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ما هي عواقب إغلاق الحكومة الأمريكية؟ - جريدة الوطن السعودية

9/30/2023 2:22:18 PM
(MENAFN- Al Watan) مع اقتراب الكونجرس الأمريكي من إغلاق الحكومة، يتساءل العديد من الأميركيين كيف يمكن أن يؤثر ذلك عليهم. وقد تعلن الحكومة الأمريكية غدا الأحد الإغلاق إن لم يتوصل أعضاء الكونجرس إلى اتفاق على ميزانية السنة المالية المقبلة واعتمادها والتي تبدأ في الأول من أكتوبر.
وفشل الكونجرس الليلة الماضية في التصويت على مشروع قانون الميزانية المؤقتة للولايات المتحدة الذي أعلنه الجمهوريون يوم الجمعة الماضي.
وإذا لم يتم التوصل حتى غدا الأحد إلى اتفاق على الميزانية ستترك جميع الدوائر الحكومية في البلاد دون تمويل، وفي هذه الحالة، فإن خطر البقاء بدون أجر يلوح في الأفق ويهدد أكثر من 4 ملايين موظف حكومي، إلى أن يتوصل الكونجرس والرئيس إلى حل وسط.
النقاط التالية تلخص ماذا ينتظر الولايات المتحدة في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق على ميزانية السنة المالية المقبلة:
- ستجد الهيئات والمؤسسات الحكومية نفسها مضطرة إلى تقليص عملها في المجالات الرئيسية.
- قد يكون هناك انقطاع في توريد المنتجات.
- تأخيرات كبيرة في وسائل النقل العام والرحلات الجوية.
- حدائق مغلقة وجبال من القمامة في الشوارع، ومراحيض عامة غير صالحة للعمل.
- التأخير في معالجة القضايا من قبل سلطات الهجرة والمحاكم.
- إغلاق برامج التعليم ما قبل المدرسي الحكومية.
- مشاكل في إصدار تراخيص المواد الغذائية والكحول.
ومن المقرر أن يحاول مجلس الشيوخ اليوم السبت تمرير مشروع ميزانية قصيرة الأجل لتمويل الحكومة حتى 17 نوفمبر المقبل.
تجدر الإشارة إلى أنه على مدى العقد الماضي، حدث الإغلاق في الولايات المتحدة ثلاث مرات أعوام 2013 و2018 و2019.

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