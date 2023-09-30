الأدب الصيني في معرض الرياض

(MENAFN
- Al Watan) أظهرت ((دار الحلاج)) في معرض الرياض الدولي للكتاب الأدب الصيني، من خلال كتاب ((مذكرات عاشق مهزوم))، التي ترجمها رائد الجشي برعاية ((بيت الكتاب السومري)).
وحول ذلك قال الجشي إنه سعيد جدًا بالمشاركة في معرض الرياض الدولي للكتاب من خلال كتاب ((مذكرات عاشق مهزوم))، فالمعرض يعد فسحة ضخمة للتواصل والتبادل الثقافي، كما أن عدد الدور المشاركة كثير، وعناوين الكتب ضخمة، وهو حدث يستحق الزيارة، لا من أجل شراء الكتب فقط، ولكن من أجل الفعاليات المصاحبة والمتنوعة أيضًا.
ويضف الجشي، أما سبب ترجمتي لكتاب ((مذكرات عاشق مهزوم)) فلأن به شيء مختلف أضاف لي على المستوى الشخصي، وأرى أنه سيضيف شيئًا جديرًا بالاهتمام إلى المكتبة العربية، فمؤلفه القدير ((زي كي)) يدمج بين أسلوب الرواية والسينما والشعر في سرده، إضافة إلى استدعاء التاريخ والتماس مع الأديان، وهو يجسد الإنسان في المجتمع بكل تقلباته من حب وعشق وخطأ ورغبة وعجز وخيانة وقنوط وأمل، ولا يكتفي بكونه شاهدًا على المجتمع الإنساني، بل يكونه بكل تقلباته، وأعتقد أن هناك اهتمامًا بالأدب الصيني حاليًا، خصوصًا مع حصص التعليم للغة الإنجليزية في المدارس.
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