى تقليم تلك الأغصان أو إزالة بعض الأشجار التي تشكل خطورة.
وأشار محمد القضاة إلى ضرورة الالتفات للمواقع الخطرة كجوانب الطرق غير المستقرة والتي يمكن أن تتعرض للانهيار عند تشبعها بمياه الأمطار وإزالتها، وإنارة وتخطيط طرق المحافظة لأهميتها في أيام الضباب.
ويقول رئيس مجلس المحافظة عمر المومني، إن هناك مخصصات على موازنة المجلس لإنارة العديد من الطرق ومداخل المدن في المحافظة، وتزويدها بالعواكس الليلية والخطوط الفسفورية، مؤكدا أن المجلس يفرد سنويا مخصصات للدوائر والجهات المعنية للتعامل مع هكذا ضرورات.
ويؤكد مدير زراعة المحافظة المهندس حسين الخالدي، أن المديرية تطلق سنويا حملات لتقليم الأشجار على جوانب الطرق والمتداخلة والقريبة من أسلاك وأعمدة الكهرباء، مؤكدا أنه يجري وبشكل دوري تحديد المناطق التي تقترب فيها الأشجار من الطرق، وأعمدة وأسلاك الكهرباء في جميع مناطق المحافظة والتي قد تشكل خطورة وتهديدا للسلامة العامة، مؤكدا استمرار حملات تقليم الأشجار وإزالة الأغصان من الشوارع الداخلية والطرق الخارجية بين المدن والبلدات ومناطق الغابات حفاظا على السلامة العامة.
وقال رئيس بلدية عجلون الكبرى حمزة الزغول، إن كوادر البلدية عملت مؤخرا على تنفيذ مشاريع إنشاء وصيانة مقاطع تصريف مياه الأمطار، بغية الحفاظ على الطرق من التلف بفعل تشكل السيول، مؤكدا الحاجة الماسة لإنشاء عدد من مقاطع وشبكات تصريف المياه، وعمل الصيانة اللازمة للمقاطع، التي باتت تلحق الضرر بالمركبات وتتعرض للاغلاق باستمرار، خلال تساقط الامطار بغزارة، وتجمع المياه في الشوارع على شكل برك، وجريانها كسيول جارفة تلحق الضرر بالمشاة، وتداهم أحيانا المحال التجارية والمنازل في المناطق المنخفضة.
وبين الزغول أن المشروع يشمل تنفيذ قنوات وشبكات لتصريف مياه الأمطار في منطقة عين جنا بالقرب من مدرسة عين جنا الثانوية للبنات، وإعادة إنشاء عدد من المقاطع المتهالكة في وسط مدينة عجلون وشارع القلعة، إضافة إلى صيانة المقاطع بالقرب من المسجد العمري ووسط مدينة عنجرة وشارع عمان، والتي أصبحت عاجزة عن استيعاب كميات المياه المتدفقة، مؤكدا أن المشروع سيكون جاهزا قبل دخول فصل الشتاء.
وأكد أنه تم التركيز على البؤر الساخنة، والاستفادة من مواطن الخلل التي ظهرت في الموسم المطري الماضي، ليتم التعامل معها بالطرق الفنية اللازمة، وضمان معالجة الاختلالات، خصوصا وأن أعمال الصيانة الدورية، التي كانت تتم لهذه المقاطع، أصبحت غير مجدية، ولا تفي بالغرض المطلوب، نظرا لحركة السير النشطة ومرور آليات ومركبات ذات حمولات كبيرة، خاصة مركبات الشحن والقلابات، ما استدعى إعادة إنشاء المقاطع المتهالكة، مشيرا إلى أنه تم تصميمها وتنفيذها، وفقا لأحدث المواصفات الفنية، بهدف الحفاظ على ديمومتها وعدم تلفها.
وأكد رؤساء بلديات كفرنجة والجنيد والشفا والعيون، أنه وضمن خطط البلديات للتعامل مع الظروف الجوية والاستعداد لاستقبال فصل الشتاء، فقد عملت كوادرهم على تنفيذ أعمال تنظيف العبارات الصندوقية والأنبوبية بالإضافة لتنظيف مجاري الأودية والسيول.
وأشاروا إلى أن أعمال تنظيف المصارف والمناهل ستستمر لتشمل كافة مناطق وشوارع المدن التابعة لهم ولا سيما المنخفضة منها.

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