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شباب يستعرضون تاريخ محافظة الحناكية

9/30/2023 2:22:29 PM
(MENAFN- Al Watan) أقام مجموعة من الشباب معرضا يحاكي تراث وإرث محافظتهم التاريخي من خلال إقامة معرض في مركز فنون المدينة بحديقة الملك فهد بالمدينة المنورة، تزامنا مع اليوم الوطني، ونظم الشباب المعرض من خلال توفير الصور والمجسمات، إضافة إلى المقتنيات القديمة والمصنوعة التي تحاكي إرث محافظة الحناكية شرق المدينة المنورة.
وتولى الشباب الترتيب والشرح واستقبال الضيوف ونقل المعلومات عن المحافظة من خلال مجسم للقلعة التاريخية بمحافظة الحناكية، ويمتد عمرها إلى مئات السنين، إضافة إلى احترافهم بالتصوير من خلال اختيار الزوايا المناسبة والعلامات الأبرز بالمحافظة وتجسيدها بقالب يسهل للزائر فهم المعلومة.
وأوضح المصور عادل الديحاني القائم على المعرض إنه تم افتتاحه بمركز المدينة للفنون تحت مسمى القلعة، وهو معرض مصغر يحكي تاريخ محافظة الحناكية وتحديدا القلعة التاريخية التي تمتد لمئات السنين، وتمتلك قصصا وتاريخا، إضافة إلى الفن المعماري النجدي الموجود في جدرانها والتنسيق الزراعي حولها، كما تم اختيار المدينة وتحديدا في اليوم الوطني حتى يتم استقبال أكبر عدد ممكن من الزوار، وإطلاعهم على تاريخ القلعة والمعلومات الموجودة فيها، بالإضافة إلى وصول مشروع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد لتطوير المساجد التاريخية في مرحلته الثانية لمسجد القلعة التاريخي لإعادة الحياة فيها، لما لها من أثر تاريخي واجتماعي وتعزيز الحضارة الإسلامية للمملكة كونها مهبط الوحي وبلد الحرمين الشريفين.
وسيجدد مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية مسجد القلعة على طراز المدينة المنورة التاريخي، ليزيد مساحته وتصل طاقته الاستيعابية إلى 171 مصلياً، بعد أن كان غير مستخدم، حيث سيستخدم المشروع المواد الطبيعية من الطين وأخشاب الأشجار المحلية لإعادة بناء المسجد على شكله القديم والمحافظة على تقنيات البناء الذي يتميز بها في قدرته على التعامل مع البيئة المحلية والمناخ الصحراوي الحار.

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