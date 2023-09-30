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مكتبة الملك عبدالعزيز تترجم 100 كتاب من 12 لغة عالمية

9/30/2023 2:22:29 PM
(MENAFN- Al Watan) ترجمت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض، أكثر من 100 كتاب، ركزت فيها على الكتب التي أعدها علماء ومستشرقون غربيون ورحالة عن السعودية وعن الملك المؤسس عبدالعزيز - طيب الله ثراه -، كما ركزت على ترجمة الكتب التي تتعلق بعلوم التاريخ والحضارة الإسلامية وعلوم المكتبات.
وفي اليوم العالمي للترجمة الذي يجري الاحتفاء به في الثلاثين من شهر سبتمبر من كل عام، نلقي الضوء على أبرز الكتب التي ترجمتها المكتبة منذ إطلاق برنامجها للنشر العلمي والترجمة حيث ترجمت العديد من الكتب، التي كتبها مؤلفون من مختلف اللغات العالمية، من الإنجليزية والفرنسية والألمانية والكورية والهندية والأردية والتشيكية والتركية والروسية والإسبانية واليابانية والصينية.
ومن أبرز الكتب التي ترجمتها المكتبة: التقنيات والإدارة في خدمات المكتبات والمعلومات لفريدرك ولفر دلانكستر وبث ساندرو، تقنيات المعلومات في المكتبات والشبكات لأودري جروش، تقنيات الذكاء الاصطناعي والنظم الخبيرة ألانكستر وآمي وارنر، وخدمات المكتبات والمعلومات: قياسها وتقييمها، من تأليف: ف. لانكستر وش بيكر، الجزيرة العربية حديقة الرسامين، لتييري موجيه، الرياض: المدينة القديمة من تأليف الباحث الأمريكي وليم فيسي، الذي ترجمت له أيضا مذكراته بالمملكة، ومسارات الرحلة والترجمة في زمن العولمة لجيمس كليفورد، والإسلام: مستقبل السلفية بين الثورة والتغريب لشارل سان برو، الطائف: التطور والبنية والمعمار في مدينة عربية ناهضة لهاينز غاوبة، ابن سعود ملك الصحراء من تأليف Yves Besson وكتاب: في شبه الجزيرة العربية المجهولة ل R.E. Cheesman و"ياباني في مكة" من تأليف الباحث الياباني تاكيشي سوزوكي و "الطريق إلى مكة" لمحمد أسد وكتاب: "في شبه الجزيرة العربية المجهولة" من تأليف آر إي تشيزمان، و: "فيلبي الجزيرة العربية" لإليزابيث مونر وكتاب: "شبه الجزيرة العربية في كتابات الرحالة الغربيين في مئة عام" لالبرخت زيمة وكتاب: "الحج إلى مكة" للمؤلفة الليدي إيفيلين كوبولد وكتاب: المدير غير التقليدي تأليف: لاريس كوليند ويعقوب بوتر، ولو أبصرت ثلاثة أيام لهيلين آدمز كيلر، والأساس الفكري لتنظيم المعلومات لإلين إسفينونيس.
وأصدرت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة مجموعة كبيرة من الكتب المترجمة التي تهتم بتاريخ المملكة ومراحل تطورها ، حيث ركزت في إصداراتها على كتب الرحلات التي تمثل أفقا مهما في مجال الثقافة والمعرفة والبحث، لهذا عنيت المكتبة بإصدارها وترجمتها، كما عنيت بتشكيل مجموعات كبيرة من هذه الكتب التي تهتم بتاريخ المملكة العربية السعودية قبل التأسيس وبعده، وتهتم كذلك بتاريخ شبه الجزيرة العربية وعاداتها وتقاليدها، حيث انتشرت هذه الرحلات عبر فترات زمنية تقع ما بين القرن السادس عشر حتى العشرين الميلادي، ينتمى كتابها إلى عدة بلدان أوروبية وشرقية مثل : ألمانيا، والنمسا، وبريطانيا، وفرنسا، واليابان ومن أبرز هذه الكتب المترجمة:" شهور في ديار العرب " من تأليف العلامة مسعود عالم ، ومن ترجمة وتعليق الدكتور سمير نوح، حيث يسلط الكتاب الضوء على فترة مهمة من تاريخ المملكة العربية السعودية من النواحي الثقافية والاقتصادية ، كما يتحدث المؤلف بأسلوب مميز عن أيامه في الرياض ولقاءاته مع العلماء والمشايخ، ثم يصف لقاءه بالملك عبدالعزيز - رحمه الله - ويصف مدينة الرياض والتعليم فيها، ولقاء الملك عبدالعزيز بالعلماء في مكة المكرمة، ويؤكد المؤلف إعجابه الشديد بشخصية الملك عبدالعزيز وأسلوبه في الحكم، وطريقته في معاملة حاشيته ومرافقيه وتفقده لأحوال المحتاجين من رعيته.
ويأتي كتاب:" شبه الجزيرة العربية في كتابات الرحالة الغربيين في مئة عام" للعالم الألماني البرخت زيمة ليقدم لنا صورة بانورامية للرحلات التي قام بها الرحالة الغربيون حيث يستعرض الكتاب ما كتبه الرحالة الألمان وغيرهم عن شبه الجزيرة العربية في القرنين 17 - 18م وما ذكروه من أوصاف الأماكن الجغرافية والحوادث التاريخية، ويخصص المؤلف جانبا كبيرا من الكتاب للعرض الخاص بجغرافية وتاريخ وسط وشمال شبه الجزيرة العربية مع التعليق على أهم ما سجلوه عن جغرافية البلاد التي زاروها وأحوالها الاجتماعية وما يسودها من عادات وتقاليد.
وعززت المكتبة عبر الترجمة من الحضور الثقافي السعودي و العربي في الصين، حيث قامت بترجمة مجموعة من الكتب ما بين اللغتين العربية والصينية منها: ترجمة المجلد الأول من (موسوعة المملكة العربية السعودية)، وكتب: (صناعة السدو بين الماضي والحاضر )، و(ملامح وأماكن سعودية)، و ( العالم العربي في الكتب الصينية القديمة) (على خطا المتنبي) للدكتور عبدالعزيز المانع، و( المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية: تاريخ العلاقات التجارية بين الصين والجزيرة العربية) و ( الحُلى التراثية لنساء وسط الجزيرة العربية) ، فضلا على (28) قصة للأطفال تمت ترجمتها إلى اللغات الإنجليزية والفرنسية والصينية.
ويكشف كتاب:" ياباني في مكة" من تأليف : تاكيشي سوزوكي وترجمة الدكتور سمير نوح وسارة تاكاهاشي عن جوانب مجهولة من أدب الرحلات الياباني ، كما يكشف عن نمط أدبي فريد، فمؤلفه ياباني مسلم يجيد التعبير عن أحاسيسه بدقة، حيث كتب المؤلف عن الإسلام ومبادئه، ثم عن الرحلة ذاتها والظروف التي دفعته للقيام بها ، مركزا على الأمور الجغرافية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والعمرانية. وفي كتاب :" الطريق إلى مكة" من ترجمة الدكتور رفعت السيد علي، يبرز محمد أسد مؤلف الكتاب، سيرته الذاتية في الرحلة حيث خرج من بلاد الغرب معتزا بعاداته وتقاليده، موفدا من إحدى الصحف الغربية إلى بلاد الشرق لكي يقدم تقارير صحفية عن المنطقة بشكل عام.
أما كتاب:" الحج إلى مكة" وقد أصدرته المكتبة باللغة الإنجليزية للمؤلفة الليدي إيفيلينكوبولد ، - قبل أن يترجم للعربية - فيشتمل على مقدمة ضافية عن حياة المؤلفة والمسلمين في المملكة المتحدة، والدعوة الإصلاحية في الجزيرة العربية، وعن الملك عبدالعزيز - رحمه الله -, كما يتحدث عن رحلة أول امرأة أوروبية مسلمة لمكة المكرمة لأداء فريضة الحج عام 1934م والكتاب ذو قيمة علمية وتاريخية وأدبية كبيرة لفترة مهمة من تاريخ المملكة العربية السعودية. كما أصدرت المكتبة ترجمة بالإنجليزية لكتاب د. رشيد الخيون:" أثر السود في الحضارة الإسلامية" وكتاب:" رحلة نيبور إلى الجزيرة العربية" و" دور العالم العربي والإسلامي في الحضارة الغربية" .
يذكر أن الاتحاد الدولي للمترجمين (تأسس عام 1953) أطلق فكرة الاحتفاء "باليوم العالمي للترجمة" منذ العام 1991، كمناسبة لإظهار التعاون بين المترجمين في أنحاء العالم، ولتعزيز أهمية الترجمة وأعمال المترجمين. ثم تجاوبت الجمعية العامة للأمم المتحدة مع هذا الطرح واعترفت بهذا اليوم واحتفت به للمرة الأولى في 30 أيلول/سبتمبر من العام 2017م.

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