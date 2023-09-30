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سلوك الإنسان سبب في التحول الرقمي للمدن

9/30/2023 2:22:28 PM
(MENAFN- Al Watan) تعتمد المدن الذكية في بناء التحول الرقمي على دراسة سلوكيات الإنسان وعاداته وقيمه، حيث إن أهم أسباب فشل التحول الرقمي بالمدن العمل بعيدا عن تجارب الإنسان، ودراسة سلوكه اليومي الذي يعد عنصرا أساسيا في نمو اقتصاد المدن. كما أن الاستغناء عن دليل التجارب يخلق عشوائيات رقمية، ويحقق سيطرة القطاع الخاص والشركات التقنية.
وقال مدير عام برنامج المدن الذكية، عبدالمجيد منقرة: ((نسعى لتأسيس مدينة ذكية من أكثر مدن العالم سكينة وعطاء وحيوية بتقديم تجارب ثرية تدوم في ذاكرة سكانها وزوارها، وتجعل التقنية والابتكار والتعاون في قلب المدينة المنورة النابض. هذه الرؤية تتضمن ركيزتين أساسيتين: الحفاظ على السكينة والعطاء والحيوية كقيمة للمدينة، وأيضا تقديم تجارب ثرية عبر استخدام التقنية، والحقيقة شكلت الرؤية لحد ما في بدايتنا معضلة، فكيف نستطيع أن نحافظ على طمأنينة المدينة وسكينتها عبر ضخ المزيد من التقنية فيها، حيث يعرف أن التقنية دائما تحدث اهتزاز بالمجتمع، وتخلق اللاسكينة بالمجتمع، وكان الحل لهذه المعضلة تصميم التجارب بالاعتماد على إنسان المدينة، واستنادا إلى احتياج هذا الإنسان وقيمه، وليكن له دور في بناء هذه التجارب)).
وأوضح: ((لماذا هذا المنهج سيسهم في حل هذه المعضلة؟ لأنه عندما يستند التحول الرقمي بشكل أساسي على الإنسان، فهو بكل تأكيد سيحافظ على إنسان المدينة وقيمه، سواء كان زائرا أو ساكنا، فهو في هذه المنهجية جزء رئيسي لبناء التجارب وتطويرها، وعند الحديث عن تجارب المدن نحن نتحدث بشكل أساسي عن سلوكيات الإنسان التي تعد أهم ركائز النمو الاقتصادي بالمدن)).
وقد أطلق أمين منطقة المدينة المنورة الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة، المهندس فهد البليهشي، ((دليل تجارب المدينة المنورة)) الذي أعدّه برنامج المدن الذكية بالهيئة، ليكون نموذجا يُصمّم ويحدد العادات اليومية للسكان والزوار، ويضع إطارًا فريدًا لنمط الحياة الحضرية في المدن.
وأكد البليهشي، في الكلمة الرئيسية لحفل الإطلاق، أن الدليل يتضمن 146 تجربة وسلوكا يوميا تم توثيقها من خلال 8 فئات مختلفة، وتُمثل السكّان والزوار، وذلك في قوالب حيّة تفاعلية، ليكون بذلك مرجعا للمطورين والمتخصصين في فهم أنماط الحركة والمتطلبات الأساسية، ويسهم في رفع مستوى جودة الحياة، ويثري تجربتهم.

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