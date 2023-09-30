فرنسا تبيع Iphone 12

(MENAFN
- Al Watan) وافقت السلطات الفرنسية على استئناف بيع هواتف ((أيفون 12))، بعد قيام شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة ((أبل)) بتحديث نظام تشغيل في الهاتف لخفض مستويات إشعاعات الموجات الكهرومغناطيسية فيها.
وقال جهاز تنظيم قطاع الاتصالات في فرنسا ((إيه.إن.إف.آر)) إن التغييرات التي أدخلتها ((أبل)) على نظام تشغيل ((أيفون 12)) سوف تعالج المخاوف، وبالتالي سيتم رفع حظر البيع.
وتحتاج ((أبل)) حاليًا إلى توفير تحديث النظام لكل مستخدمي هواتف ((أيفون 12)) في فرنسا حتى تصبح مطابقة للمواصفات والمعايير الفرنسية، وإذا لم توفر ((أبل)) هذه التحديثات بسرعة للمستخدمين سيتم إلزامها باستدعاء كل هواتف هذا الإصدار المتداولة في فرنسا.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي أعلنت ((أبل)) اعتزامها طرح تحديث لتطبيقات هواتف ((أيفون 12)) التي يبلغ عمرها 3 سنوات، استجابة لتحذيرات السلطات الفرنسية من مجال الإشعاع الكهرومغناطيسي للهواتف.
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