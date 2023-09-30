مسرحي الذهب
التاريخ
9/30/2023 2:22:39 PM
(MENAFN
- Al Watan) منح العداء المخضرم يوسف مسرحي المملكة الميدالية الأولى بدورة الألعاب الآسيوية المقامة بهانغتشو الصينية، بإحرازه ذهبية سباق 400 م، إثر منافسة مثيرة حتى الرمق الأخير، مسجلا زمنا قدره 45.55 ثانية، وسبق للعداء المخضرم أن توج بذهبية السباق ذاته في دورة الألعاب الآسيوية انشون 2014، ونال البرونزية في غوانزو 2010.
MENAFN30092023000089011017ID1107169419
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.