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مسرحي الذهب

9/30/2023 2:22:39 PM
(MENAFN- Al Watan) منح العداء المخضرم يوسف مسرحي المملكة الميدالية الأولى بدورة الألعاب الآسيوية المقامة بهانغتشو الصينية، بإحرازه ذهبية سباق 400 م، إثر منافسة مثيرة حتى الرمق الأخير، مسجلا زمنا قدره 45.55 ثانية، وسبق للعداء المخضرم أن توج بذهبية السباق ذاته في دورة الألعاب الآسيوية انشون 2014، ونال البرونزية في غوانزو 2010.

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