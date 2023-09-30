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الخريف ينعش مقاصيص بريدة

9/30/2023 2:17:38 PM
(MENAFN- Al Watan) ساهم انخفاض درجة الحرارة والأجواء الخريفية المعتدلة مع عودة المدارس في إنعاش سوق الجمعة أو ما يسميه العامة ((سوق المقاصيص)) بمنطقة القصيم.
ويعد السوق من الأسواق الشعبية التي تنشط يوم الجمعة من كل أسبوع، وينتظره السكان بشغف لما فيه من سلع مستخدمة ورخيصة الثمن أو سلع جديدة مخفضة مقارنة بالأسواق التجارية.
ويعرض الباعة منتجاتهم على قارعة الطريق أو على الأرصفة بداية من بعد صلاة الجمعة حتى غروب الشمس، فيما يشهد السوق حراكا ضعيفا خلال الصيف لقلة زواره بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي تسطع على البسطات المكشوفة وتمنع المتسوقين أحيانا من الذهاب للسوق.

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