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الأدب الصيني في معرض الرياض

9/30/2023 2:22:28 PM
(MENAFN- Al Watan) أظهرت ((دار الحلاج)) في معرض الرياض الدولي للكتاب الأدب الصيني، من خلال كتاب ((مذكرات عاشق مهزوم))، التي ترجمها رائد الجشي برعاية ((بيت الكتاب السومري)).
وحول ذلك قال الجشي إنه سعيد جدًا بالمشاركة في معرض الرياض الدولي للكتاب من خلال كتاب ((مذكرات عاشق مهزوم))، فالمعرض يعد فسحة ضخمة للتواصل والتبادل الثقافي، كما أن عدد الدور المشاركة كثير، وعناوين الكتب ضخمة، وهو حدث يستحق الزيارة، لا من أجل شراء الكتب فقط، ولكن من أجل الفعاليات المصاحبة والمتنوعة أيضًا.
ويضف الجشي، أما سبب ترجمتي لكتاب ((مذكرات عاشق مهزوم)) فلأن به شيء مختلف أضاف لي على المستوى الشخصي، وأرى أنه سيضيف شيئًا جديرًا بالاهتمام إلى المكتبة العربية، فمؤلفه القدير ((زي كي)) يدمج بين أسلوب الرواية والسينما والشعر في سرده، إضافة إلى استدعاء التاريخ والتماس مع الأديان، وهو يجسد الإنسان في المجتمع بكل تقلباته من حب وعشق وخطأ ورغبة وعجز وخيانة وقنوط وأمل، ولا يكتفي بكونه شاهدًا على المجتمع الإنساني، بل يكونه بكل تقلباته، وأعتقد أن هناك اهتمامًا بالأدب الصيني حاليًا، خصوصًا مع حصص التعليم للغة الإنجليزية في المدارس.

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