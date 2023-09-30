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مجلس الأمن: هجوم الحوثيين على قوات بحرينية تهديد للاستقرار الإقليمي - جريدة الوطن السعودية

9/30/2023 2:22:18 PM
(MENAFN- Al Watan) أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي، بأشد العبارات الهجوم التصعيدي المروع بطائرات مسيرة والمنسوب للحوثيين، على أفراد بالقوات المسلحة البحرينية المشاركة بتحالف دعم الشرعية في اليمن، على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية.
وعد بيان صحفي صادر عن أعضاء مجلس الأمن، الهجوم تهديدا خطيرا لعملية السلام والاستقرار الإقليمي، بما في ذلك اليمن، وشدد على أن أي تصعيد لن يؤدي سوى إلى مفاقمة معاناة الشعب اليمني. ودعا أعضاء مجلس الأمن الحوثيين إلى إنهاء جميع الهجمات الإرهابية، معربين عن قلقهم بشأن استهداف البنية التحتية المدنية في مدن بالمنطقة الحدودية الجنوبية في المملكة العربية السعودية.
وجددوا التأكيد على أهمية اتخاذ خطوات حاسمة باتجاه وقف إطلاق النار الدائم، وشددوا على دعمهم القوي لجهود التسوية السلمية وإنهاء معاناة الشعب اليمني، ودعمهم للمبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ في جهوده على مسار التسوية السياسية التفاوضية على أساس المرجعيات المتفق عليها وبما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

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