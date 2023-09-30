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ديسمبر المقبل.. استئناف الرحلات الجوية بين السعودية وكندا - جريدة الوطن السعودية

9/30/2023 2:22:19 PM
(MENAFN- Al Watan) تستأنف الخطوط الجوية السعودية رحلاتها إلى تورنتو في كندا، للمرة الأولى منذ خلاف دبلوماسي استمر نحو 5 سنوات بين السعودية وكندا. ونقلت وسائل إعلام كندية عن هيئة النقل الكندية أن هذه هي أولى الرحلات التي تحدث بها رحلات مباشرة بين كندا و السعودية منذ عام 2018.
ويتوقع أن تبدأ الرحلات في الثاني من ديسمبر المقبل، حيث ستسير الخطوط السعودية ثلاث رحلات أسبوعيا، بين جدة ومطار بيرسون الدولي في تورنتو.
وأعلنت السعودية وكندا في مايو الماضي عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلى وضعها السابق على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

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