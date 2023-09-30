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أيام سعودية .. كتاب يوثق نخوة الدولة وأيامها الوطنية - جريدة الوطن السعودية

9/30/2023 2:22:19 PM
(MENAFN- Al Watan) شاركت "دار أهوى"، المتخصصة في التاريخ السعودي في "معرض الرياض الدولي للكتاب 2023"، بآخر منشوراتها الذي حمل عنوان: "أيام سعودية حوليات توثيقية"، لمؤلفه الباحث قاسم بن خلف الرويس.
وانتظم عقد الكتاب في 264 صفحة تحوي موضوعات نشرها المؤلف في الصحافة اليومية المحلية على مدى سنوات خلت؛ بالتزامن مع بعض المناسبات الوطنية، ومن هنا جاء وصفها بالحوليات التوثيقية، وهي مرتبطة بجذور المملكة العربية السعودية وهويتها ونشأتها وتطورها السياسي وتميزها الإنساني.
واعتمد المؤلف في ترتيب مباحث كتابه على طريقة موضوعية، بدءاً من " العوجا"، وهي النخوة التي أصبحت شعاراً للدولة، ثم الأيام الوطنية التي تحتفل بها، ثم الصحيفة الرسمية التي تتحدث باسمها، والتقويم الرسمي الذي تعتمده، ليأتي بعد ذلك مبحث مضيئ موضوعه: "السعودية وحماية المستجير بين الأخلاق العربية والقوانين الدولية"، وبعدها ثلاثة مباحث أخرى منها قراءة في وثائق رحلة الأمير فيصل بن عبدالعزيز على رأس أول وفد سعودي رسمي إلى أوروبا عام 1919م، وتفاصيل زيارة الوفد السعودي لموسكو عام 1932م.
وبيّن الباحث أن ما حداه إلى بعث هذه المواد من أرشيفها الصحفي ولمّ شتاتها في كتاب واحد، هو خدمة العلم والثقافة، وحفظها من الضياع، ومن أجل الوصول إليها بيسر وسهولة. يذكر أن الكتاب يحتوي على معلومات وطنية غائبة عن الذاكرة أو متوارية خلف أطياف الزمان، وعلى صور نادرة ووثائق كثيرة؛ استقاها المؤلف من "المجموعة الهندية"، المحفوظة بدارة الملك عبدالعزيز ، و"مجموعة القضية العربية"، المحفوظة في "مركز الوثائق القومية بدمشق"، و "سجلات مكتب الهند"، التي تمتلكها المكتبة البريطانية بلندن، وجاء عرضها على نمط الإخراج الصحفي، بطريقة توحّد بين القلم والعدسة؛ لتمزج المكتوب بالمصور، وتدمج المعلومة بالوثيقة.

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