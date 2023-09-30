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ابتداء من الغد.. رصد مخالفة عدم وجود تأمين سار للمركبة إلكترونيا - جريدة الوطن السعودية

9/30/2023 2:22:19 PM
(MENAFN- Al Watan) تبدأ الإدارة العامة للمرور اعتبارا من الغد رصد مخالفة عدم تأمين المركبات "إلكترونيا".
وأوضح المرور أن الرصد الآلي للمخالفة سيكون لكل المركبات على الطرق بشكل مباشر في حال عدم وجود تأمين سارٍ على المركبة، وسيتم رصد المخالفة آليا مرة كل 15 يوما في جميع مناطق المملكة، داعية الجميع إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات المرورية، وتأمين مركباتهم لحفظ حقوقهم أثناء الحوادث المرورية.

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