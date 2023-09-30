البق يغزو بلاد النور

(MENAFN
- Al Watan) اجتاح ((البق)) أماكن كثيرة في العاصمة الفرنسية باريس، وتم رصد الحشرات الماصة للدماء في مترو باريس والقطارات عالية السرعة وفي مطار شارل ديغول، ونشر مسافرون وسياح مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأعلنت الحكومة الفرنسية، الجمعة، أنها أطلقت جهودا منسقة لمكافحة بق الفراش الذي ظهر بأعداد كبيرة في وسائل النقل العام ودور السينما والمستشفيات.
وتعهدت ردًا على طلب من بلدية باريس ((التحرك بشكل أكبر)) لمواجهة انتشار بقّ الفراش، وأفادت بأنها ستعقد الأسبوع المقبل اجتماعا للجهات الموفّرة لخدمات النقل بغية اتخاذ إجراءات ((حماية)) أفضل لمستخدميها، قبل أقل من عام على استضافة باريس دورة الألعاب الأولمبية.
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