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فرنسا تبيع Iphone 12

9/30/2023 2:22:28 PM
(MENAFN- Al Watan) وافقت السلطات الفرنسية على استئناف بيع هواتف ((أيفون 12))، بعد قيام شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة ((أبل)) بتحديث نظام تشغيل في الهاتف لخفض مستويات إشعاعات الموجات الكهرومغناطيسية فيها.
وقال جهاز تنظيم قطاع الاتصالات في فرنسا ((إيه.إن.إف.آر)) إن التغييرات التي أدخلتها ((أبل)) على نظام تشغيل ((أيفون 12)) سوف تعالج المخاوف، وبالتالي سيتم رفع حظر البيع.
وتحتاج ((أبل)) حاليًا إلى توفير تحديث النظام لكل مستخدمي هواتف ((أيفون 12)) في فرنسا حتى تصبح مطابقة للمواصفات والمعايير الفرنسية، وإذا لم توفر ((أبل)) هذه التحديثات بسرعة للمستخدمين سيتم إلزامها باستدعاء كل هواتف هذا الإصدار المتداولة في فرنسا.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي أعلنت ((أبل)) اعتزامها طرح تحديث لتطبيقات هواتف ((أيفون 12)) التي يبلغ عمرها 3 سنوات، استجابة لتحذيرات السلطات الفرنسية من مجال الإشعاع الكهرومغناطيسي للهواتف.

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