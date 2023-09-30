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18 جنسية في معرض نحلم ونحقق

9/30/2023 2:22:28 PM
(MENAFN- Al Watan) عبر تشكيليون سعوديون ورسامون عقب زيارتهم لمعرض كاريكاتير ((نحلم ونحقق))، في دار نوره الموسى للفنون المبدعة في مدينة المبرز، الذي يحتوى على 93 لوحة متنوعة، عن دهشتهم بتنوع جنسيات الرسامين المشاركين في المعرض ((18 جنسية))، التي تؤكد على قوة وحضور وتأثير المملكة على مستوى العالم، وأن تفاعل هؤلاء الرسامين مع المناسبات العالمية، لم يأتِ من فراغ، إنما من تأثرهم، والتعبير في رسوماتهم عن حبهم للمملكة، ومشاركتهم فرحتها في يومها الوطني، مشيرين إلى أن فكرة المعرض في حد ذاتها ((إبداعية)).
الصين وكوسوفو وبولندا
أبانوا، أن الرسامين، الذين مثلوا دولا عدة، أبدعوا وتفننوا في التعبير عن حبهم للمملكة رغم اختلاف لغاتهم، واتفقوا بصدق مشاعرهم وريشاتهم في التعبير عن تقديرهم للمملكة، حيث المكانة والعلاقات القوية الممتدة مع جميع دول العالم، وذلك بتقديم لوحات احترافية ومعبرة، ومن بينها مشاركة 6 رسامين عالميين في فن الكاريكاتير (لا يتحدثون اللغة العربية)، وهم: من الصين كل من: Yu Shixin، Fan lintao، Weili، ومن كوسوفو Agim Krasniqi، ومن بولندا Izabela kowalska Wieczorek. القوى الناعمة
بدوره، أشار أستاذ الفنون المشارك، عبدالعزيز الدقيل، إلى أن الفن، يعتبر أحد أنواع القوى الناعمة بين شعوب العالم، وفن الكاريكاتير، على وجه الخصوص يتطلب عمقا في الفكرة وبساطه في التعبير، ويصوغ من خلاله الرسام فكرته للمتلقي، أيًا كان عمره أو ثقافته أو اطلاعه، لذلك يرى المتلقي للأعمال المشاركة في المعرض أنها اتسمت بالتنوع الكبير في المستويات الفنية والأدائية والفكرية، وجاءت الأفكار ما بين التعبير عن حب وولاء للوطن أو إظهار التطور السريع الذي تشهده المملكة والنقلة النوعية.
3 مدارس متنوعة
أوضح المشرف على المعرض أمين الحبارة ((رسام كاريكاتير))، إلى أن المعرض، احتوى أعمالا لكل مدارس الكاريكاتير الـ3، وهي: المدرسة الأوروبية الشرقية (الرسوم ذات الفكرة من خلال اهتمام بالغ بتفصيلات الرسم ذاته حيث لا وجود لتعليق، وهي أقوى المدارس)، والمدرسة الأوروبية الغربية (رسم تخطيطي بسيط، وتعليق على شكل طرفة أو حوار ضاحك)، المدرسة الأمريكية (الجمع بين المدرستين السابقتين)، وتنوع المدارس المشاركة في المعرض، أكسبه ثراءً وتشويقا للمتلقي.

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