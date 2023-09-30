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بدء المرحلة الأخيرة من طريق جدة مكة المباشر - جريدة الوطن السعودية

9/30/2023 2:22:19 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الهيئة العامة للطرق بدء المرحلة الأخيرة من طريق جدة مكة المباشر. وقالت الهيئة إن المرحلة الأخيرة من المشروع تبلغ مسافتها 20 كيلو متر من مسافة إجمالية تبلغ 73 كيلو متر، مبينة أن نسبة الإنجاز الكلي من المشروع بلغت 70%.
وأوضحت هيئة الطرق بأن مشروع جدة مكة المباشر يهدف إلى اختصار معدل زمن الرحلة إلى 35 دقيقة والتي بدورِها تسهل إنتقال المعتمرين والحجاج إلى مكة المكرمة، كما يهدف المشروع إلى تخفيف الازدحام على طريق الحرمين وتحسين جودة الطرق والارتقاء بخدماتها.

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