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مستشفى في ماحص والفحيص.. مطلب ينتظر تحقيقه والبديل يرهق السكان

9/30/2023 2:24:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد سمور






البلقاء - تتجدد بين الفترة والأخرى، مطالب أهالي لواء ماحص والفحيص في محافظة البلقاء، بإنشاء مستشفى في اللواء الذي يتجاوز عدد سكانه 70 ألف نسمة، ولا يوجد فيه سوى مستشفى مخصص للصحة النفسية، بالإضافة إلى مركزين صحيين يعملان حتى الساعة الرابعة عصرا فقط.
ذلك الأمر يضع أهالي اللواء في مأزق الاضطرار إلى قطع عشرات الكيلومترات للوصول إلى مستشفى السلط الجديد، أو مستشفى الأمير الحسين في لواء عين الباشا، وبمدة زمنية قد تصل إلى ساعة أو أكثر، خصوصا في أزمات السير، مع تكبد كلف مالية تشكل عبئا على كثيرين.
الشاب أيمن طويقات الذي تعرض مؤخرا إلى إصابة في قدمه، يقول إنه لم يشعر في بداية الأمر بألم يستدعي الذهاب إلى أي جهة طبية، لكنه وبعد مرور ساعات على الإصابة، بدأ يشعر باستداد الألم وكان الوقت متأخرا مع حلول الليل، ما دفعه إلى الذهاب إلى مستشفى السلط بواسطة "تكسي"، ودفع 8 دنانير لرحلة الذهاب، ومبلغ مماثل للعودة.
طويقات يؤكد أنه وقبل سنوات، كان أهالي اللواء يقصدون "جناح طوارئ"، الذي تم تخصيصه في مستشفى المركز الوطني للصحة النفسية، إلا أن الجناح أغلق لاحقا أمام المرضى والمراجعين، واقتصر فقط على الصحة النفسية.
وأكد المواطن أبو رياض العبادي، أن المطالب بإنشاء مستشفى في اللواء، تتجدد بين الفترة والأخرى، لكن دون التوصل إلى أي إجراء فعلي أو حتى نية لإنشائه، مشددا على أهميته مع تزايد أعداد السكان في اللواء خلال السنوات الماضية بشكل لافت، بالإضافة إلى بعد المسافة لمن يتوجه إلى مستشفى "السلط والأمير الحسين".
ومن وجهة نظر العبادي، فإن "أضعف الإيمان هو إجراء توسعة في مستشفى الصحة النفسية وتخصيصها لحالات الطوارئ، أو تخصيص أحد طوابقه"، مقترحا حلا آخر يتمثل بإنشاء مبنى ملاصق لمركز صحي ماحص الأولي الذي تم هدمه مؤخرا ونقله إلى مكان مؤقت، ويجري العمل حاليا على إنشائه من جديد ليكون مركزا صحيا شاملا، بحيث يكون المبنى مخصصا لحالات الطوارئ".
وبشأن الحلول المقترحة، يضيف المواطن أبو ناصر، أنه يمكن وعلى غرار مراكز صحية في المملكة، جعل عمل مركز صحي الفحيص أو ماحص يستمر 24 ساعة، مع تعزيزه بالكوادر والتجهيزات اللازمة.
وفي رده على استفسارات "الغد"، قال عضو مجلس محافظة البلقاء عن منطقة ماحص، عبد المجيد العيسى الشبلي، إن مطالب أهالي اللواء محقة وباتت ملحة أكثر من أي وقت مضى.
ووفق الشبلي، فإنه من المأمول أن يكون المركز الصحي الذي تتواصل أعمال إنشائه في ماحص، نواة لإنشاء مستشفى في المستقبل، مشيرا إلى أن قطعة الأرض التي سيتم إنشاء المركز عليها تبلغ 14 دونما بعد أن تم ضم 3 قطع في قطعة واحدة، وهي مهيأة لاستيعاب مبنى للمستشفى.
وأضاف، أنه وبوصفه عضوا في مجلس المحافظة، سيتابع هذا الملف بأعلى درجات الاهتمام والمتابعة مع مختلف الجهات المعنية، لما له من أهمية تخفف عن أهالي لواء ماحص والفحيص عناء قطع مسافات طويلة للوصول إلى المستشفيات، وتجنبيهم في الوقت نفسه كلفا مالية إضافية.
والعام الماضي، تم البدء بتنفيذ عطاء إعادة بناء وتوسعة مركز صحي ماحص الأولي ليصبح شاملا، وحينها قال مدير مديرية صحة محافظة البلقاء، الدكتور صائب أبو عبود الحياصات لـ"الغد"، إن مساحة بناء المركز تبلغ نحو 1863 مترا موزعة على طابقين، لافتا إلى أن المدة المقررة لإنجاز المركز تصل إلى 18 شهرا، فيما تم تخصيص مبنى بديل يتم فيه تقديم الخدمات للمراجعين إلى حين الانتهاء من المركز الشامل.
ويقدم مركز صحي ماحص الحالي، خدمات الإسعاف والطوارئ والطب العام والأمومة والطفولة وخدمات التطعيم، إضافة إلى المختبر وطب الأسرة، فيما سيتم العمل على رفد المركز بعد تحويله إلى شامل بخدمات الأشعة وعيادات الاختصاص، وفق الحياصات.

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