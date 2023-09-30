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دراسة سعودية تستعين بالذكاء الاصطناعي لتشخيص انقطاع التنفس أثناء النوم

9/30/2023 2:22:29 PM
(MENAFN- Al Watan) أظهرت نتائج بحثية طريقة جديدة لتشخيص انقطاع التنفس أثناء النوم باستخدام شبكة الذكاء الاصطناعي ونماذج التعلم العميقة، لتحسين قدرة التشخيص باستخدام مستوى الأكسجين في الدم عن طريق قياسه من مشبك الأصبع، وتقليل الوقت والتكاليف المرتبطة بالتقنيات التقليدية.
وتميزت الدراسة البحثية بعنوان "استخدام الذكاء الاصطناعي ونماذج التعلم العميقة لقراءة وتقييم دراسات النوم لتشخيص انقطاع التنفس أثناء النوم، وتوفير الوقت" لطالبة الدكتوراه ملاك المرشد، بتقديم معلومات دقيقة لقياس التغير على مستوى الثانية الواحدة، مما يساعد الأطباء في تفسير النتائج بشكل دقيق وإسهامها في سرعة التشخيص وتقليل الانتظار لبدء العلاج.
وأجريت خلال الدارسة التي أشرف عليها مدير المركز الجامعي لطب وأبحاث النوم بكلية الطب جامعة الملك سعود الدكتور أحمد باهمام، وفريق من كلية علوم الحاسب الآلي بالجامعة يضم الدكتور سعد الأحمدي والدكتور سيف الإسلام والدكتور عادل السوداني، تجربة تصاميم مختلفة وأظهرت النتائج أفضل الأداء باستخدام ترميز موضعي جديد قابل للتعلم، كما تم اختبار النموذج باستخدام دقات مختلفة من 1 إلى 360 ثانية، وأكدت الاختبارات المختلفة تفوق هذه الطريقة مقارنةً بالحلول الحالية.
وستسهم النتائج في تحسين القدرة على تشخيص انقطاع التنفس أثناء النوم وتقليل التكاليف المرتبطة به، كما تساعد على تشخيص اضطرابات النوم من خلال الأجهزة القابلة للارتداء منخفضة التكلفة كالساعات الذكية، وهذه الطريقة الجديدة قد تقلل بشكل كبير من الحالات التي لم يتم تشخيصها، مما يؤدي إلى تحسين الصحة للأشخاص الذين يعانون من هذا المرض.

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