ديسمبر المقبل.. استئناف الرحلات الجوية بين السعودية وكندا - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) تستأنف الخطوط الجوية السعودية رحلاتها إلى تورنتو في كندا، للمرة الأولى منذ خلاف دبلوماسي استمر نحو 5 سنوات بين السعودية وكندا. ونقلت وسائل إعلام كندية عن هيئة النقل الكندية أن هذه هي أولى الرحلات التي تحدث بها رحلات مباشرة بين كندا و السعودية منذ عام 2018.
ويتوقع أن تبدأ الرحلات في الثاني من ديسمبر المقبل، حيث ستسير الخطوط السعودية ثلاث رحلات أسبوعيا، بين جدة ومطار بيرسون الدولي في تورنتو.
وأعلنت السعودية وكندا في مايو الماضي عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلى وضعها السابق على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
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