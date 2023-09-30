ابتداء من الغد.. رصد مخالفة عدم وجود تأمين سار للمركبة إلكترونيا - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) تبدأ الإدارة العامة للمرور اعتبارا من الغد رصد مخالفة عدم تأمين المركبات "إلكترونيا".
وأوضح المرور أن الرصد الآلي للمخالفة سيكون لكل المركبات على الطرق بشكل مباشر في حال عدم وجود تأمين سارٍ على المركبة، وسيتم رصد المخالفة آليا مرة كل 15 يوما في جميع مناطق المملكة، داعية الجميع إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات المرورية، وتأمين مركباتهم لحفظ حقوقهم أثناء الحوادث المرورية.
MENAFN30092023000089011017ID1107169408
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.